Aλίσια Κις: Ο γιος της έγινε 9 ετών - « Δεν υπάρχει κανένας σαν εσένα, συνέχισε να λάμπεις»

Η Aλίσια Κις και ο σύζυγός της Swizz Beatz γιόρτασαν τα 9α γενέθλια του γιου τους Τζένεσις

Η 42χρονη τραγουδίστρια του «Girl on Fire» και ο παραγωγός σύζυγός της, Κασίμ Ντιν ή αλλιώς Swizz Beatz μοιράστηκαν ευχές στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το μικρότερο παιδί τους τον Τζένεσις που έγινε 9 ετών.

«Ομορφο αγόρι μου! Χαρούμενο αγόρι μου, καταπληκτικε γιε μου! Είσαι μοναδικά συγκλονιστικός», ξεκίνησε σε μια γλυκιά ανάρτηση στο Instagram.«Δεν υπάρχει κανένας σαν εσένα! Αυτό είναι το αγαπημένο μου πράγμα σε σένα!! Σε ξέρεις! Συνέχισε να είσαι εσύ! Μην αμφιβάλλεις ποτέ για το μεγαλείο σου! Είσαι αξέχαστος! Συνέχισε να λάμπεις !Είσαι αξιολάτρευτος σε τόσα πολλά επίπεδα! Χαρούμενα γενέθλια!», συνέχισε στη λεζάντα της η Αλίσια Κις.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η 15 φορές βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ στέκεται πίσω από τον Τζένεσις καθώς τύλιξε τα χέρια της στους ώμους του. Άλλες φωτογραφίες έδειχναν τον Τζένεσεις να χαμογελά πλατειά. «Μεγάλε μου, σε αγαπάμε. Χρόνια πολλά αγάπη μου» έγραψε ο Swizz. Ο δημιουργός της επιτυχίας «On to the Next One» μοιράστηκε επίσης μια εγκάρδια ανάρτηση προς τιμήν του Τζένεσις στη μεγάλη του μέρα.

«Είναι πραγματικά τα γενέθλια ενός αρχηγού της μαφίας γνωστός και ως Gen Capone» έγραψε με χιούμορ ο Swizz στη λεζάντα μίας σειράς φωτογραφιών που έδειχνε τον Τζένεσις να φορά ένα ολόμαυρο κοστούμι. Αφού αστειεύτηκε ότι έμοιαζε με τα «19α» γενέθλιά του, αναφέρθηκε στο «Βενιαμίν» ως «το πιο ειλικρινές άτομο που γνώρισα ποτέ».

«Μην του κάνεις λοιπόν μια ερώτηση αν δεν είσαι έτοιμος για την απάντηση. Σ’ αγαπάμε πρίγκιπα μου. Ευχηθείτε του χρόνια πολλά αν και είπε ότι δεν θέλει κανείς να του πει χρόνια πολλά», έγραψε.

Ο Keys και ο Swizz είναι επίσης γονείς του13χρονου Αιγύπτου Daoud Dean, 13, ενώ ο ράπερ του "Money in the Bank" τριών παιδιών ηλικίας 15 έως 22 ετών από προηγούμενες σχέσεις του. Η μικτή οικογένεια πέρασε μαζί τα Χριστούγεννα τη Δευτέρα. Στις φωτογραφίες, εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και πόζαραν μαζί σε μια διακοσμημένη με γιρλάντα σκάλα φορώντας πιτζάμες. Επίσης άνοιγαν δώρα και αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον.