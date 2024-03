Βασιλιάς Κάρολος: Νέο δημοσίευμα μιλάει για καρκίνο στο πάγκρεας και δύο χρόνια ζωής

Ολοένα και περισσότερα τα δημοσιεύματα για την υγεία του βασιλιά Καρόλου

Κάποιοι κατά πως φαίνεται δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου σε σημείο που είδαν το φως της δημοσιότητας τα σχέδια της κηδείας του.

Παράλληλα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κέιτ Μίντλετον γευμάτισε ιδιαιτέρως με τον βασιλιά Κάρολο πριν από την ανακοίνωση για τον καρκίνο.

Καρκίνος στο πάγκρεας και σχέδια κηδείας

Ένα νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά στο περιοδικό In Touch, κάνει λόγο για καρκίνο στο πάγκρεας και δίνει στον βασιλιά Κάρολο «δύο χρόνια ζωής» ενώ αναφέρεται εκτενώς και στην λεγόμενη «Επιχείρηση Menai Bridge».

Με την ονομασία «Επιχείρηση Menai Bridge» οι νεκρικές πομπές του μονάρχη θα μοιάζουν με τις τελετές της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Καθώς ο καρκίνος του εξελίσσεται, πηγές λένε στο In Touch ότι τα σχέδια για την τελευταία ανάπαυση του Καρόλου είναι έγκαιρης προτεραιότητας.

«Είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο μεταξύ των Βρετανών μελών της βασιλικής οικογένειας, αλλά στην περίπτωση του Καρόλου η σκοπιμότητα είναι απαραίτητη», λέει μια πηγή, η οποία σημειώνει ότι «κάποιοι από την αυλή πιστεύουν ότι ο καρκίνος του Καρόλου είναι χειρότερος από ό,τι τον παρουσιάζουν».

Η «Επιχείρηση Menai Bridge» θα περιλαμβάνει γνωστά πρωτόκολλα. Όταν ο μονάρχης πεθάνει, η σορός του Καρόλου θα μεταφερθεί από την αίθουσα του θρόνου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Westminster Hall. Θα αναπαυθεί με τιμές και η επίσημη κηδεία του θα πραγματοποιηθεί εννέα ημέρες αργότερα. Κατά πάσα πιθανότητα θα ταφεί στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο στο Κάστρο του Ουίνδσορ. «Θα έχει όλη τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει σε έναν Βρετανό μονάρχη», προσθέτει η πηγή.

Η ενημέρωση έρχεται λίγο διάστημα αφότου ένας άλλος υψηλόβαθμος βασιλικός insider δήλωσε στο In Touch ότι ο Κάρολος όχι μόνο παλεύει με τον καρκίνο του παγκρέατος, αλλά έχει μόλις δύο χρόνια ζωής.

«Ο βασιλιάς Κάρολος είναι πολύ πιο άρρωστος απ' ό,τι δείχνει το παλάτι και απλώς δεν είναι σε θέση να διευθύνει την αμφιλεγόμενη οικογένειά του, τα επιχειρηματικά συμφέροντα του στέμματος και να εκπληρώνει τα καθημερινά καθήκοντα της μοναρχίας», αποκάλυψε στις αρχές Μαρτίου το μέλος του στενού βασιλικού κύκλου. «Ο καρκίνος του τον τρώει ζωντανό. Είναι πολύ αδύναμος. Η κατάσταση είναι απελπιστική».

Οι σχέσεις Καρόλου και Ουίλιαμ

Ωστόσο, πρόσθετες πηγές δήλωσαν στο In Touch ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα πράγματα μεταξύ του Καρόλου και του Ουίλιαμ εκτός από τις αντίστοιχες κρίσεις υγείας της οικογένειας, καθώς ο βασιλιάς έχει την εντύπωση ότι ο γιός του δεν είναι έτοιμος να αναλάβει το θρόνο.

