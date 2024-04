Bitcoin: To τέταρτο halving στην ιστορία του κρυπτονομίσματος - Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Bitcoin: Oλοκληρώθηκε το τέταρτο halving του δημοφιλούς ψηφιακού νομίσματος

Το bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, ολοκλήρωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) το τέταρτο halving του, ένα φαινόμενο που συμβαίνει περίπου κάθε τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με την CoinGecko. Η τιμή του ήταν ασταθής εν όψει της εκδήλωσης και υποχώρησε περίπου 4% αυτή την εβδομάδα για να διαπραγματευτεί περίπου στα 64.100 δολάρια, σύμφωνα με το Coin Metrics. Τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης ήταν κάτω από 64.000 δολάρια , περίπου 13% από το υψηλό όλων των εποχών της 14ης Μαρτίου των 73.797,68

Μηχανικά, το ίδιο το halving δεν θα πρέπει να επηρεάσει την τιμή του bitcoin βραχυπρόθεσμα, αλλά πολλοί επενδυτές αναμένουν μεγάλα κέρδη τους επόμενους μήνες, με βάση την απόδοση του κρυπτονομίσματος μετά από προηγούμενα halvings. Μετά τα halving του 2012, του 2016 και του 2020, η τιμή του bitcoin αυξήθηκε περίπου 93, 30 και 8 φορές, αντίστοιχα, από την τιμή της ημέρας του halving μέχρι την κορυφή του κύκλου.

Το γεγονός αποτελεί μια μεγάλη δοκιμασία για τις εταιρείες εξόρυξης. «Το halving θα μειώσει τα έσοδα του κλάδου στο μισό, προκαλώντας ένα κύμα ενοποίησης και κλεισίματος επιχειρήσεων, ενώ (ελπίζουμε) ότι θα εξορθολογίσει το hashrate δικτύου και το δυναμικό του κλάδου, κάτι που είναι τελικά καλό για τους υπόλοιπους φορείς», δήλωσε ο αναλυτής της JPMorgan, Reginald Smith σε πρόσφατο σημείωμα προς τους επενδυτές.

Τα αποθέματα εξόρυξης ήταν ασταθή τις ημέρες πριν από το γεγονός. Πολλά κατέγραψαν διψήφια πτώση για το έτος, μετά από το ράλι μεταξύ περίπου 300% και 600% το 2023. Η Riot Platforms για παράδειγμα, μειώθηκε περίπου κατά 41% το 2024 έως το κλείσιμο της Παρασκευής, αλλά αυξήθηκε κατά 356% το 2023.

“The market so far has seen bitcoin mining stocks as mere BTC proxies, in absence of bitcoin ETFs,” said Bernstein analyst Gautam Chhugani. ”[The] halving would further differentiate the low cost, high-scale consolidating winners vs. rest of smaller miners which may be disadvantaged post-halving.”

«Η αγορά μέχρι στιγμής έχει δει τις μετοχές εξόρυξης bitcoin ως απλούς πληρεξούσιους BTC, ελλείψει ETFs bitcoin», δήλωσε ο αναλυτής της Bernstein, Γκαουτάμ Τσουγκάνι «Το halving θα διαφοροποιούσε περαιτέρω τους χαμηλού κόστους, υψηλής κλίμακας νικητές έναντι των υπολοίπων μικρότερων miners που μπορεί να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μετά το halving».

Ιστορικά μετά από το halving, το ποσοστό κατακερματισμού Bitcoin ή η συνολική υπολογιστική ισχύς που χρησιμοποιούν οι εξορύκτες για την επεξεργασία συναλλαγών στο δίκτυο Bitcoin, μειώνεται, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξορύκτες να βγαίνουν από την αγορά. Γενικά ανακάμπτει μεσοπρόθεσμα, ωστόσο, επεσήμανε η Laboure.