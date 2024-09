Απίστευτο: Άντρας πούλησε την ίδια του την ζωή για να αποκτήσει νησί στην Καραϊβική

Ένας άνδρας πούλησε... τη ζωή του στο eBay για να αγοράσει ένα ερημονήσι στη Καραϊβική.

Λόγος γίνεται για τον 60χρονο Ian Usher, ο οποίος αποφάσισε να πουλήσει ολόκληρη τη ζωή του για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει το νέο του ξεκίνημα.

Πήρε την απόφαση να τα αφήσει όλα πίσω του στο Περθ της Αυστραλίας, πριν από 15χρονια αφού πέρασε πολλές αναποδιές στη ζωή του.

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια ο Usher αποφάσισε να αποκαλύψει τι έχει αλλάξει από τότε που πήρε την απόφαση να αλλάξει τη ζωή του.

Ο Βρετανός ανέβασε το σπίτι του μαζί με όλα τα έπιπλα στο ebay, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου, της μοτοσικλέτας και του τζετ σκι του.

Εξομολογήθηκε πως σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε ύστερα από ένα οδυνηρό διαζύγιο, γεγονός το οποίο τον οδήγησε να συνειδητοποιήσει ότι είχε βαρεθεί τη δουλειά του και τη ζωή που είχε χτίσει.

Έτσι, αποφάσισε να τα πουλήσει όλα, δεχόμενος τελικά προσφορά ύψους 399.300 δολαρίων Αυστραλίας.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Παρά το γεγονός ότι περίμενε υψηλότερες προσφορές, ο Usher δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τίποτα.

Αρχικά, είχε φιλοδοξίες να ταξιδέψει, λέγοντας ότι «θα ήθελε να ανέβει στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ».

Έξι χρόνια αργότερα, ο ντοκιμαντερίστας Ben Fogle τον συνάντησε αφού μετακόμισε σε ένα ερημονήσι στην Καραϊβική, όπου ο Usher αποκάλυψε ότι ήταν πιο ευτυχισμένος από ποτέ στη νέα του ζωή.

Σε ένα επεισόδιο του Ben Fogle: New Lives in the Wild, ο Βρετανός παρουσιάστηκε μαζί με τη σύντροφό του Vanessa στο τροπικό νησί τους, το Bocas del Toro, στα ανοικτά των ακτών του Παναμά, όπου εξήγησε: «Πάντα ήμουν λίγο περιπετειώδης και έτσι πάντα περνούσα πολύ χρόνο κάνοντας υπαίθριες δραστηριότητες, όπως αναρρίχηση, κανό και καταδύσεις».

Αν και μπορεί να μην είχε τρεχούμενο νερό ή ρεύμα, μπορούσε να ασχολείται και με τις τρεις υπαίθριες δραστηριότητές του.

Ο Άσερ μοιράστηκε: «Δεν είμαστε εντελώς αυτάρκεις εδώ στο νησί. Καλλιεργούμε καρύδες, ανανάδες, γιούκα, ζαχαροκάλαμο και αμύγδαλα, αλλά δεν έχουμε ακόμη τελειοποιήσει την τέχνη της καλλιέργειας άλλων λαχανικών στη γη μας».

Ενώ είχαν κοτόπουλα για αυγά και αγόραζαν περιστασιακά ψάρια από έναν ντόπιο ψαρά, ο Usher παραδέχτηκε ότι τα πάντα προέρχονταν «από το σούπερ μάρκετ της πόλης».

Είχε αγοράσει το νησί το 2011 για 27.500 δολάρια, όταν ήταν παραμελημένο, και πέρασε τέσσερα χρόνια δουλεύοντας για τη βελτίωσή του.

Όσο ήταν εκεί, περνούσε τον χρόνο του καλλιεργώντας τη γη ή χαλαρώνοντας στην παραλία, αποκαλύπτοντας την απλή ζωή του, όπου έκανε ψαροντούφεκο στους υφάλους, διάβαζε ή κολυμπούσε - λίγο πολύ έκανε ό,τι ήθελε, όποτε ήθελε.

Ο Usher εξήγησε επίσης ότι κάθε 10 ημέρες πηγαίνουν στην πόλη για φαγητό και καύσιμα, ενώ είπε ότι η φίλη του Vanessa Anderson, την οποία γνώρισε σε μια επίσκεψή του στο Λονδίνο, «έκανε μεγάλη διαφορά» στη ζωή του, καθώς μετακόμισε για να ζήσει μαζί του.

Μιλώντας για το τι του λείπει από την πατρίδα του, είπε ότι εκτός από την οικογένεια, του λείπει μόνο το τζετ σκι, μαζί με καλύτερο WiFi και το να βγαίνει με φίλους και οικογένεια σε μια αγγλική παμπ.

Και πρόσθεσε: «Στη Βανέσα λείπει το καπουτσίνο, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα το ξεπεράσει αυτό.

«Δεν θα άλλαζα τίποτα - μου άρεσε πραγματικά να χτίζω ένα σπίτι και να ζω στο νησί. Πάντα πίστευα ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια».

Ωστόσο, το 2015, κατάφερε να πουλήσει το ανανεωμένο νησί σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, όπου μοιράστηκε κάθε πτυχή της διαδρομής του από τότε που πούλησε ό,τι είχε στην κατοχή του.

Σημείωσε ότι δεν έχει τίποτα που να τον δεσμεύει, καθώς μετά την πώληση ήταν απαλλαγμένος από χρέη και αναζητούσε μια νέα περιπέτεια.

Ο ίδιος και η Vanessa ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο για επτά χρόνια, επισκεπτόμενοι χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Νικαράγουα πριν αγοράσουν ακίνητο στη Βουργουνδία της Γαλλίας.

Το ζευγάρι επέλεξε να εγκατασταθεί εκεί και εκεί βρίσκονταν κατά την τελευταία τους δημόσια ενημέρωση το 2021.

Σχετικές ειδήσεις