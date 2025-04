Η χώρα με το μεγαλύτερο κοίτασμα σιδήρου στον κόσμο - Έχει 55 δισεκατομμύρια τόνους

Ο πλούτοςμιας χώρας καθορίζεται από διάφορους δείκτες, όπως η συσσώρευση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση αυτή, αποκαλύφθηκε η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, καθώς μια ανακάλυψη αποκάλυψε ότι το έθνος αυτό διαθέτει το μεγαλύτερο κοίτασμα σιδήρου στον κόσμο, με 55 δισεκατομμύρια τόνους του ορυκτού.

Μια έκθεση στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) αποκάλυψε ότι η Αυστραλία, συγκεκριμένα η πόλη Hamersley, φιλοξενεί το μεγαλύτερο κοίτασμα σιδηρομεταλλεύματος στη Γ η. Η ανακάλυψη αυτού του ορυχείου, όπου βρέθηκαν 55 δισεκατομμύρια τόνοι του ορυκτού, καθιστά την ωκεάνια χώρα την πλουσιότερη στον κόσμο.

Σύμφωνα με την ανάλυση των γεωλόγων, το πλούσιο αυτό κοίτασμα σιδήρου εκτιμάται ότι αξίζει πάνω από 6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, πέρα από την πιθανή εμπορική του αξία, αντιπροσωπεύει μια ανυπολόγιστη αξία για την επιστημονική κοινότητα, επειδή το ορυχείο αυτό πιστεύεται ότι σχηματίστηκε πριν από 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο, η ανακάλυψη επέτρεψε στους ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων των Liam Courtney-Davies και Marco Fiorentini- να αναλύσουν σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο οι γεωλογικές αλλαγές που προκαλούνται από τις κινήσεις και την εξέλιξη των υπερηπείρων έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στον σχηματισμό των ορυκτών, ωφελώντας στην προκειμένη περίπτωση την Αυστραλία, παρέχοντάς της τα μεγαλύτερα αποθέματα σιδήρου στον κόσμο.

Η ακαδημαϊκή δημοσίευση αναφέρει λεπτομερώς ότι η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την εύρεση του κοιτάσματος αυτού είναι καινοτόμος, καθώς οι γεωλόγοι χρησιμοποίησαν μια μέθοδο χημικής ανάλυσης σε συνδυασμό με ισοτοπική χρονολόγηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μελέτησαν μια συγκέντρωση σιδήρου 30% στην περιοχή και έφτασαν στο ορυχείο όπου έκαναν τη συγκλονιστική ανακάλυψη.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες εξόρυξης θα μπορέσουν να υιοθετήσουν την τεχνική για τον ακριβέστερο εντοπισμό διαφόρων ορυκτών πόρων. Εν τω μεταξύ, το Hamersley θα αποτελέσει ένα φυσικό εργαστήριο για την περαιτέρω μελέτη του σχηματισμού του σιδήρου.

