Tέιλορ Σουίφτ: Ανέβαλε συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο μετά τον θάνατο θαυμάστριάς της εν μέσω καύσωνα

Η Τέιλορ Σουίφτ ανέβαλε μια συναυλία που επρόκειτο να δώσει στο Ρίο ντε Τζανέιρο , αφότου μία θαυμάστριά της πέθανε λίγο πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση της. Η Βραζιλία βιώνει πρωτοφανή καύσωνα

Η Τέιλορ Σουίφτ ανέβαλε το προγραμματισμένο σόου της στο Ρίο ντε Τζανέιρο το Σάββατο (18.11), αφότου μία θαυμάστρια πέθανε λίγο πριν την εμφάνιση της. Η απόφαση ελήφθη καθώς χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν ήδη στο γήπεδο στο πλαίσιο της περιοδείας της Eras που κατέρριψε κάθε ρεκόρ. Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Σουίφτ είπε: «Η ασφάλεια και η ευημερία των θαυμαστών μου, των συναδέλφων μου ερμηνευτών και του πληρώματος προέχει πάντα». Η Βραζιλία βιώνει έναν άνευ προηγουμένου καύσωνα, προκαλώντας συναγερμούς για την υγεία.

Οι αρχές προειδοποίησαν για κίνδυνο για τη ζωή καθώς οι θερμοκρασίες στο Ρίο έφτασαν τους 39,1 βαθμούς την Παρασκευή. Το σόου της Αμερικανίδας ποπ σταρ θα διεξαχθεί κανονικά τη Δευτέρα (20.11). Σε μια δήλωση στο Instagram, η ποπ σταρ είπε ότι ήταν «συντετριμμένη» από τον θάνατο ενός θαυμαστή της και ότι η καρδιά της «θρυμματίστηκε», προσθέτοντας: «Ήταν τόσο απίστευτα όμορφη και πολύ νέα».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά με συντετριμμένη καρδιά λέω ότι χάσαμε μία θαυμάστρια νωρίτερα απόψε πριν από τη συναυλία μου», έγραψε η Σουίφτ. «Δεν μπορώ καν να σου πω πόσο συντετριμμένη είμαι από αυτό».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η 23χρονη Ana Clara Benevides Machado είχε ζητήσει βοήθεια στο γήπεδο αφού ένιωθε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά πέθανε μία ώρα αργότερα. Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη εφημερίδα Fohla De Sao Paolo, η αιτία θανάτου δόθηκε ως καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Η 33χρονη Τέιλορ Σουίφτ είπε ότι δεν θα μπορούσε να μιλήσει για το περιστατικό από τη σκηνή, επειδή ένιωθε «πνιγμένη από θλίψη» όποτε προσπαθούσε να μιλήσει για αυτό. «Θέλω να πω τώρα ότι νιώθω βαθιά αυτή την απώλεια και η συντετριμμένη μου καρδιά συμπαρίσταται στην οικογένεια και τους φίλους της».

Πρόσθεσε ότι αυτό ήταν «το τελευταίο πράγμα» που πίστευε ότι θα συμβεί όταν ξεκίνησε την περιοδεία στη Βραζιλία. Η Σουίφτ είπε ότι είχε λίγες άλλες πληροφορίες για τον θάνατο. Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ποπ σταρ εθεάθη αργότερα να προτρέπει το προσωπικό στο στάδιο να δώσει νερό στους οπαδούς κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Κάποια στιγμή, ενώ τραγουδούσε το All Too Well, εθεάθη να πετάει ένα μπουκάλι νερό στο πλήθος. Ο δήμαρχος του Ρίο, Eduardo Paes, δημοσίευσε στο X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter) ότι αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο και είχε ζητήσει από τους παραγωγούς της σειράς αρκετές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον σημείων διανομής νερού και περισσότερες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε κατάσταση αναμονής.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Βραζιλίας Flávio Dino ανάρτησε επίσης στο X ότι πρέπει να επιτρέπεται στους θαυμαστές να φέρουν μπουκάλια νερού στους χώρους. Διέταξε την εταιρεία που διοργανώνει το Eras Tour στη Βραζιλία, T4F Entertainment, να παρέχει στους θαυμαστές δωρεάν και εύκολα προσβάσιμο πόσιμο νερό.

Η δήλωση του υπουργού έγινε μετά την απαγόρευση στους επισκέπτες της συναυλίας να φέρουν τα δικά τους μπουκάλια νερού. Η Σουίφτ έφτασε στη Βραζιλία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για την περιοδεία της που έσπασε ρεκόρ, με το εμβληματικό άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο να φωταγωγείται για να την καλωσορίσει στη χώρα.

Η ποπ σταρ πρόκειται να κάνει δύο ακόμη συναυλίες στο Ρίο πριν μεταβεί στο Σάο Πάολο, καθώς είχε ακυρώσει τις προηγούμενες προγραμματισμένες παραστάσεις στη χώρα λόγω της πανδημίας Covid-19.