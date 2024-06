Μάικλ Μόσλεϊ: «Έχασα τον υπέροχο, αστείο, ευγενικό σύζυγό μου» - Το αντίο από την αγαπημένη του

Η σύζυγος του Μάικλ Μόσλεϊ αποχαιρετάει με συγκινητικό τρόπο τον αγαπημένο της που εντοπίστηκε νεκρός στη Σύμη

Η σύζυγος του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού παρουσιαστή δρ Μάικλ Μόσλεΐ απέτισε φόρο τιμής στον σύζυγό της καθώς εντοπίστηκε η σορός του, μετά από τέσσερις ημέρες έρευνας στο νησί της Σύμης. «Είναι καταστροφικό που έχασα τον Μάικλ, τον υπέροχο, αστείο, ευγενικό και λαμπρό σύζυγό μου», είπε η Δρ Κλερ Μπέιλι Μόσλι σε δήλωση που επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Είπε ότι ο σύζυγός της πήρε τη λάθος διαδρομή και κατέρρευσε. Ο 67χρονος χάθηκε την Τετάρτη αφού ξεκίνησε για μια βόλτα από την παραλία του Αγίου Νικολάου. Η σορός του βρέθηκε στην πλαγιά ενός λόφου κοντά στο beach bar της Αγίας Μαρίνας τα ξημερώματα της Κυριακής.

«Η οικογένειά μου και εγώ νιώσαμε παρηγοριά από το κύμα αγάπης που λάβαμε από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο Mάικλ σήμαινε πολλά για τόσο πολλούς από εσάς. «Μας παρηγορεί το γεγονός ότι παραλίγο να τα καταφέρει».



Ο δήμαρχος Σύμης Ελευθέριος Παπακαλοδούκας είπε ότι το πτώμα βρέθηκε καθώς ομάδες ερευνούσαν την ακτογραμμή με κάμερες. Αστυνομική πηγή είπε στο BBC News ότι ο αποθανών ήταν νεκρός «εδώ και αρκετές ημέρες». Το πτώμα βρέθηκε δίπλα σε έναν φράχτη, με μια ομπρέλα κοντά, περίπου 30 λεπτά με τα πόδια από το χωριό Πέδι όπου εθεάθη για τελευταία φορά ο δρ Μόσλεϊ. Είναι λίγα μέτρα μακριά από εκεί που τα παιδιά παίζουν στην παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Ένας ιδιοκτήτης μπαρ που ήταν μαζί με δημοσιογράφους βρήκε το πτώμα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PA, αφού ο δήμαρχος του νησιού «είδε κάτι» δίπλα στον φράχτη του μπαρ και ειδοποίησε το προσωπικό. Ο διευθυντής του μπαρ της Αγίας Μαρίνας Ηλίας Τσάβαρης είπε: «Με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν «Ξέρεις τι, είδαμε κάτι από μακριά, μπορείς να πας να ελέγξεις». Πήγα λοιπόν εκεί.«Όταν λοιπόν ανέβηκα, είδα κάτι σαν σώμα».

Οι διασώστες έψαχναν την περιοχή καθημερινά με ελικόπτερα, πρόσθεσε.

Ένας αστυνομικός που είναι μέλος της ομάδας που προσπάθησε να ανασύρει το σώμα του δρ Μόσλεϊ προφανώς έσπασε το πόδι του και απομακρύνθηκε με βάρκα. Ο ιατροδικαστής εξετάζει τώρα το σώμα. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στις αρχές του BBC ότι έπρεπε να αποκλείσουν κάθε πιθανότητα ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

«Πρέπει να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια του θανάτου και εάν [αυτό] προηγήθηκε της πτώσης του ατόμου στο έδαφος», είπε η κ. Δημογλίδου. Το Σάββατο, το BBC News απέκτησε πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος που δείχνει μια από τις τελευταίες γνωστές θεάσεις ενός άνδρα που πιστεύεται ότι είναι ο δρ Μόσλεϊ να περπατά με μια ομπρέλα δίπλα στη μαρίνα στο χωριό Πέδι την Τετάρτη.

