Ινδία: Το Ναυτικό θα παίξει βασικό ρόλο στην οικοδόμηση του έθνους μέσω της διεθνούς διπλωματίας

Καθώς το Ινδικό Ναυτικό αυτοπροβάλλεται ως ο «Προτιμώμενος Εταίρος Ασφαλείας» στην περιοχή, το MILAN 24 επιβεβαιώνει εκ νέου τις αμείωτες διπλωματικές προσπάθειες της Ινδίας με στόχο τη συμμετοχή όλων των εθνών και την πρόοδο μέσω της ειρήνης

Ο θαλάσσιος τομέας έχει διατηρήσει τη σημασία του εδώ και αιώνες, καθώς έχει βοηθήσει στη γεφύρωση των ηπείρων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ναυτικά σε όλο τον κόσμο υπήρξαν οι λαμπεροί πρεσβευτές των διεθνών διπλωματικών προσπαθειών του αντίστοιχου έθνους τους.

Η στρατηγική θέση της ινδικής υποηπείρου την έχει καταστήσει κομβικό σημείο για το εμπόριο και τις διεθνείς σχέσεις, μέσω των οποίων υπήρξε μια συνεχής ανταλλαγή πολιτισμών, πόρων, περιουσιακών στοιχείων και ιδεών.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας έχει αναδειχθεί σημαντικά για τη διατήρηση των διεθνών σχέσεων με άλλα έθνη, τόσο στρατιωτικά όσο και διπλωματικά.

Μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό (όπως ανθρωπιστική βοήθεια και επιχειρήσεις ανακούφισης από καταστροφές, επισκέψεις σε φιλικές χώρες, στρατιωτική βοήθεια κ.λπ.), η άσκηση MILAN έχει αναδειχθεί ως η εμβληματική εκδήλωση του Ινδικού Ναυτικού για την προώθηση της συντροφικότητας, συνοχής και συνεργασίας μεταξύ φιλικών ξένων ναυτικών.

Η άσκηση έχει απήχηση στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες της Ινδίας, δηλαδή «Act East policy» και «Security and Growth for All in the Region (SAGAR)».

Η άσκηση καθιερώθηκε το 1995 ως μια διετής πολυεθνική εκδήλωση που άκμασε υπό την αιγίδα των εντολών Andaman και Nicobar μέχρι την 10η έκδοσή της και αργότερα μεταφέρθηκε στο Visakhapatnam με την 11η έκδοση.

Το MILAN 24 θα ήταν η δωδέκατη έκδοση αυτής της άσκησης και θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 27 Φεβρουαρίου στο Visakhapatnam. Το MILAN 24 είναι πιθανό να έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ποτέ, με τις προσκλήσεις να επεκτείνονται σε πάνω από 50 φιλικά ξένα ναυτικά.

Η άσκηση MILAN 24 θα περιλαμβάνει δύο φάσεις: «Φάση λιμανιού» και «Φάση θαλάσσης». Η φάση του λιμανιού, με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των συμμετεχόντων εθνών, θα περιλαμβάνει ένα Διεθνές Ναυτικό Σεμινάριο, μια Παρέλαση Πόλης στο RK Beach, μια έκθεση Swavalmban, μια ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων για το θέμα και διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις. Στη φάση της θάλασσας, πλοία, μαζί με αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας και υποβρύχια φιλικών ξένων χωρών θα συμμετέχουν μαζί με μονάδες του Ινδικού Ναυτικού.

Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προηγμένες επιχειρήσεις αεράμυνας, ανθυποβρυχιακό υλικό και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των χειριστών, των συντηρητών, των σχεδιαστών και των εκτελεστών σε όλο το φάσμα των δεξιοτήτων, των ευθυνών κ.λπ. Θα δώσει επίσης στα ναυτικά την ευκαιρία να ενσωματώσουν και να ενσταλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες και να επιτρέψουν τη μάθηση στον θαλάσσιο τομέα μέσω επαγγελματικών αλληλεπιδράσεων.

Η άσκηση MILAN, από το ξεκίνημά της το 1995 (όπου η κύρια εστίαση της πολιτικής «Look East» είχε ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή τεσσάρων ξένων χωρών), έχει μεταμορφωθεί σε ένα καθεστώς που αρμόζει στα παγκόσμια κοινά και ευθυγραμμίζεται με το θέμα της Προεδρίας της G20 της Ινδίας «Vasudhaiva». Κουτουμπακάμ».

Η άσκηση υπό την ηγεσία της Ινδίας συμπληρώνει σε μεγάλο βαθμό το υπάρχον διμερές και πολυμερές θαλάσσιο πλαίσιο που αποσκοπεί στη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης, ενισχύοντας παράλληλα δεσμούς θαλάσσιας αδελφοσύνης στους ωκεανούς.

