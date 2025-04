Ειρήνη Φαναριώτη: Παρουσίαση βιβλίου και παραστάσεις για το «Nina/where are you my de@r?»

«Nina/where are you my de@r?» στο θέατρο Αργώ

Τη Δευτέρα 5 Μαΐου, παρουσιάζεται η έκδοση του θεατρικού έργου της Ειρήνης Φαναριώτη, «Nina/where are you my de@r?», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κάππα. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο της Φαναριώτη, με το οποίο συστήθηκε στο κοινό ως δημιουργός και που παρουσιάστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και αλλεπάλληλα sold out τη θεατρική σεζόν 2024-25. ​Εμπνευσμένο από πραγματικές καταστάσεις και περιστατικά​, το "Nina/where are you my de@ar" μιλάει για τις σκέψεις, τις αγωνίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μία γυναίκα που, έχοντας περάσει τα 30, βρίσκεται στο μεταίχμιο της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής της ζωής.

Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 5 Μαΐου, στις 18:30, στο Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Κάππα (Σόλωνος 103, Αθήνα). Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι: Αμαλία Καβάλη, ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος της Wom.A, Ζωή Δημητρίου, δημοσιογράφος και Αγγελική Φαναριώτη, σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Παράλληλη, η «Nina» επανέρχεται και στη σκηνή, για έξι μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Αργώ, από την Τετάρτη 7 Μαΐου. Το μοναδικό one woman show της Φαναριώτη φέρνει επί σκηνής την αγωνία για επιβίωση, τα αδιέξοδα των προσωπικών σχέσεων, την πίεση της μητρότητας, τις ματαιώσεις της καριέρας, τον πόνο της απώλειας. Η Στέλλα, η ηρωίδα, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές συγκρούσεις και τις προσκλήσεις της εποχής, να μετριάσει τις προσδοκίες της προκειμένου να συνεχίσει. Μέσα στους έντονους ρυθμούς, αισθάνεται σαν ένα μικρό ελάφι, που παρότι θέλει να τρέχει ελεύθερο, αναγκάζεται να περιοριστεί και να πολεμήσει ενάντια σε όλα. Με έντονο χιουμοριστικό στοιχείο και μουσικά ιντερμέδια που ντύνουν τη δράση μοναδικά την παράσταση, δεν είναι τυχαίο που αγαπήθηκε από κοινό και κριτική.

Πληροφορίες:

Παρουσίαση βιβλίου:

Δευτέρα 5 Μαΐου, 18:30

Βιβλιοπωλείο Εκδόσεων Κάππα

Παράσταση:

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00

Εισιτήρια: 15 ευρώ – μειωμένο: 12 ευρώ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/n-i-n-a/where-are-you-my-der/

Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15, Μεταξουργείο, τηλ. 210 5201684

Ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Ειρήνη Φαναριώτη