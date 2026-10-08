Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός από την κατάρρευση ορόφων πολυκατοικίας - Διασώθηκαν 10 άτομα

Snapshot Κατέρρευσαν μερικώς οι τρεις πρώτοι όροφοι επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Μαλτέπε της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και τη διάσωση δέκα ατόμων.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τριών ακόμη αγνοουμένων κάτω από τα συντρίμμια.

Οι αρχές εξετάζουν πιθανές παρατυπίες στην αδειοδότηση και έκδοση οικοδομικών αδειών του κτιρίου που κατασκευάστηκε το 1987.

Εκκενώθηκαν επιπλέον κτίρια που κρίθηκαν επικίνδυνα στην γύρω περιοχή και γίνονται προσπάθειες για σταθεροποίηση της περιοχής.

Ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης και διασφαλίζεται η παροχή θεραπείας στους τραυματίες. Snapshot powered by AI

Ανασύρθηκε η σορός ενός ατόμου από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας, μέρος της οποίας, κατέρρευσε το πρωί της Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη.

Έως τώρα, έχουν διασωθεί δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, μετά την κατάρρευση των χαμηλότερων ορόφων ενός επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Μαλτέπε της Κωνσταντινούπολης.

Το γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ανασύρθηκε η σορός ενός ατόμου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, καθώς και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού τριών ακόμη ατόμων, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN Turk.

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο στην οδό Ντογού, στη συνοικία Τζεβιζλί, κατέρρευσε μερικώς για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι τρεις πρώτοι όροφοι. Οι αρχές έλαβαν την αναφορά για το περιστατικό περίπου στις 5:40 το πρωί, τοπική ώρα και στην περιοχή έσπευσαν συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Στο κτίριο που κατασκευάστηκε το 1987 και αποτελούνταν από έξι ορόφους, διέμεναν συνολικά 33 άτομα, ενώ στο ισόγειο υπήρχαν καταστήματα.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, τέσσερα διαμερίσματα που βρίσκονταν στο ισόγειο, στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο, υπέστησαν ζημιές από την κατάρρευση.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων

Ο Γκιουλ ανέφερε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πιστεύεται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια ενδέχεται να αλλάξει, ανάλογα με το αν κάποιος είχε εισέλθει στο κτίριο ως επισκέπτης ή αν κάποιος από όσους βρίσκονταν μέσα είχε αποχωρήσει πριν από την κατάρρευση.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αρχές θα εξετάσουν εάν υπήρξαν παρατυπίες στη διαδικασία αδειοδότησης και έκδοσης οικοδομικών αδειών του κτιρίου, τόσο σε διοικητικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

«Προτεραιότητά μας είναι να πραγματοποιήσουμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με ασφάλεια και όσο το δυνατόν ταχύτερα, να φιλοξενήσουμε τους κατοίκους που απομακρύναμε και να διασφαλίσουμε ότι όσοι τραυματίστηκαν θα λάβουν την απαραίτητη θεραπεία», δήλωσε ο Γκιουλ.

Εκκενώθηκαν και άλλα κτίρια

Ο Γκιουλ πρόσθεσε ότι οι αρχές εκκένωσαν και άλλα κτίρια που θεωρήθηκαν επικίνδυνα γύρω από το σημείο της κατάρρευσης και εργάζονταν για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Οι αρχές ξεκίνησαν επίσης έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου.

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