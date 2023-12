Ντόλι Πάρτον: Συνομίλησε με ετοιμοθάνατο καρκινοπαθή θαυμαστή της που ήθελε να την γνωρίσει

Η Ντόλι Πάρτον εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία του άνδρα

Η Ντόλι Πάρτον έκανε έκπληξη σε έναν θαυμαστή της, καρκινοπαθή, ο οποίος είχε την επιθυμία να την γνωρίσει.

Ο ΛεΓκραντ Γκολντ, ο οποίος μένει στη Γιούτα των ΗΠΑ, αλλά μεγάλωσε στο Τενεσί, ακριβώς όπως και η Ντόλι Πάρτον είναι μεγάλος θαυμαστής της από όταν ακόμα ήταν παιδί.

Το 2019 ο άνδρας διαγνώστηκε με καρκίνο στο παχύ έντερο και έτσι, μαζί με τη σύζυγό του Άλις έφτιαξαν μία λίστα με τα 11 πράγματα που ήθελε να κάνει πριν πεθάνει. Ένα από αυτά ήταν και να γνωρίσει την Ντόλι Πάρτον. «Σκεφτόμουν ότι δε θα συμβεί ποτέ», δήλωσε ο ίδιος σε τοπικό δίκτυο.

Ο άνδρας, πατέρας 5 παιδιών, πρόσφατα ενημερώθηκε ότι ο καρκινός έχει εξαπλωθεί και η χημειοθεραπεία δεν λειτουργεί, κάτι που σημαίνει ότι δυστυχώς δεν του απομένει πολύς χρόνος ζωής.

Η Ντόλι Πάρτον λοιπόν, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς, έμαθε για την επιθυμία του Γκολντ και το πρωί της Παρασκευής τηλεφώνησε στην οικογένεια. Η σύζυγός του μάλιστα βιντεοσκόπησε τη στιγμή που η τραγουδίστρια μιλά με τον καρκινοπαθή θαυμαστή της.

Αρχικά τον ρώτησε πώς νιώθει και τον ευχαρίστησε που είναι τόσο πιστός θαυμαστής της.

«Γεια σου ΕλΤζι! Είμαι η Ντόλι Π!» είπε η 77χρονη σταρ. «Έχω ακούσει ότι είσαι θαυμαστής μου για πολλά χρόνια και ήθελα απλώς να σε ευχαριστήσω για αυτό».

Συνομίλησαν για λίγα λεπτά και στη συνέχεια η τραγουδίστρια του είπε: «Χαίρομαι που ξέρω ότι έχω αγγίξει τη ζωή σου με κάποιο τρόπο. Σε ευχαριστώ λοιπόν, που με τίμησες με αυτό».

«Ήσουν μια τεράστια βοήθεια για μένα, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια», της είπε ο Γκολντ, ενώ και η σύζυγός του στη συνέχεια της εξέφρασε κι εκείνη την αγάπη της.

«Αγαπάμε τη μουσική σου,ο άντρας μου σε αγαπούσε όλη του τη ζωή, η οικογένειά μας πηγαίνει συνέχεια, στο Dollywood, σαν να ήμασταν όλοι κάτοχοι season pass για πάντα. Και αυτό, σε αγαπάμε», της είπε.

Κλείνοντας τη συνομιλία τους η Πάρτον χάρισε στον Γκολντ μία ερμηνεία του διάσημου τραγουδιού «I Will Always Love You», αλλάζοντας όμως τους στίχους του σε «I will always love LG».

«Τραγούδησε ένα τραγούδι κι έβαλε το όνομά μου σε αυτό. Νιώθω σαν να είμαι αθάνατος τώρα», είπε ο ΛεΓκραντ Γκολντ ενθουσιασμένος στο NBC.