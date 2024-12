Γιατί δολοφόνησαν τον Μπράιαν Τομσον; Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει την απάντηση

Ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται για την άρνηση της υγειονομικής κάλυψης ηλικιωμένων βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο των ερωτημάτων σχετικά με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Ο 50χρονος Μπράιαν Τόμσον δολοφονήθηκε την Τετάρτη έξω από το ξενοδοχείο Hilton στο κέντρο του Μανχάταν, σε μια επίθεση που η αστυνομία χαρακτήρισε «θρασύτατη» και «στοχευμένη».

Ο δολοφόνος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και το κίνητρο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό - αλλά ένας πρώην πράκτορας του FBI δήλωσε στο Newsweek ότι μπορεί να του αρνήθηκαν την υγειονομική κάλυψη.

Η UnitedHealthcare έγινε ο μεγαλύτερος αρνητής ασφαλιστικών προγραμμάτων το 2023, απορρίπτοντας μία στις τρεις αιτήσεις.

Τώρα προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, η εταιρεία εφάρμοσε λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που είχε ποσοστό άρνησης 90%.

Τι αναφέρει η αγωγή

Σύμφωνα με την Daily Mail, μια αγωγή ισχυρίζεται ότι το λογισμικό οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον δύο ανδρών που ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς, στους οποίους αρνήθηκαν την περίθαλψη μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο στην μια περίπτωση και από πτώση στην άλλη.

Η UnitedHealthcare λέγεται ότι ξεκίνησε το μοντέλο nH Predict AI το 2019, με τον Τόμσον να αναλαμβάνει τη θέση του CEO τον Απρίλιο του 2021 - χρόνια πριν από την κατάθεση της αγωγής.

Ο εκτελεστής του Τόμσον, ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, έγραψε τις λέξεις «Αρνούμαι», «Υπερασπίζομαι» και «Καθαιρώ» στους κάλυκες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, οι οποίες αναφέρονται σε υποτιθέμενες τακτικές που κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να αποφύγουν την καταβολή αποζημιώσεων.

Αυτές οι λέξεις δυνητικά επικαλούνται τον τίτλο ενός βιβλίου που δημοσιεύτηκε πριν από 14 χρόνια. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο κοινό στην εταιρική γλώσσα γύρω από τις ασφαλιστικές αξιώσεις, που ονομάζεται «Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About That» ανέφερε το Reuters.

Το βιβλίο, που εκδόθηκε το 2010, γράφτηκε από τον Jay Feinman, νομικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Rutgers στο Νιου Τζέρσεϊ. Χαρακτηρίζεται ως αποκαλυπτική έκθεση της ασφαλιστικής βιομηχανίας και οδηγός για τους Αμερικανούς για το πώς να περιηγηθούν στο σύστημα.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η UnitedHealthcare «ποντάρει στην εξασθενημένη κατάσταση των ασθενών, στην έλλειψη γνώσεων και στην έλλειψη πόρων για να ασκήσουν έφεση κατά των λανθασμένων αποφάσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη».

Το έγγραφο συνέχισε να κατακεραυνώνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως ένα «δόλιο σχέδιο που επιτρέπει στην εταιρεία ένα σαφές οικονομικό κέρδος με τη μορφή ασφαλίστρων συμβολαίου χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει για την υποσχεθείσα περίθαλψη».

Το μοντέλο nH Predict αναπτύχθηκε από τη NaviHealth Inc, μια εταιρεία του Τενεσί που εξαγοράστηκε από τη UnitedHealth το 2020 έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρεται στην αγωγή.

Το λογισμικό αναλύει μεγάλα σύνολα δεδομένων από αρχεία υγείας ασθενών, συγκρίνοντας τα δεδομένα ενός ασθενούς με παρόμοιες περιπτώσεις εντός της βάσης δεδομένων για την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών και πιθανών αποτελεσμάτων, παρέχοντας πληροφορίες στις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας.

Το μοντέλο φέρεται να παρείχε «γενικές προτάσεις», οι οποίες απέτυχαν να «προσαρμοστούν στις ατομικές συνθήκες ενός ασθενούς και συγκρούονται με τους βασικούς κανόνες σχετικά με το τι πρέπει να καλύπτουν τα προγράμματα παροχής ιατρικών υπηρεσιών», υποστηρίζει η αγωγή.