Οι ελληνικές αρχές διεξήγαγαν εκτεταμένη έρευνα για τον παρουσιαστή του BBC για πέντε ημέρες εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Στην προσπάθεια συμμετείχαν πυροσβέστες, σκύλοι, ελικόπτερα, drones, ντόπιοι και αξιωματικοί από τη Σύμη και έξω από το νησί. Τα τέσσερα παιδιά του παρουσιαστή είχαν επίσης έρθει με τη σύζυγό του, στο νησί.

Ο δρ Μόσλεϊ αναφέρθηκε αρχικά ως εξαφανισμένος αφού έφυγε από την παραλία του Αγίου Νικολάου για να ξεκινήσει μια βόλτα περίπου στις 13:30 τοπική ώρα. Η σύζυγός του ανέφερε αργότερα την εξαφάνισή του. Ο δρ Μόσλεϊ σπούδασε ιατρική στο Λονδίνο και εκπαιδεύθηκε ως γιατρός και τις τελευταίες δύο δεκαετίες εργαζόταν ως παρουσιαστής, δημιουργός ντοκιμαντέρ, δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Ήταν γνωστός για τα τηλεοπτικά του προγράμματα, όπως το Trust Me, I'm a Doctor και το podcast Just One Thing του BBC Radio 4. Εμφανιζόταν τακτικά στο The One Show του BBC One και στο This Morning του ITV και ήταν αρθρογράφος της Daily Mail.

Ο Δρ Σαλέιχα Αχσάν, συμπαρουσιαστής του στο «Trust Me, I'm A Doctor», είπε στο BBC News ότι ήταν ένας «εθνικός θησαυρός» και ένας «εξαιρετικά ταλαντούχος» άνθρωπος. Επαίνεσε επίσης το «πάθος του να εξηγεί την επιστήμη σε ένα ευρύτερο κοινό», προσθέτοντας ότι την έκανε «προσιτή σε οποιονδήποτε και σε όλους, όχι μόνο σε ένα εξειδικευμένο επιστημονικό πλήθος».

Ο δρ Mόσλεϊ ήταν επίσης γνωστός για τη διάδοση της δίαιτας 5:2 και Fast 800, που υποστηρίζουν τη διαλειμματική νηστεία και τα γεύματα με χαμηλούς υδατάνθρακες.

Οι δίαιτες του συγκέντρωσαν μεγάλη προσοχή στο παρελθόν, τόσο για τις μεθόδους τους όσο και για την επιστημονική τους ακρίβεια.

Χρονολόγιο της τραγωδίας

Τετάρτη 1330 τοπική ώρα. Ο Δρ Mόσλεϊ αφήνει τη σύζυγό του στην παραλία του Αγίου Νικολάου και ξεκινά βόλτα

1350 - Ένας άνθρωπος που κουβαλάει ομπρέλα εμφανίζεται σε πλάνα από κάμερα στο Πέδι

1357 - Ο ίδιος άνδρας εμφανίζεται ξανά στη μαρίνα του χωριού με κατεύθυνση βορειοανατολικά

Πέμπτη 1115 - Η αστυνομία δεν μπορεί να βρει τον παρουσιαστή, γι' αυτό ενημερώνει την Αθήνα και ζητά βοήθεια από την ελληνική πυροσβεστική

1400 - Οι ελληνικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, με έξι πυροσβέστες και μια ομάδα drone, φτάνουν στη Σύμη

1900 - Αναπτύχθηκε ελικόπτερο για να βοηθήσει την έρευνα

Παρασκευή - Δύτες συμμετέχουν στην έρευνα στο νερό γύρω από τη Σύμη

Σάββατο 0600 - Οι πυροσβέστες συνεχίζουν την αναζήτηση

1400 - Η σύζυγός του λέει ότι η οικογένεια «δεν θα χάσει την ελπίδα» και ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στην έρευνα

Κυριακή - Οι αρχές που έκαναν έρευνα βρίσκουν ένα πτώμα

