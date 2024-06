Φωτογραφική έκθεση για τα ξεχασμένα νησιά που περιβάλλουν τη Νέα Υόρκη

Τα ξεχασμένα νησιά που περιβάλλουν το Μανχάταν στη Νέα Υόρκη φωτογραφίζει τα τελευταία 50 χρόνια ο Φίλιπ Μπιούλερ.

Κάποια από αυτά, όπως η νήσος Έλις, συνδέονται με την ιστορία, τον πολιτισμό και την εθνική ταυτότητα, άλλα, όπως το νησί Νορθ Μπράδερ ήταν τόπος καραντίνας ασθενών με ευλογιά και αργότερα φυματίωση, στη συνέχεια έγινε μονάδα θεραπείας εφήβων εθισμένων στα ναρκωτικά και τώρα είναι ένα καταφύγιο πτηνών.

Φωτογραφίες των νησιών, που τεκμηριώνουν τη φθορά και τα απομεινάρια εγκαταλελειμένων κτιρίων που κατασκευάστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν περιλαμβάνονται στην έκθεση «No Man Is an Island: Poetry in the Ruins of the New York Archipelago» του Φίλιπ Μπιούλερ στη Front Room Gallery στο Χάντσον στη Νέα Υόρκη.