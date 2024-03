Από την τέλεια κόρη σε... δολοφόνο: Πώς μια 24χρονη σχεδίασε τη δολοφονία των «πιεστικών» γονιών της

Η Jennifer Pan πίστευε ότι οργάνωσε το τέλειο έγκλημα, όμως όλα άλλαξαν όταν ο πατέρας της ξύπνησε από το κώμα

To «What Jennifer Did», αποτελεί ένα νέο ντοκιμαντέρ της Jenny Popplewell (American Murder: The Family Next Door) που κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 10 Απριλίου, και ανατρέχει σε μια φρικιαστική ιστορία, βασιζόμενη σε μαρτυρίες και καταθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την νύχτα της 8ης Νοεμβρίου 2010, η ημέρα όπου μια νεαρή γυναίκα, η Jennifer Pan, είπε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν στο σπίτι με τους γονείς της, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι και απαίτησαν χρήματα. Τελικά όμως όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα κατά το οποίο η νεαρή Jennifer προσπάθησε να σκοτώσει τους γονείς της.

Στο τηλέφωνο, η νεαρή είπε ότι οι εισβολείς την έδεσαν, πυροβόλησαν και τους δύο γονείς της και τράπηκαν σε φυγή. Καθώς η Jennifer παρακαλούσε τον αστυνομικό να στείλει βοήθεια, ο πατέρας της, Huei Hann, ακουγόταν στο βάθος να ουρλιάζει για βοήθεια. Η μητέρα της, Bich Ha, πέθανε ακαριαία.

Το κίνητρο

Οι γονείς της Jennifer είχαν εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες από εκείνη. Την ανάγκασαν να παρακολουθήσει μαθήματα πιάνου στην ηλικία των τεσσάρων ετών καθώς και μαθήματα καλλιτεχνικού πατινάζ, όπου προπονούνταν τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας. Οι γονείς της την πίεζαν με τον αθλητισμό γιατί είχαν ελπίδες να γίνει Ολυμπιονίκης στο καλλιτεχνικό πατινάζ, μέχρι που έσκισε έναν σύνδεσμο στο γόνατό της.

Η Jennifer φοίτησε στο καθολικό γυμνάσιο Mary Ward όπου έπαιζε φλάουτο στο σχολικό συγκρότημα και οι γονείς της παρακολουθούσαν πολύ στενά τις εξωσχολικές της δραστηριότητες. Δεν της επέτρεψαν ποτέ να βγει ραντεβού ενώ φοιτούσε στο γυμνάσιο ή να παρακολουθήσει χορό, από φόβο ότι αυτές οι δραστηριότητες θα την αποσπούσαν την προσοχή από τις ακαδημαϊκές της υποχρεώσεις. Στη νεαρή δεν επιτρεπόταν επίσης να παρευρεθεί σε κανένα πάρτι και στα 22 της χρόνια δεν είχε πάει ποτέ σε κλαμπ, δεν είχε πιει ποτέ, δεν είχε επισκεφτεί το σπίτι κανενός φίλου της και δεν είχε πάει διακοπές χωρίς την οικογένειά της.

Τι έκανε η Jennifer

Είπε στους γονείς της ψέμματα πως σπούδαζε για να γίνει φαρμακοποιός και μάλιστα πλαστογράφησε ένα δίπλωμα για να ολοκληρώσει την ψεύτικη ιστορία της. Ένας φίλος της από το λύκειο, ο Daniel Wong, διακινούσε ναρκωτικά και είχε ποινικό μητρώο. Οι δυο τους έβγαιναν ραντεβού, αλλά οι γονείς της δεν ενέκριναν ποτέ τη σχέση τους και όταν ανακάλυψαν ότι η Jennifer έλεγε ψέματα για τη φοίτηση στο κολέγιο, έγιναν έξαλλοι και της απαγόρευσαν να περνάει χρόνο με τον Wong.

Εξοργισμένη με την πίεση που βίωνε, η Pan πήρε τελικά δραστικά και σοκαριστικά μέτρα, ζητώντας από τον Wong να τη βοηθήσει να οργανώσει ένα σχέδιο δολοφονίας των γονιών της. Η δολοφονία επρόκειτο να μοιάζει με ληστεία που πήγε στραβά, με την ίδια να παίζει το ρόλο του αβοήθητου μάρτυρα. Τρεις εκτελεστές (David Mylvaganam, Lenford Crawford και Eric Carty) μπήκαν στο σπίτι των Pan, πυροβόλησαν θανάσιμα την Bich Ha και τραυμάτισαν σοβαρά τον Huei Hann.

Όλα αποκαλύφθηκαν όταν ο πατέρας της συνήλθε από το κώμα – και είπε στην αστυνομία ότι η κόρη του φαινόταν να γνωρίζει τους ανθρώπους που διέρρηξαν το σπίτι τους. Στην τρίτη συνέντευξή της στην τοπική αστυνομία, η Τζένιφερ ομολόγησε τελικά ότι προσέλαβε τους δολοφόνους και ότι άφησε το σπίτι της ξεκλείδωτο – αν και ισχυρίστηκε ότι στην πραγματικότητα είχε κανονίσει να είναι ο στόχος τους η ίδια και όχι οι γονείς της. Όμως οι ντετέκτιβ έμαθαν ότι αυτή ήταν στην πραγματικότητα η δεύτερη προσπάθεια της Jennifer να πραγματοποιήσει φόνο επί πληρωμή: Δέκα μήνες νωρίτερα, είχε ζητήσει από έναν άλλο γνωστό της να σκοτώσει τους γονείς της.

Πού βρίσκεται σήμερα

Ο Huei Hann Pan κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη το 2014, κατά την οποία η Jennifer καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αναστολής μετά από 25 χρόνια. Οι Wong, Mylvaganam και Crawford καταδικάστηκαν επίσης και έλαβαν την ίδια ακριβώς ποινή και δυνατότητα αναστολής.

Η Jennifer αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, αν και συνεχίζει να υποστηρίζει την αθωότητά της. Τον Μάιο του 2023, το Εφετείο του Οντάριο υποστήριξε ότι οι ένορκοι θα έπρεπε να είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως πιθανές ετυμηγορίες τον φόνο δευτέρου βαθμού ή την ανθρωποκτονία και ανέτρεψε τις καταδίκες για φόνο πρώτου βαθμού των Jennifer, Wong, Crawford και Mylvaganam. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά αποφασίζει επί του παρόντος αν θα εκδικάσει ή όχι την υπόθεση.