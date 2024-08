Θρήνος στο Χόλιγουντ: Πέθανε στα 90 του πρωταγωνιστής της ταινίας «Mary Poppins»

Ο καταξιωμένος χορευτής και ηθοποιός Μπόμπι Μπάνας πέθανε σε ηλικία 90 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός πέθανε από πνευμονία τη Δευτέρα 29 Ιουλίου σε ίδρυμα της Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσε ο γιος τουHollywood Reporter, ο σκηνοθέτης και φωτογράφος Eden Tyler Banas.

Χορευτής, ηθοποιός και χορογράφος, ο Banas έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την θρυλική ταινία του 1961, το μιούζικαλ West Side Story, που ακολουθήθηκε από έναν καπνοδοχοκαθαριστή στην κλασική ταινία του 1964 Mary Poppins.

Άλλες αξέχαστες εμφανίσεις του περιλαμβάνουν έναν ρόλο που χορεύει με την Ann-Margret στο Made in Paris. Μάλιστα φίλησε τη Μέριλιν Μονρό στη μουσική κωμωδία του 1960 Let's Make Love.

Ο χορευτής που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη έχει ένα εκτεταμένο και εντυπωσιακό χορευτικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει εμφανίσεις στον Έλβις του 1965 Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη χορεύτρια έχει ένα εκτεταμένο και εντυπωσιακό χορευτικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει εμφανίσεις στην ταινία του 1965 με επικεφαλής τον Έλβις Πρίσλεϊ Girl Happy, 1958's Damn Yankees, 1961's Babes In Toyland, Bye Bye Birdie του 1963, επεισόδιο του 1966 Get Smart, The Unsinkable Molly Brown του 1964.

