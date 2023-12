Tζένιφερ Λόπεζ: «Οι γυναίκες γίνονται πιο σέξι καθώς μεγαλώνουν» - Επόμενος σταθμός της η σκηνοθεσία

Η Τζένιφερ Λόπεζ «αγκαλιάζει» την ομορφιά που έρχεται με την ηλικία και μιλάει για τα επόμενα σχέδιά της

Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν πλέον περίοπτη θέση στο Χόλιγουντ καθώς υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ρόλων που είναι διαθέσιμοι για εκείνες. «Οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι γυναίκες γίνονται πιο σέξι όσο μεγαλώνουν. Γίνονται πιο συνειδητοποιημένες και πιο πλούσιες σε χαρακτήρα», είπε.

«Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα και ελκυστικά, και όχι μόνο σωματικά, αλλά εσωτερικά, η ομορφιά που αποκτάς καθώς μεγαλώνεις, η σοφία που αποκτάς» είπε μεταξύ άλλων στο ειδικό τεύχος του Elle για τις Γυναίκες του Χόλιγουντ που κυκλοφόρησε χθες (30.11), η 54χρονη Λόπεζ.

Η ηθοποιός της ταινίας «Η Καμαριέρα» είπε ότι είναι χαρούμενη που βλέπει τα πρότυπα στο Χόλιγουντ να αλλάζουν κάνοντας τις γυναίκες να αισθάνονται πολύτιμες ανεξάρτητα από το πόσο χρονών μπορεί να είναι. «Έχει αλλάξει πολύ και νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει», είπε στο Elle.

«Καθώς μεγαλώνεις και έχεις περισσότερη εμπειρία, γίνεσαι πιο πλούσιος άνθρωπος και έχεις περισσότερα να προσφέρεις. Η ιδέα οτι "δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά πολύτιμο στο να παρακολουθείς μια γυναίκα άνω των 30 ετών" είναι τόσο γελοία, είναι το αντίθετο από το σωστό. Απλώς με κάνει να γελάω», εξήγησε. Η Λόπεζ πρόσθεσε ότι οι βασικές της αξίες της έμαθαν πάντα να συνεχίζει. Και είναι αυτή η ίδια νοοτροπία που την οδηγεί να προχωράει στην καριέρα της.

«Βλέπω τον εαυτό μου να δουλεύει (για) όσο θέλω. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η ηλικία. Μπορεί να είναι τα 70, μπορεί να είναι τα 80, μπορεί να είναι και τα 90, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι είναι εκεί για μένα αν το θέλω και θέλω να το δημιουργήσω», είπε η τραγουδίστρια του «Jenny from the Block». «Αυτή ήταν πάντα η νοοτροπία που είχα: Να μην αφήσω ποτέ κανέναν να με βάλει σε ένα κουτί λόγω του πού γεννήθηκα, από πού κατάγομαι, ποια ηλικία είμαι, κάτι τέτοιο. Αυτά τα όρια δεν υπάρχουν για μένα».

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το επόμενο σχέδιό της, η Λόπεζ είπε ότι είναι ανοιχτή να δοκιμάσει κάτι νέο. «Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Και το αν θα πάρω το τιμόνι και θα σκηνοθετήσω τη δική μου ταινία σε ένα σημείο είναι μια πιθανότητα», είπε, ομολογώντας ότι της «είχαν κάνει πρόταση να σκηνοθετήσει μερικά πράγματα», αλλά έπρεπε να αρνηθεί «λόγω χρονικών περιορισμών».

Η πολυμήχανη Λόπεζ ετοιμάζεται επίσης να κάνει τη μεγάλη επιστροφή σε άλλο τομέα, την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Τη Δευτέρα (27.11) ανακοίνωσε το «This Is Me... Now» το οποίο είναι συνέχεια του άλμπουμ του 2002 με τίτλο «This Is Me... Τhen» και θα είναι διαθέσιμο στις 16 Φεβρουαρίου. Το έργο θα συνοδεύεται από ομώνυμο ντοκιμαντέρ .Η ταινία, η οποία θα χρησιμεύσει ως «μουσική και οπτική δημόσια αναπαράσταση της ερωτικής της ζωής», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το επερχόμενο σινγκλ της, «Can't Get Enough», έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου.