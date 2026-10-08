Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν όροφοι πολυκατοικίας - Επτά εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Snapshot Κατέρρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι επταώροφου κτιρίου στο Μαλτεπέ της Κωνσταντινούπολης, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος της κατάρρευσης.

Στο κτίριο, που κατασκευάστηκε το 1987, διέμεναν συνολικά 33 άτομα σε 12 διαμερίσματα, εκ των οποίων 12 άτομα στα διαμερίσματα που κατέρρευσαν.

Πέντε άτομα έχουν διασωθεί και έχει επιτευχθεί επικοινωνία με τέσσερα από τα επτά άτομα που παραμένουν εγκλωβισμένα στα συντρίμμια.

Δύο τραυματίες ανασύρθηκαν και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές έχουν αναλάβει πλήρως τον συντονισμό της επιχείρησης και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των εγκλωβισμένων. Snapshot powered by AI

Κατέρρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι ενός επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Μαλτεπέ της Κωνσταντινούπολης, με επτά άτομα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στα συντρίμμια.

Οι λόγοι για τους οποίους κατέρρευσε μέρος του κτιρίου παραμένουν προς το παρόν άγνωστοι, ενώ σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, στα διαμερίσματα που κατέρρευσαν διέμεναν 12 άτομα, εκ των οποίων τα πέντε διασώθηκαν, με δύο από αυτούς να έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες της πυροσβεστικής και ιατρικά κλιμάκια, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των επτά εγκλωβισμένων, είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει επιτευχθεί επικοινωνία με τα τέσσερα από αυτά.

Στο κτίριο που κατασκευάστηκε το 1987 και αποτελούνταν από έξι ορόφους, διέμεναν συνολικά 33 άτομα, ενώ στο ισόγειο υπήρχαν καταστήματα.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, τέσσερα διαμερίσματα που βρίσκονταν στο ισόγειο, στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο, υπέστησαν ζημιές από την κατάρρευση.

Διαβάστε επίσης