Κωνσταντινούπολη: Πέντε οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας - Ανάμεσά τους πεντάχρονο κορίτσι

Snapshot Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση τριών ορόφων επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ αυτών ένα πεντάχρονο κορίτσι.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν μετά την ανάσυρση όλων των θυμάτων, ενώ συνεχίζεται η απομάκρυνση των ερειπίων.

Τρία γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά και 44 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία για ασφάλεια.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με συλλογή δειγμάτων και τη σύλληψη του αρχιτέκτονα και υπεύθυνου του εργοταξίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των ερευνών και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους από την κατάρρευση τριών ορόφων μιας επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, αφού ανασύρθηκαν τρεις ακόμη σοροί από τα ερείπια του κτηρίου. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα πεντάχρονο κορίτσι.

Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου και ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Τα θύματα είναι η πεντάχρονη Γκιουλτζέ Ντορά Τουρχάν, ο 22χρονος Αχμέτ Μουχαμέντ Ινάν, ο 40χρονος Μεσούτ Μπιλετζέ, ο 66χρονος Χουσεΐν Οζκούρτ και η 20χρονη Ζεϊνέπ Ινάν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, ενώ συνεχίζεται η απομάκρυνση των ερειπίων.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, που πραγματοποιούνταν στην περιοχή Τζεβιζλί του Μάλτεπε, ολοκληρώθηκαν μετά την ανάσυρση του πτώματος του τελευταίου πολίτη στις 06:15», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τρία γειτονικά κτίρια, ενώ 44 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τα ερείπια, ελήφθησαν δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού, ενώ συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτιρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των ερευνών και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

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