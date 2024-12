ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη χώρα για τον φονιά του CEO - Τον «πρόδωσε» το φλερτ πριν σκοτώσει!

Είναι η τρίτη μέρα του ανθρωποκυνηγητού για τον ύποπτο στη δολοφονία του 50χρονου Μπράιαν Τόμσον, CEO της UnitedHealthCare, που έγινε το πρωί της Τετάρτης έξω από το ξενοδοχείο Hilton στο κέντρο του Μανχάταν.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η αναζήτηση για τον ύποπτο έχει πλέον μετατραπεί σε ανθρωποκυνηγητό σε πολλές πολιτείες. Η έκταση της έρευνας περιλαμβάνει δύο ακόμη πολιτείες - το Κονέκτικατ και το Νιου Τζέρσεϊ, όπως αναφέρει το BBC.

Η αστυνομία λέει ότι η δολοφονία του Τόμσον ήταν στοχευμένη, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το κίνητρο.

Οι ερευνητές έχουν στην κατοχή τους φωτογραφίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας αλλά και τους κάλυκες από τις σφαίρες, οι οποίες έχουν πάνω τους γραμμένες κάποια αινιγματικά μηνύματα, για να εντοπίσουν τον ύποπτο.

Τι έχει γίνει έως τώρα γνωστό;

Τα στοιχεία της αστυνομίας

Η αστυνομία εργάζεται με «πολλά στοιχεία», δήλωσε ο πρώην ειδικός πράκτορας του FBI, Michael Tabman.

Η ίδια έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 200 εικόνες του υπόπτου από την άφιξή του στη Νέα Υόρκη έως ότου διέφυγε από το κέντρο του Μανχάταν αφού πυροβόλησε τον Τόμσον, σύμφωνα με το CBS News.

Η αστυνομία μοιράστηκε επίσης δύο εικόνες - τις πιο καθαρές μέχρι στιγμής - του υπόπτου.

Στην μια από τις φωτογραφίες απαθανατίζεται σε μια στιγμή φλερτ με μια ρεσεψιονίστ σε έναν ξενώνα στο Upper West Side της Νέας Υόρκης, όπου διέμενε, δήλωσε στο CNN αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η υπάλληλος ζήτησε από τον άνδρα να κατεβάσει τη μάσκα του προσώπου του, οπότε και απαθανατίστηκαν οι φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές την Πέμπτη, δήλωσε ο αξιωματούχος στο CNN.

«Χαμηλώνει τη μάσκα και χαμογελάει», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής του CNN, Τζον Μίλερ. «Αυτή η μικρή στιγμή φλερτ μεταξύ των δύο τους, απέδωσε αυτό που είναι μέχρι στιγμής το πιο σημαντικό στοιχείο για την αναγνώρισή του».

Στον ξενώνα χρησιμοποίησε για ταυτοποίηση ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης του Νιου Τζέρσεϊ. Η αστυνομία αναφέρει ότι έχει εκδόσει ένταλμα έρευνας για τον ξενώνα.

Οι αξιωματούχοι προσπαθούν επίσης να αξιοποιήσουν στοιχεία DNA που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος, όπως ένα μπουκάλι νερού, ένα περιτύλιγμα καραμέλας καθώς και ένα ποτήρι καφέ Starbucks - που πιστεύουν ότι συνδέονται με τον ύποπτο.

Ένα κινητό τηλέφωνο ανακαλύφθηκε επίσης σε ένα δρομάκι κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής του υπόπτου, αλλά οι αρχές ακόμη δεν έχουν καταφέρει να το ανοίξουν.

Πότε έφτασε ο δράστης στη Νέα Υόρκη

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο ύποπτος έφτασε στη Νέα Υόρκη 10 ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Πηγές της αστυνομίας δήλωσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι μια κάμερα ασφαλείας στον τερματικό σταθμό λεωφορείων Port Authority της πόλης δείχνει τον ύποπτο να φτάνει με λεωφορείο στη Νέα Υόρκη στις 24 Νοεμβρίου.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ύποπτος πήρε ένα λεωφορείο που ξεκίνησε από την Ατλάντα της Τζόρτζια και έφτασε στη Νέα Υόρκη λίγες ημέρες πριν από τους πυροβολισμούς, αναφέρει το CBS, επικαλούμενο άτομο που βρίσκεται κοντά στην έρευνα. Δεν είναι σαφές αν ο ύποπτος επιβιβάστηκε στο λεωφορείο στην Ατλάντα ή αργότερα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος έκανε check-in στον ξενώνα του Upper West Side.

