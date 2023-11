Μάθιου Πέρι: Στην πρώτη θέση της λίστας με τα best seller το βιβλίο του σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο

Θλίψη προκάλεσε σε όλο τον κόσμο η είδηση του θανάτου του Μάθιου Πέρι το περασμένο Σάββατο.

Μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, στα 54 του χρόνια, το βιβλίο με τα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», που κυκλοφόρησε ακριβώς ένα χρόνο πριν, σκαρφάλωσε ξανά στην πρώτη θέση της λίστας με τα best seller στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η απώλειά του έφερε ξανά στην επιφάνεια τους αγώνες του ηθοποιού με τους εθισμούς και τις δύσκολες καταστάσεις που έζησε, κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Έτσι, λίγες μέρες αφού βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, οι θαυμαστές του ανατρέχουν στις σελίδες του για να διαβάσουν σχετικά με τη ζωή του και τα γεγονότα που τη σημάδεψαν.

Mάλιστα, οι πωλήσεις του «έριξαν» από την κορυφή της λίστας των best seller της Amazon, τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς «The Woman in Me», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Στις πάνω από 250 σελίδες που είχε γράψει, ο ηθοποιός αναλύει την προσωπική του μάχη με τους εθισμούς του, αποκαλύπτοντας ότι ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για το ταξίδι της νηφαλιότητάς του.

«Έπρεπε να περιμένω μέχρι να είμαι εντελώς απεξαρτημένος και μακριά από την "ασθένεια" του εθισμού, για να τα γράψω όλα αυτά. Και το κυριότερο ήταν ότι ήμουν αρκετά σίγουρος ότι θα βοηθούσε τους ανθρώπους», είχε αναφέρει στο PEOPLE το 2022.

Το βιβλίο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» έχει ήδη μεταφραστεί σε περισσότερες από 25 γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Τι έδειξαν οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις του ηθοποιού

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, οι Αρχές έκαναν μια σειρά από τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να δουν αν υπήρχε στον οργανισμό του φαιντανύλη ή μεθαμφεταμίνη.

Πηγές τις αστυνομίας ανέφεραν ότι τα πρώτα τεστ βγήκαν αρνητικά, ωστόσο θα πραγματοποιηθούν πιο αναλυτικές τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν ο θάνατός του προήλθες από άλλες παράνομες ουσίες ή από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Βέβαια για να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων θα χρειαστούν περίπου 4 με 6 μήνες.

Σύμφωνα με το TMZ τα φάρμακα που βρέθηκαν στο σπίτι του Πέρι ήταν όλα συνταγογραφημένα στον ηθοποιό για τις διάφορες ασθένειές του και αποθηκευμένα σε κατάλληλα μπουκάλια.

Μάθιου Πέρι: Γευμάτισε με μυστηριώδη γυναίκα πριν πεθάνει

Ο Μάθιου Πέρι απόλαυσε ένα γεύμα με μια μυστηριώδη γυναίκα, μόλις ένα 24ωρο πριν βρεθεί νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του. Ο 54χρονος σταρ από τα «Φιλαράκια» εμφανίστηκε ευδιάθετος καθώς καθόταν μαζί με τη μελαχρινή στο ξενοδοχείο Bel-Air στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια στις 27 Οκτωβρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι το δίδυμο κάθισε για πάνω από μιάμιση ώρα πριν φύγουν μαζί, με τον ηθοποιό να αγνοεί σε μεγάλο βαθμό το φαγητό του καθώς ήταν βυθισμένος στη λαμπερή συνδαιτημόνα του, σύμφωνα με το TMZ.

Ο Πέρι έβγαινε με πολλές διάσημες γυναίκες, καθ'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ των οποίων η Λίζι Κάπλαν και η Γκουίνεθ Πάλτροου. Αλλά μετά τον αρραβώνα του με τη λογοτεχνική μάνατζερ Μόλι Χούρβιτς το 2021, πηγές είπαν στην DailyMail.com ότι ήθελε απεγνωσμένα να αποκτήσει σύζυγο και οικογένεια.