Οι δύο ασθενείς που πέθαναν

Οι ενάγοντες είναι οι οικογένειες των Gene B. Lokken και Dale Henry Tetzloff, και των δύο πλέον αποβιωσάντων ασθενών που καλύπτονταν από συμβόλαιο Medicare Advantage Plan που παρείχε η UnitedHealthcare.

Ο Lokken έπεσε στο σπίτι του και έσπασε το πόδι και τον αστράγαλό του.

Εισήχθη στο νοσοκομείο και πριν πάρει εξιτήριο, πρότεινε να εισαχθεί σε ξενώνα, επειδή η υγεία του άρχισε να επιδεινώνεται.

Η UnitedHealthcare κάλυψε το κόστος της φροντίδας του Lokken, στην κοινότητα Thorne Crest Senior Living Community στο Albert Lea της Μινεσότα, από την 1η Ιουλίου 2022 έως τις 20 Ιουλίου 2022.

Όταν διεκόπη η κάλυψη, η ασφαλιστική εταιρεία εξήγησε: «Περισσότερες ημέρες νοσηλείας στο κέντρο ειδικευμένης νοσηλείας δεν είναι ιατρικά αναγκαίες. Συνιστάται ένα ασφαλές σχέδιο εξόδου από την κλινική».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι «τα ιατρικά αρχεία που υποβλήθηκαν στη UnitedHealthcare προς εξέταση έδειχναν ότι ο Lokken δεν ήταν έτοιμος να επιστρέψει στο σπίτι του».

Τα προσωπικά έξοδα του Lokken κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξειδικευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα ανήλθαν σε 12.000 έως 14.000 δολάρια μηνιαίως από τον Ιούλιο του 2022 έως τις 15 Ιουλίου 2023, όταν απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών.

Ο Tetzloff υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο τον Οκτώβριο του 2022 και εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου ο γιατρός του πρότεινε να εισαχθεί σε κέντρο υγείας για τουλάχιστον 100 ημέρες.

«Ο Tetzloff επικοινώνησε με τους εναγόμενους για να ενημερωθεί σχετικά με τον λόγο απόρριψης της αίτησής του. Ο εναγόμενος αρνήθηκε να παράσχει οποιονδήποτε λόγο, δηλώνοντας ότι είναι εμπιστευτικός», υποστηρίζεται στην αγωγή.

Αναγκάστηκε να πληρώσει τα έξοδα μόνος του και ξεπέρασαν τα 70.000 δολάρια σε διάστημα περίπου δέκα μηνών, έως ότου πήρε εξιτήριο τον Ιούνιο του 2023. Στις 11 Οκτωβρίου του 2023 απεβίωσε.

Και όλα αυτά «επειδή ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης “διαφωνεί” με την απόφαση των πραγματικών ζωντανών γιατρών τους», αναφέρει η αγωγή.

Έλλειψη ανθρωπίνου ελέγχου

Για εκείνους που ασκούν ένσταση, το 90% των αρνητικών αποφάσεων των ασθενών ανατρέπονται, αναφέρεται στην αγωγή, προσθέτοντας ότι «αυτό αποδεικνύει την ολοφάνερη ανακρίβεια του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης nH Predict και την έλλειψη ανθρώπινου ελέγχου που εμπλέκεται στη διαδικασία άρνησης κάλυψης».

Ο Ryan Clarkson, ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί τους ενάγοντες, δήλωσε προηγουμένως ότι η κατηγορία θα μπορούσε να περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες άτομα και ότι οι αιτήσεις αποζημίωσης θα μπορούσαν να αγγίζουν τα δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Μάιο, οι δικηγόροι της UnitedHealthcare υποστήριξαν ότι οι ενάγοντες «δεν εξάντλησαν την αποκλειστική διαδικασία διοικητικής προσφυγής που ορίζει ο νόμος Medicare» και ως εκ τούτου η αγωγή θα πρέπει να αποσυρθεί, σύμφωνα με την Stat.

Πιστεύουν ότι τα ζητήματα που εγείρονται στην αγωγή αφορούν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και όχι τη UnitedHealth ή τις θυγατρικές της.

Η αγωγή έχει λάβει νέα προσοχή μετά τη δολοφονία του Τόμσον, επανεμφανιζόμενη σε ένα κύμα ελέγχου προς την εταιρεία, καθώς το κοινό κάνει εικασίες σχετικά με το κίνητρο του δράστη.