«Ο Κάρολος γνωρίζει τις πιέσεις του να είσαι μονάρχης και απλά δεν είναι σίγουρος ότι ο Ουίλιαμ είναι έτοιμος να πάρει τη θέση του», αποκάλυψε μια πηγή, που επικαλείται το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι ο Ουίλιαμ «αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια καταστροφική κατάσταση στις δημόσιες σχέσεις». «Φαίνεται πρόωρο και θα μπορούσε να υπάρξουν συνέπειες».

«Στο παρασκήνιο, η Καμίλα είναι αηδιασμένη από την εμφανή αδυναμία του βασιλιά και του παρέχει μόνο λίγη παρηγοριά καθώς παλεύει με τον θανατηφόρο καρκίνο του», δήλωσε ένας αυλικός του παλατιού στο In Touch στις αρχές Μαρτίου, τονίζοντας τις διακοπές της από τα βασιλικά καθήκοντα που ξεκίνησαν στις 4 Μαρτίου. «Πηγαίνοντας διακοπές, έδειχνε τη μύτη της στον θετό γιο της Ουίλιαμ, ο οποίος είναι ανίκανος να επωμιστεί μόνος του τα βάρη της μοναρχίας».

Το δείπνο του Καρόλου με την Κέιτ

Παράλληλα με όλα αυτά, ένα άλλο δημοσίευμα από το PEOPLE αναφέρει ότι η Κέιτ Μίντλετον και ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκαν ένα ιδιωτικό γεύμα λίγο πριν η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοινώσει τη διάγνωση του καρκίνου της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, 42 ετών, και ο πεθερός της βασιλιάς, 75 ετών, είχαν ήδη ξεκινήσει και οι δύο θεραπεία για καρκίνο όταν συναντήθηκαν για γεύμα την περασμένη Πέμπτη πριν η Κέιτ αποκαλύψει σε ένα προσωπικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι είχε διαγνωστεί με την ασθένεια.

Με τη θεραπεία του Καρόλου να έχει ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου και της Κέιτ να βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη, μοιράζονται «μια κοινή εμπειρία υγείας» επισημαίνει μια βασιλική πηγή.

Η πριγκίπισσα Κέιτ και ο βασιλιάς Κάρολος μοιράζονται επίσης κοινά ενδιαφέροντα και ο Κάρολος «είχε πάντα έναν πολύ καλό δεσμό μαζί της», σύμφωνα με τη συγγραφέα Σάλι Μπέντελ Σμιθ, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο της George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy, το 2023. «Ενδιαφέρεται για καλλιτεχνικά πράγματα και εκτιμά την τέχνη και τον πολιτισμό, οπότε έχει μια σχέση με τον βασιλιά πάνω σε αυτό», λέει η Smith στο PEOPLE.

«Προφανώς έχουν αυτό το κοινό και μπορεί μόνο να τους φέρει πιο κοντά. Είναι μια πηγή επιβεβαίωσης και παρηγοριάς και για τους δύο», προσθέτει η συγγραφέας.

Τι λέει ο θείος της Κέιτ

Τέλος, σε ένα τρίτο δημοσίευμα, ο θείος της Κέιτ Μίντλετον από τη μητέρα της, Γκάρι Γκόλντσμιθ, δήλωσε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας χειρίστηκε την εξήγηση της διάγνωσης του καρκίνου της «απίστευτα καλά» σε αποκλειστική συνέντευξη στην ισπανική εκπομπή ¡De Viernes! που δημοσιεύτηκε στις 29 Μαρτίου.

«Ήρθα σε επαφή με την αδελφή μου Κάρολ[Middleton] για να βεβαιωθώ ότι η ανιψιά μου είναι καλά. Νομίζω ότι η Κέιτ το χειρίστηκε απίστευτα καλά, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση», δήλωσε ο Γκόλντσμιθ, ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους στα αγγλικά, αλλά οι απαντήσεις του μεταφράστηκαν στα ισπανικά για τους τηλεθεατές. «Δεν ξέρω κανέναν άλλον που έπρεπε να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, να ασχοληθεί με τα παιδιά του και στη συνέχεια να πρέπει να δώσει εξηγήσεις στα εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης σε ένα τόσο δημόσιο σενάριο».