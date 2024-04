Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο ηθοποιός Μπράιαν ΜακΚάρντι

Θλίψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον θάνατο του ηθοποιού.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Μπράιαν ΜακΚάρντι σε ηλικία 59 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Έγινε γνωστός για το ρόλο του αρχηγού της μαφίας , John Thomas 'Tommy' Hunter στη σειρά Line Of Duty , ενώ είχε επίσης ενταχθεί πρόσφατα στο καστ του πρίκουελ του Outlander, Blood Of My Blood.

Η αδερφή του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο X, γράφοντας: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπράιαν Τζέιμς ΜακΚάρντι, αγαπημένου γιου, αδελφού, θείου και αγαπημένου φίλου σε τόσους πολλούς.

Ο Μπράιαν πέθανε ξαφνικά στο σπίτι την Κυριακή 28 Απριλίου. Ένας υπέροχος και παθιασμένος ηθοποιός στη σκηνή και στην οθόνη, ο Μπράιαν αγάπησε τη δουλειά του και άγγιξε πολλές ζωές και έφυγε πολύ σύντομα.

Τον αγαπάμε και θα μας λείψει πολύ· θυμηθείτε τον Μπράιαν στις σκέψεις σας».

Ο Μπράιαν πήρε για πρώτη φορά μια γεύση από την υποκριτική ενώ ήταν στο σχολείο στο North Lanarkshire και έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση στο Forget About Me το 1990.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Μπράιαν πρωταγωνίστησε σε έργα όπως Taggart, Snatch, Rebus, The Long Shadow, Domina και Giri/Haji.