Άνθρωποι κοντά στον ηθοποιό είπαν ότι λαχταρούσε μια ουσιαστική σχέση, ακόμη και θετά παιδιά, χάρη στην εγγύτητα που είχε αποκτήσει με τον πατριό του, Κιθ Μόρισον. «Ο Μάθιου πάντα ονειρευόταν να έχει την τέλεια οικογένεια», είπε μια πηγή κοντά στον αστέρα στο DailyMail.com. «Ήθελε γυναίκα και τουλάχιστον δυο παιδιά. Και είπε ότι δεν θα τον πείραζε καν να παντρευτεί μια γυναίκα που είχε ήδη παιδιά».

«Τον τελευταίο καιρό ο σταρ έψαχνε ξανά την αγάπη. Αλλά μια σειρά από αποτυχημένες σχέσεις τον έκαναν να νιώθει θλίψη και κατάθλιψη και σαν να μην έβρισκε ποτέ αυτή την αγάπη που λαχταρούσε», συνέχισε η πηγή. «Ο Μάθιου έβγαινε με δεκάδες γυναίκες. Αλλά στο τέλος, πάντα ένιωθε ότι τους ενδιέφεραν μόνο τα χρήματά του και η φήμη του. Και ήταν γενναιόδωρος. Χάριζε στις γυναίκες δώρα μόνο για να μαζέψουν και να φύγουν.

Στο τέλος νομίζω ότι τα χρόνια της μάχης με τους δαίμονες… τα ναρκωτικά και το αλκοόλ… τον επηρέασαν όπως και την υγεία του, και τελικά θα κατέληγε πάλι μόνος» κατέληξε. Οι έρευνες για τον θάνατο του Πέρι συνεχίζονται, ωστόσο οι αξιωματούχοι είπαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκλημτατικής ενέργειας. Πιστεύεται ότι πνίγηκε, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου.

Οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν στη σκηνή αποκάλυψαν ότι όταν ο Πέρι βρέθηκε από τη βοηθό του, ήταν κάτω από το νερό προτού εκείνη σηκώσει το κεφάλι του ψηλά σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τον κάνει να πάρει λίγο αέρα. Όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες έφτασε στο σπίτι του στο Pacific Palisades, ο ηθοποιός ήταν ήδη νεκρός, όπως διαπιστώθηκε αργότερα.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προηγούμενες μάχες του με την κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών, αλλά είπε σε πρόσφατες συνεντεύξεις του ότι ήταν καθαρός και νηφάλιος. Στα απομνημονεύματά του, που δημοσιεύθηκαν πέρυσι είπε ότι είχε ξοδέψει 9 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να απεξαρτηθεί, αποκαλύπτοντας ότι είχε πάει σε 6.000 συναντήσεις Aνώνυμων Aλκοολικών, είχε πάει σε κέντρο αποκατάστασης 15 φορές και είχε κάνει αποτοξίνωση 65 φορές.

Οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν λέγεται ότι βρήκαν αντικαταθλιπτικά και φάρμακα κατά του άγχους, αλλά δεν υπήρχε κανένα σημάδι παράνομων ναρκωτικών. Οικογενειακοί φίλοι είχαν επίσης αναφέρει ότι φαινόταν «κουρασμένος» τις ημέρες πριν από το θάνατό του.

Ο 54χρονος μπήκε στο Instagram τις τελευταίες του μέρες για να δημοσιεύσει μια εικόνα του να απολαμβάνει μια βουτιά στην πισίνα του. Η λεζάντα έγραφε: «Ω, τόσο ζεστό νερό που στροβιλίζεται σε κάνει να νιώθεις καλά; Είμαι ο Μάτμαν».

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του δήλωσε συντετριμμένη από την απώλειά του, αφού ήλπιζε για μια μακροχρόνια σχέση με τον Πέρι. Οι δυό τους είχαν συνδεθεί για πρώτη φορά ρομαντικά το 2018 πριν από τον αρραβώνα τους τον Νοέμβριο του 2020. Η σχέση τους έληξε το καλοκαίρι του 2021, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εκείνος αντάλλασσε μηνύματα με μια 19χρονη στην εφαρμογή γνωριμιών Raya.

«Φυσικά, είναι συντετριμμένη για τον θάνατό του», είπε οικείος της στη DailyMail.com. «Τον αγαπούσε και όπως οποιοσδήποτε άλλος θα ένιωθε στην περίπτωσή της, εύχεται τα πράγματα να ήταν διαφορετικά»