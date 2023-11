Tέιλορ Σουίφτ: Δάκρυσε στη σκηνή για τον θάνατο της θαυμάστριάς της - «Σας αγαπώ τόσο πολύ»

Η Τέιλορ Σουίφτ επέστρεψε στη σκηνή του Ρίο ντε Τζανέιρο για πρώτη φορά μετά τον τραγικό θάνατο μίας 23χρονης θαυμάστριας από υπερβολική ζέστη

Η Tέιλορ Σουίφτ επέστρεψε με δάκρυα στη σκηνή στη Βραζιλία. Η ποπ σταρ τραγούδησε συγκινητικό φόρο τιμής στην 23χρονη θαυμάστρια, η οποία πέθανε από την υπερβολική ζέστη... έχοντας ακυρώσει το σόου λόγω τραγωδίας. Εμφανίστηκε συγκινημένη ενώ ευχαρίστησε τους θαυμαστές που άντεξαν τη ζέστη και τη βροχή για να την παρακολουθήσουν

«Σας αγαπώ τόσο πολύ και είμαι τόσο χαρούμενη που βλέπω τα πρόσωπά σας απόψε που δεν έχετε ιδέα», είπε στο πλήθος. Αργότερα το βράδυ, φαινομενικά απέδωσε τα σέβη της στην αείμνηστη θαυμάστριά της, Άνα Κλάρα Μπενεβίδες, τραγουδώντας το κομμάτι της, Bigger Than the Whole Sky. Δακρυσμένη η Τέιλορ Σουίφτ αποχαιρέτησε τη νεαρή θαυμάστρια, η οποία υπέκυψε στην υπερβολική ζέστη.

«Αντίο, αντίο, αντίο / Ήσουν μεγαλύτερη από ολόκληρο τον ουρανό / Ήσουν κάτι περισσότερο από λίγο χρόνο», είπε η 33χρονη νικήτρια των 12 Grammy, ενώ ήταν εμφανώς συντετριμμένη. «Δεν θα συναντηθούμε ποτέ / Τι θα μπορούσε να ήταν, θα ήσουν / Τι θα έπρεπε να ήσουν / Τι θα μπορούσε να ήταν, θα ήσουν εσύ.» Άλλοι συναισθηματικοί στίχοι έλεγαν: «Καμία λέξη δεν εμφανίζεται μπροστά μου στη συνέχεια/ Αλάτι ρέει από τα μάτια μου και στα αυτιά μου/ Κάθε πράγμα που αγγίζω αρρωσταίνει με θλίψη».

Στο TikTok, οι θαυμαστές την αποθέωσαν για τον αποχαιρετισμό που επεφύλαξε στη νεαρή φαν. «Το έπαιξε για το κορίτσι που πέθανε, θα κλάψω», έγραψε ένας. Ένας άλλος είπε «Έπαιξε με την καρδιά της σε αυτό το πιάνο, μπορείτε να πείτε ότι τα έκανε όλα για την Άνα». Άλλοι επεσήμαναν πώς η Σουίφτ «έκλαιγε» καθώς τραγουδούσε και μπορούσες να «ακούσεις» την ωμή συγκίνηση της Σουίφτ καθώς θρηνούσε για τη θαυμάστριά της.

Στο X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter, ένας θαυμαστής σχολίασε: «Μπορώ να την νιώσω πληγωμένη, νιώθω τον αντίκτυπο αυτού που συνέβη. Η φωνή της... η συγκίνησή της» «Έχω ήδη τεράστιο σεβασμό για τον @taylorswift13, αλλά μετά το αποψινό τραγούδι έκπληξη, έχει τριπλασιαστεί. Πρέπει να της ήταν τόσο δύσκολο να το ερμηνεύσει, για το αρχικό νόημα και γιατί επέλεξε να το παίξει απόψε», είπε ένας άλλος θαυμαστής.

Την Παρασκευή (17.11), η Μπενεβίδες λιποθύμησε στην πρώτη σειρά, οι γιατροί της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες αλλά δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέστη δεύτερη καρδιακή ανακοπή και πέθανε.

Η Σουίφτ, η οποία αναγκάστηκε να αναβάλει το σόου του Σαββάτου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε όλους τους παρευρισκόμενους που άντεξαν το ρεκόρ της ζέστης και της βροχής για να τη στηρίξουν. «Πόσο τυχερή πρέπει να είσαι για να χορεύουν 65.000 άνθρωποι στην καταρρακτώδη βροχή μαζί σου;» ρώτησε το πλήθος. «Ποτέ δεν έχω κάνει περιοδεία στη Βραζιλία πριν και με υποστηρίξατε τόσο πολύ από την αρχή της καριέρας μου».

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του σόου της τραγουδίστριας, το πλήθος ξέσπασε μετά το «Champagne Problems» καθώς η Σουίφτ δάκρυσε λέγοντας «Σας αγαπώ», σύμφωνα με πλάνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αφού ερμήνευσε την επιτυχία της στο πιάνο, φαινόταν συγκινημένη και δακρυσμένη καθώς το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα..

Κάτω από ένα βίντεο της στιγμής, ένας θαυμαστής παρατήρησε ότι η Swift είχε «κλάψει» και ήταν ξεκάθαρα «συναισθηματικά ραγισμένη αλλά» προσπαθούσε «να δώσει στο κοινό τον καλύτερό της εαυτό». Κάποιος άλλος θαύμασε την ικανότητα της Swift να τα βγάλει πέρα ​​αυτό το δύσκολο Σαββατοκύριακο. Ένας τρίτος έγραψε: «Προσπαθεί τόσο σκληρά να μην καταρρεύσει». Το σόου της στη Βραζιλία σημειώνεται την ώρα που η χώρα βιώνει έναν άνευ προηγουμένου καύσωνα και οι θαυμαστές φέρεται ότι δεν επιτρεπόταν να φέρουν νερό στην πολυαναμενόμενη συναυλία παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Μετά την παράσταση την Παρασκευή, οι θαυμαστές ισχυρίστηκαν ότι τους είχε απαγορευτεί να πάρουν νερό στο χώρο, αλλά αυτό δεν έχει επαληθευτεί. Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Σουίφτ μίλησε για το σοκ της από τον θάνατο της Μπενεβίδες. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά με συντετριμμένη καρδιά λέω ότι χάσαμε έναν θαυμαστή νωρίτερα απόψε πριν από το σόου μου. Δεν μπορώ καν να σας πω πόσο συντετριμμένη με αυτό», έγραψε.

Πλάνα από την πρώτη της συναυλία στη Βραζιλία έδειξαν τη Σουίφτ να παρακαλεί το προσωπικό του σταδίου να δώσει νερό στους θαυμαστές της. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της παράστασης,σταμάτησε τη συναυλία και πέταξε ένα μπουκάλι νερό στο πλήθος. Ένα τρομακτικό βίντεο, που κοινοποιήθηκε στο TikTok, φάνηκε να δείχνει τη Σουίφτ να αγωνίζεται να αναπνεύσει καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στο κλιπ των 11 δευτερολέπτων, η Σουίφτ εμφανίζεται να παίρνει βιαστικά αναπνοές πριν ξεκινήσει ένα άλλο από τα επιτυχημένα τραγούδια της.

«Υπήρχαν άνθρωποι που έκλαιγαν, άνθρωποι που ξεσπούσαν, ελπίζοντας ότι όλα ήταν ψέματα, εν ολίγοις, ήταν τρομερό», είπε ο φοιτητής Βίκτορ Γκιμαράες, ο οποίος περίμενε ξανά στην ουρά την Κυριακή για να παρακολουθήσει την παράσταση του τραγουδιστή.