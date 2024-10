Από την Amy Winehouse στον Avicii: Επτά διάσημοι σταρ της μουσικής που πέθαναν πριν τα 30

Παγκόσμιο σοκ προκάλεσε ο θάνατος του Λίαμ Πέιν σε ηλικία 31 ετών.

Ο διάσημος καλλιτέχνης και πρώην μέλος του boy band «One Direction» πέθανε πέφτοντας από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες.

Σύμφωνα με τη νεκροψία που διενεργήθηκε στον τραγουδιστή, η αιτία θανάτου ήταν οι πολλαπλές κακώσεις και η εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, την οποία προκάλεσε η πτώση.

Με αφορμή τον αιφνίδιο χαμό του Λίαμ Πέιν που συγκλόνισε το παγκόσμιο μουσικό στρέωμα, ας θυμηθούμε μερικές περιπτώσεις καλλιτεχνών που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή λίγο πριν τα 30.

Το καταραμένο «Club 27»

Jim Hedrix

Η λίστα με το όνομα «Club 27» είναι η καταραμένη λίστα με μεγάλα αστέρια της μουσικής που πέθαναν σε ηλικία 27 ετών.

Ο πρώτος καλλιτέχνης που «άνοιξε» το καταραμένο «Club 27» με τον θάνατό του ήταν ο Jim Hedrix.

Τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου του 1970, ο άνθρωπος φαινόμενο της κιθάρας, Jimi Hedrix βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λονδίνο σε ηλικία 27 ετών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το πιθανότερο είναι να κατανάλωσε ένα κοκτέιλ αλκοόλ και χαπιών. Ένα ποίημα, και μάλιστα αρκετά μελαγχολικό, που βρέθηκε δίπλα του, έδωσε την εντύπωση ότι αυτοκτόνησε.

Amy Winehouse

Το μουσικό φαινόμενο που συνδύαζε μουσικά είδη όπως, Soul, Jazz, αλλά και R&B, λεγόταν Amy Winehouse. Από το σπίτι της στο Camden του Λονδίνου έγραφε τεράστιες επιτυχίες, όμως το πρόβλημά της με το αλκοόλ ήταν μεγάλο και προφανές ακόμα και σε live εμφανίσεις της. Οι προσπάθειές της για αποτοξίνωση πολλές. Μπαινόβγαινε συνεχώς σε νοσοκομεία, καταλαβαίνοντας και η ίδια ότι το πρόβλημα αλκοολισμού είχε φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Η εξωτερική της εμφάνιση, η απώλεια βάρους, η άσχημη διάθεση πρόδιδαν ότι η Amy βαδίζει σε δύσκολο δρόμο.

Στις 3:54 μ.μ. ώρα Βρετανίας της 23ης Ιουλίου 2011, δύο ασθενοφόρα κλήθηκαν στο σπίτι της τραγουδίστριας. Λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της από την Scotland Yard.

Η νεκροψία έγινε στις 25 Ιουλίου 2011 με τα αποτελέσματά της να είναι ατελή και να μην μπορούν να στοιχειοθετήσουν την αιτία του θανάτου της. Στις 26 Οκτωβρίου 2011, το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έρευνας έδειξε ότι η Amy πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης και αλκοόλ.

Kurt Cobain

O θρυλικός τραγουδιστής των Nirvana, Kurt Cobain, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Σιάτλ των ΗΠΑ στις 8 Απριλίου του 1994 από έναν ηλεκτρολόγο που είχε πάει εκεί για να εγκαταστήσει ένα σύστημα ασφαλείας. Ο ηλεκτρολόγος ανέφερε πως δεν είδε κανένα σημάδι τραυματισμού. Αρχικά νόμιζε πως ο Cobain κοιμόταν, μέχρι τη στιγμή που είδε το όπλο που ήταν στραμμένο προς το πρόσωπο του.