Ο ξενώνας βρίσκεται κοντά στο στεγαστικό πρόγραμμα Frederick Douglass, όπου σύμφωνα με την αστυνομία οι κάμερες ασφαλείας έδειξαν τον ύποπτο να περνάει απέξω περίπου στις 05:00 (τοπική ώρα), το πρωί του εγκλήματος.

Το χρονικό της δολοφονίας και η απόδραση

Η δολοφονία έγινε περίπου στις 06:45 (τοπική ώρα) σε ένα πολυσύχναστο σημείο του Μανχάταν κοντά στην Times Square και το Σέντραλ Παρκ. Ο Τόμσον είχε προγραμματίσει να μιλήσει σε ένα συνέδριο επενδυτών αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος - ο οποίος ήταν ντυμένος με μαύρη μάσκα προσώπου και ανοιχτό καφέ ή κρεμ σακάκι - φάνηκε να περιμένει τον Τόμσον για πέντε λεπτά έξω από το ξενοδοχείο Hilton όπου αναμενόταν να μιλήσει.

Ο Τόμσον, ο οποίος έφτασε πεζός, δέχτηκε σφαίρα στην πλάτη και στο πόδι και κηρύχθηκε νεκρός περίπου μισή ώρα αργότερα στο νοσοκομείο Mount Sinai.

Ο επικεφαλής των ντετέκτιβ του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD) Τζόζεφ Κένι αποκάλυψε ότι το όπλο του υπόπτου φάνηκε να μπλοκάρει, αλλά κατάφερε να το φτιάξει γρήγορα και συνέχισε να πυροβολεί.

Το υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος δείχνουν ότι ο δράστης είχε τοποθετήσει στο πιστόλι του σιγαστήρα, όπως διαπίστωσε το BBC Verify.

Οι ερευνητές φέρονται να πιστεύουν ότι το όπλο είναι ένα BT Station Six 9, ένα όπλο που κυκλοφορεί στην αγορά και έχει ρίζες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έχει επισκεφθεί οπλοπωλεία στο Κονέκτικατ για να προσπαθήσει να διαπιστώσει από πού αγοράστηκε το όπλο.

Μετά τους πυροβολισμούς, βίντεο δείχνει τον ύποπτο να φεύγει πεζός από τη σκηνή. Οι αρχές λένε ότι αργότερα επιβιβάστηκε σε ένα ηλεκτρονικό ποδήλατο, το οποίο οδήγησε προς το Σέντραλ Παρκ, όπου εθεάθη για τελευταία φορά.

Τρεις λέξεις γραμμένες στους κάλυκες των σφαιρών

Οι ερευνητές εστιάζουν επίσης στις λέξεις που είναι γραμμένες με μαρκαδόρο στους κάλυκες των σφαιρών που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

Οι λέξεις «deny», «defend» και «depose» ανακαλύφθηκαν στους κάλυκες. («αρνούμαι», «υπερασπίζομαι» και «καθαιρώ»)

Αυτές οι λέξεις δυνητικά επικαλούνται τον τίτλο ενός βιβλίου που δημοσιεύτηκε πριν από 14 χρόνια και επικρίνει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τακτικές που χρησιμοποιούν για να αρνηθούν αξιώσεις. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο κοινό στην εταιρική γλώσσα γύρω από τις ασφαλιστικές αξιώσεις, που ονομάζεται «Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About That» ανέφερε το Reuters.

Το βιβλίο, που εκδόθηκε το 2010, γράφτηκε από τον Jay Feinman, νομικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Rutgers στο Νιου Τζέρσεϊ. Χαρακτηρίζεται ως αποκαλυπτική έκθεση της ασφαλιστικής βιομηχανίας και οδηγός για τους Αμερικανούς για το πώς να περιηγηθούν στο σύστημα.

Ποιος ήταν ο Μπράιαν Τόμσον;

Ο Τόμσον εντάχθηκε στη UnitedHealth, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στις ΗΠΑ, το 2004.

O Mπράιαν Τόμσον

Σε συνέντευξή της στο MSNBC, η σύζυγος του Τόμσον δήλωσε ότι υπήρξαν «κάποιες απειλές» εναντίον του νωρίτερα, αν και δεν ήταν σε θέση να δώσει λεπτομέρειες.

«Ξέρω μόνο ότι είπε ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τον είχαν απειλήσει», είπε.

Σύμφωνα με την αστυνομία στη πόλη του Τόμσον, το Maple Grove της Μινεσότα, είχε υπάρξει στο παρελθόν ένα ύποπτο περιστατικό στο σπίτι του το 2018.

Το περιστατικό εξιχνιάστηκε χωρίς να εντοπιστεί εγκληματική δραστηριότητα και δεν δόθηκαν πρόσθετες λεπτομέρειες.

