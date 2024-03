Ριάνα: Το σόου στην Ινδία για τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο - Φωτογραφίες και βίντεο

Η Ριάνα τραγούδησε στο πάρτι για τον γάμο του πλουσιότερου κληρονόμου της Ινδίας όπου έδωσαν το παρών επιχειρηματίες, Κροίσοι και διασημότητες από όλο τον κόσμο. Oι φωτογραφίες που διέρρευσαν

Η Ριάνα, η οποία έχει χτίσει τη δική της αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μουσικός και επιχειρηματίας, φέρεται να πληρώθηκε πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια για να εμφανιστεί στο πάρτι πριν από τον γάμο του Βενιαμίν της οικογένειας του Ινδού δισεκατομμυριούχου Mουκές Αμπάνι, Aνάντ. Ο Αμπάνι, ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία ειναι ο 9ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την τραγουδίστρια από τις Μπαρμπάντος να ερμηνεύει μερικές από τις κορυφαίες επιτυχίες της, όπως το "Pour It Up" και το "B---h Better Have My Money" σε ένα τεράστιο πλήθος.

Rihanna performing "All Of The Lights" in India tonight. pic.twitter.com/KXYPSXMMJq — FentyStats (@FentyStats) March 1, 2024

Η λίστα καλεσμένων για το πολυήμερο στο Τζαμναγκάρ της Ινδίας ήταν σχεδόν 1200 άτομα και η εμφάνιση της Ριάνα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η 36χρονη μητέρα πλέον έχει απομακρυνθεί από τη μουσική βιομηχανία και κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις την τελευταία δεκαετία.

Το τελευταίο της στούντιο άλμπουμ, «Anti», κυκλοφόρησε το 2016 και πριν από το ημίχρονο του Super Bowl το 2023, η Ριάνα δεν είχε εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ριάνα έλαβε περί τα πέντα εκατομμύρια δολάρια για να εμφανιστεί στην Ινδία προς τιμήν της οικογένειας Αμπάνι

Η σταρ της ποπ ανέβηκε στη σκηνή, με μία λαμπερή φωσφορίζουσα αμφίεση και ξεσήκωσε τους καλεσμένους «Είμαι εδώ απόψε προς τιμήν του Aνάντ Αμπάνι και της Ραντίκα», είπε στο πλήθος. «Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ο Θεός να ευλογεί την ένωσή σας. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Συγχαρητήρια. Πόσοι από εσάς πιστεύετε στην αγάπη; Κάντε λίγο θόρυβο για την αγάπη!»

Rihanna First performance in India ?? pic.twitter.com/QVCRxEyiC0 — Insane Clips (@clip_insane) March 4, 2024

Η Ριάνω δεν είναι η μόνη δισεκατομμυριούχος που παρευρέθηκε στο λαμπερό πάρτι, καθώς ο Aμπάνι κάλεσε για την περίσταση τον διευθύνοντα σύμβουλο της META Mαρκ Zούκερμπεργκ, τον πρώην CEO της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, την Ιβάνκα Τραμπ και τον σταρ του Μπόλιγουντ Σαχ Ρουκ Χαν ήταν επίσης παρόντες.