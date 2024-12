Πέθανε ο ηθοποιός του Star Wars, Angus McInnes

Πέθανε ο Καναδός ηθοποιός Angus McInnes, γνωστός για τον ρόλο του ως John Wonder στη σειρά ταινιών Star Wars. Ήταν 77 ετών.

Ο McInnes πρωταγωνίστησε στα Star Wars Episode IV: A New Hope και Rogue One: A Star Wars Story. Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες "Hurricane with Navarone", "The Adventures of Bob and Doug McKenzie: Strange Brew" και άλλες.

Ο MacInnes πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου ειρηνικά και περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειας MacInnes που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε όλους τους θαυμαστές του Angus σε όλο τον κόσμο, με ραγισμένες καρδιές γράφουμε αυτό: Ο Angus MacInnes, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός, θείος, φίλος και ηθοποιός πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου 2024. Μας άφησε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και την αγάπη του», αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Facebook.

«Η καριέρα του Angus διήρκεσε δεκαετίες, με αξέχαστους ρόλους σε ταινίες όπως «Star Wars: A New Hope» (ως Χρυσός Αρχηγός, Jon «Dutch» Vander), «Witness», «Judge Dredd», «Captain Phillips» και πολλές άλλες. Η δουλειά του άγγιξε αμέτρητες ζωές και ήταν πολύ περήφανος που συμμετείχε σε αυτές τις ιστορίες που συνεχίζουν να έχουν απήχηση στο κοινό παγκοσμίως».