Ένα σημείωμα που βρέθηκε έγραφε: «Δεν έχω νιώσει τη διέγερση που μου προκαλούσε το να ακούω και να δημιουργώ μουσική μαζί με το πραγματικό γράψιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια». Το σώμα του βρισκόταν εκεί για μέρες, ενώ βρέθηκαν σ' αυτό μεγάλη ποσότητα ηρωίνης και ίχνη από ηρεμιστικά. Η ιατροδικαστική έκθεση εκτιμά πως πέθανε στις 5 Απριλίου 1994. Ήταν 27 ετών.

Ο Morrison, ή αλλιώς ο «ποιητής της ροκ μουσικής» πέθανε στις 3 Ιουλίου του 1971, σε ηλικία 27 ετών. Η αιτία ήταν καρδιακή ανακοπή. Βρέθηκε νεκρός στη μπανιέρα του. Στο σώμα του δε βρέθηκαν τραυματισμοί που να υποδεικνύουν αυτοτραυματισμό ή εγκληματική ενέργεια κι έτσι δεν πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον ιατροδικαστή.

Ωστόσο, η απουσία αυτοψίας έδωσε λαβή για πολλές εικασίες σχετικά με την αιτία θανάτου του.

Ο τραγουδιστής των θρυλικών Doors σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή πέθανε από καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από τη χρόνια εξάρτησή του από τα ναρκωτικά σε συνδυασμό με το άσθμα του. Στον τάφο του Τζιμ Μόρισον υπάρχει η ελληνική επιγραφή "ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ".

Brian Jones

Ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Rolling Stones ήταν εξαρτημένος από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Έκανε χρήση LSD και χασίς. Επίσης, η υπερβολή στο αλκοόλ, είχε αρνητικές επιπτώσεις στη φυσική κατάσταση του Brian.

Παρότι ίδρυσε το συγκρότημα και διαμόρφωσε τον ήχο του, σύντομα επισκιάστηκε από τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards και από τον τραγουδιστή Mick Jagger. Ο ρόλος του στο συγκρότημα υποβαθμίστηκε δραματικά. Του ζητήθηκε να εγκαταλείψει τους Rolling Stones τον Ιούνιο του 1969. Λίγες ημέρες μετά, στις 2 Ιουλίου 1969, ο Brian Jones βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του.

Κι αν η επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του ήταν απλή και λιτή («η κακιά στιγμή»), οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πόσο βεβαρυμένα ήταν από τις καταχρήσεις το συκώτι και η καρδιά του.

Janis Joplin

Η Janis Joplin έγινε το σύμβολο μιας γενιάς που επαναστατεί, που ζει με ροκ στυλ, που γλυκοκοιτάει τον ελεύθερο έρωτα. Έκανε τα πλήθη να παραληρούν με τα σπαρακτικά, μελωδικά ουρλιαχτά της.

Την Κυριακή της 4ης Οκτωβρίου του 1970, η Joplin καθυστερούσε να εμφανισθεί στα στούντιο της Sunset Sound Recorders, κάτι που έκανε τον παραγωγό Πωλ Ροθτσάιλντ να ανησυχήσει. Έτσι ξεκίνησε την αναζήτησή της, μαζί με τον Τζων Κουκ, πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο της. Είδε στο πάρκινγκ τo αυτοκίνητό της. Μπαίνοντας στο δωμάτιό της, τη βρήκε νεκρή, δίπλα στο κρεβάτι της. Η επίσημη αιτία θανάτου της ήταν η υπερβολική δόση ηρωίνης, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τις παρενέργειες του αλκοόλ.

Να σημειωθεί ότι ο Robert Johnson, που πέθανε το 1938 είναι ο πρώτος γνωστός μουσικός που συμπεριλήφθηκε στον λεγόμενο club των 27.

Άλλοι διάσημοι καλλιτέχνες που έχουν συμπεριληφθεί στο εν λόγω club είναι ο ηθοποιός Jonathan Brandis, που αυτοκτόνησε το 2003, ο ηθοποιός Anton Yelchin και ο Jean-Michel Basquiat.

