Ο Ομπάμα ράπαρε το «Lose Yourself» του Eminem μπροστά του - Δείτε βίντεο

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ένιωσε πραγματικά τη μουσική μέσα του, αφού ο Eminem τον παρουσίασε στη γενέτειρά του, το Ντιτρόιτ, την Τρίτη σε προεκλογική συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις (22/10).

«Έχω κάνει πολλές προεκλογικές συγκεντρώσεις, οπότε συνήθως δεν αγχώνομαι», είπε ο Ομπάμα στο ενθουσιασμένο πλήθος καθώς βγήκε στη σκηνή σε μια εκδήλωση για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις. «Αλλά αισθανόμουν κάπως που έπρεπε να βγω στην σκηνή ακολουθώντας τον Eminem».

Και τότε ήταν που άρχισε να απαγγέλλει μια παραλλαγή των στίχων της επιτυχίας του ράπερ «Lose Yourself» του 2002.

«Now I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy», φώναξε ο Ομπάμα. «Vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I’m nervous, but on the surface, I look calm and ready. To drop bombs, but I keep on forgetting.».

Γέλασε με το κοινό, το οποίο λάτρευε το θέαμα ενός πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να ραπάρει.

«Μου αρέσει ο Eminem», είπε.

Ο Ομπάμα είναι γνωστός λάτρης της μουσικής και δημοσιεύει τακτικά λίστες με τα αγαπημένα του κομμάτια.

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024

