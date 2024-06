Mάικλ Μόσλεϊ: Το συγκινητικό αντίο από τη διευθύντρια του BBC - «Θα μας λείψει πολύ»

Φόρος τιμής στον Μάικλ Μόσλεϊ από τη διευθύντρια του BBC που αποχαίρετησε τον συνάδελφο της ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη Σύμη.

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Βρετανία η τραγική είδηση για τον εντοπισμό της σορού του Μάικλ Μόσλεϊ στο νησί της Σύμης το πρωί της Κυριακής (09/06), όπου αγνοούνταν επί τέσσερις ημέρες.

Ιδιαίτερα δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του γνωστού παρουσιαστή-γιατρού αλλά και οι συνάδελφοι του στο BBC, όπου εργαζόταν με μεγάλη επιτυχία για πολλά χρόνια.

Η διευθύντρια περιεχομένου του BBC, απέτισε φόρο τιμής στον 67χρονο λέγοντας: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τα νέα του Δρ Μάικλ Μόσλεϊ και οι σκέψεις μας απευθύνονται στην οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ο Μάικλ συνεργάστηκε στενά με το BBC Radio 4 και το BBC Studios Science Unit για πολλά χρόνια σε πρωτοποριακά προγράμματα επιστήμης και υγείας από τα Medical Mavericks, Eat Fast Live Longer, Inside Michael Mosley και The Young Ones, to Trust me I'm a Doctor. Έκανε επίσης τακτικές εμφανίσεις στο Morning Live και στο The One Show και φυσικά παρουσίαζε το δικό του εξαιρετικά δημοφιλές και επιτυχημένο podcast του BBC Radio 4 και του BBC Sounds Just One Thing».

«Ήταν ένας λαμπρός επιστημονικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας και κατασκευαστής προγραμμάτων, ικανός να κάνει τα πιο σύνθετα θέματα απλά, αλλά ήταν επίσης παθιασμένος με το ενδιαφέρον και τη διασκέδαση του κοινού, εμπνέοντάς μας όλους να ζήσουμε μια πιο υγιή, πληρέστερη ζωή. Το διασκεδαστικό και προσιτό ύφος του απολάμβανε το κοινό σε όλο τον κόσμο και θα λείψει πάρα πολύ σε πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο σε όσους έχουν την τύχη να δουλέψουν μαζί του στο BBC», κατέληξε.

Δεν «βλέπει» εγκληματική ενέργεια ο ιατροδικαστής για τον θάνατο του Μάικλ Μόσλεϊ.

Με πλωτό του Λιμενικού έφτασε στη Σύμη από την Ρόδο ο ιατροδικαστής για να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ιατροδικαστής φέρεται να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ εξαιτίας της προχωρημένης σήψης είναι δύσκολο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του Μάικλ Μόσλεϊ.

Πάντως, έως τώρα ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να διαπιστώσει αν ο 67χρονος είχε πτώση από τα βράχια, ενώ από τα λιγοστά που μπορεί να διακρίνει στη σορό δεν «βλέπει» να φέρει χτυπήματα.