Avicci

Ο Σουηδός μουσικός Tim Bergling, πιο γνωστός ως Αβίτσι (Avicii), καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο hot DJ στο EDM τη δεκαετία του 2010. Από τις περιοδείες στις μεγάλες πόλεις μέχρι και τη συνεργασία για το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, ο Αβίτσι δεν φώτισε μόνο τις πίστες αλλά και ενθουσίασε το κοινό σε όλο τον κόσμο. Το 2016 ανακοίνωσε απροσδόκητα την αποχώρησή του από τις περιοδείες. Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το έκανε, λέγοντας ότι το έκανε για τη δική του υγεία. «Η σκηνή δεν ήταν για μένα», πρόσθεσε. «Δεν ήταν ποτέ τα σόου και η μουσική. Ήταν πάντα τα άλλα πράγματα που τα περιέβαλλαν που δεν μου έρχονταν φυσικά».

Στις 20 Απριλίου του 2018, ο Αβίτσι πέθανε. Δεν δόθηκαν αμέσως οι τραγικές λεπτομέρειες για τον θάνατο του, εκτός από το ότι βρισκόταν στο Ομάν όταν συνέβη. Η οικογένειά του εξέδωσε ανακοίνωση λίγες μέρες αργότερα, θυμώμενη τη ζωή και τα επιτεύγματά του, αλλά και μιλώντας για το πρόσωπο πίσω από τη μουσική. Μέρος της επιστολής έγραφε: «Πάλεψε πραγματικά με τις σκέψεις του για το νόημα, τη ζωή, την ευτυχία. Δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο. Ήθελε να βρει την ειρήνη. Ο Τιμ δεν ήταν φτιαγμένος για την επιχειρηματική μηχανή στην οποία βρέθηκε, ήταν ευαίσθητος τύπος που αγαπούσε τους θαυμαστές του αλλά απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας». Ο Αβίτσι ήταν 28 ετών.

Αλία

Στη βιομηχανία του θεάματος, η Αλία θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι σαν διπλή απειλή. Όχι μόνο ήταν μια ταλαντούχα τραγουδίστρια που μπορούσε να καυχιόταν για αξιομνημόνευτα σινγκλ όπως το "Try Again" και "More Than a Woman", αλλά ήταν επίσης ένα ανερχόμενο αστέρι στον κινηματογράφο. Οι θαυμαστές της δράσης τη θυμούνται για την εμφάνισή της με τον Jet Li στο «Romeo Must Die», ενώ οι λάτρεις του τρόμου θυμούνται την ερμηνεία της ως η σαγηνευτική βρικόλακας Akasha στο «Queen of the Damned» (το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα από τα μεγαλύτερα nu metal εμπνευσμένα σάουντρακ όλων των εποχών).

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι πώς τα κατάφερε όλα αυτά μέχρι τη νεαρή ηλικία των 22 ετών. Πιο τρομακτικό, φαίνεται ότι η Αλία (Aaliyah) είχε προβλέψει τον θάνατο της. Στις 25 Αυγούστου 2001, η ίδια και αρκετοί άλλοι πήραν σε ένα ναυλωμένο αεροπλάνο από τις Μπαχάμες στη Φλόριντα. Ωστόσο, το αεροσκάφος συνετρίβη και οι επιβάτες του σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης. Μια έρευνα που διεξήχθη μετά τη συντριβή διαπίστωσε ότι το αεροπλάνο ήταν 320 κιλά πάνω από το κανονικό του βάρος.

Σύμφωνα με τον Δρ Giovander Raju (μέσω του Billboard), ο οποίος διεξήγαγε την αυτοψία στην Αλία, η τραγουδίστρια υπέστη εγκαύματα και τραύμα στο κεφάλι της. «Η Aaliyah έπεσε σε τέτοια κατάσταση σοκ, που ακόμα κι αν είχε επιζήσει από τη συντριβή, η ανάκαμψη θα ήταν σχεδόν αδύνατη», πρόσθεσε ο Δρ Raju.

