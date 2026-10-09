Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρός ηθοποιός σε τροχαίο - Η στιγμή που αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα

Η γυναίκα ακολουθούσε με τη δική της μηχανή και είδε το αυτοκίνητο να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα του συζύγου της, στην οποία επέβαινε και ο 13χρονος γιος τους

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρός ηθοποιός σε τροχαίο - Η στιγμή που αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 52χρονος ηθοποιός Αλί Μπιλενσίρ σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Προύσα της Τουρκίας όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα μέσα σε σήραγγα και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του.
  • Ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.
  • Η σύζυγος του θύματος, που ακολουθούσε με μοτοσικλέτα και είδε το δυστύχημα, υπέστη νευρικό κλονισμό.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου τέθηκε αρχικά υπό κράτηση και νοσηλεύτηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή δίκης.
  • Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης και δόθηκε στη δημοσιότητα.
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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Προύσα της Τουρκίας, όπου ένας 52χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο μέσα σε σήραγγα, ενώ ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά. Τη στιγμή της σύγκρουσης είδε από κοντά και η σύζυγός του, η οποία ακολουθούσε με τη δική της μοτοσικλέτα και υπέστη νευρικό κλονισμό.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει το δυστύχημα ήρθε στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης.

Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 52χρονος ηθοποιός Αλί Μπιλενσίρ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του έχοντας μαζί τον 13χρονο γιο του, με τα αρχικά C.B., όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μέσα στη σήραγγα και συγκρούστηκε με τη μηχανή τους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο Αλί Μπιλενσίρ έχασε τη ζωή του, ενώ ο ανήλικος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Προσοχή: Σκληρό Βίντεο

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πορεία του αυτοκινήτου προς το αντίθετο ρεύμα και τη σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα. Το υλικό ήρθε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Η σύζυγός του υπέστη νευρικό κλονισμό

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι η σύζυγος του 52χρονου, Φιγκέν Μπιλενσίρ (Figen Bilensir), ακολουθούσε πίσω από το ζευγάρι πατέρα και γιου με άλλη μοτοσικλέτα.

Η γυναίκα έγινε αυτόπτης μάρτυρας της σύγκρουσης και, βλέποντας τον σύζυγό της να χάνει τη ζωή του και τον γιο της να τραυματίζεται σοβαρά, υπέστη νευρικό κλονισμό.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος αναφέρεται με τα αρχικά Bilal Ç., τέθηκε υπό κράτηση μετά το δυστύχημα. Αφού έλαβε νοσοκομειακή περίθαλψη, οδηγήθηκε στη φυλακή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα.

Στη συνέχεια, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του, χωρίς να παραμείνει υπό κράτηση.

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