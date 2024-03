Ρόμπιν Μπέρναρντ: Πέθανε στα 64 η ηθοποιός της σαπουνόπερας «General Hospital»

H ηθοποιός του «General Hospital», Ρόμπιν Μπέρναρντ, 64 ετών, βρέθηκε νεκρή στην Καλιφόρνια

Η Ρόμπιν Μπέρναρντ, γνωστή για τον ρόλο της στη σαπουνόπερα «General Hospital», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών. Το σώμα της βρέθηκε σε ένα «ανοιχτό χωράφι πίσω από μια επιχείρηση» στο Σαν Τζακίντο της Καλιφόρνια το πρωί της Τρίτης (12/3), σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρίβερσαϊντ.

Το γραφείο του ιατροδικαστή αναγνώρισε την ηθοποιό χρησιμοποιώντας τα δακτυλικά της αποτυπώματα μετά από κλήση στην αστυνομία για έρευνα θανάτου, σύμφωνα με το TMZ. Η νεκροψία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη, αλλά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες, ανέφερε το δημοσίευμα. Δεν υπάρχουν υποψίες εγκληματικής δράσης για τον θάνατό της.

Η Μπέρναρντ γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1959 στο Γκλέιντγουότερ του Τέξας προτού ξεκινήσει καριέρα ηθοποιού, εμφανιζόμενη σε αρκετούς μικρούς τηλεοπτικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων των «Diva», «Simon & Simon» και «Betty Blue».

Το 1984, άρχισε να παίζει στο «General Hospital» ως Τέρι Μπροκ, γνωστή και ως Τέρι Ο'Κόνορ, όπου διατήρησε τον ρόλο για 145 επεισόδια έως ότου αποχώρησε από τη σαπουνόπερα το 1990. Το σόου κατέχει το ρεκόρ για τη μακροβιότερη αμερικανική σαπουνόπερα. Η Μπέρναρντ εργάστηκε επίσης στα «Whiz Kids», «The Facts of Life», «Tour of Duty» και «Kings for a Day».