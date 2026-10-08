Κωνσταντινούπολη: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας - Δύο ακόμα εγκλωβισμένοι

Snapshot Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα διασώθηκαν από την κατάρρευση τριών ορόφων επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ δύο ακόμα άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα.

Η κατάρρευση σημειώθηκε περίπου στις 05:40 και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ενώ υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης.

Η πολυκατοικία, που κατασκευάστηκε το 1987, έχει εκκενωθεί πλήρως και οι ένοικοί της θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο με μέριμνα της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD).

Ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης και πιθανές παραλείψεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή του κτιρίου.

Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν 1.238 κτίρια που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν χωρίς σεισμό, με 18.800 παλιά κτίρια να έχουν χαρακτηριστεί υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μετά από ελέγχους. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και δέκα ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ άλλα δύο άτομα αναζητούνται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ άρχισαν δικαστική και διοικητική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.

Οι τρεις κάτω όροφοι της πολυκατοικίας κατέρρευσαν περίπου στις 05:40, στην οδό Ντογού της συνοικίας Τζεβιζλί, για αδιευκρίνιστη προς το παρόν αιτία. Οι ένοικοι των επάνω ορόφων απομακρύνθηκαν. Μεταξύ των πρώτων πέντε διασωθέντων βρίσκονταν δύο παιδιά.

Ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης δυσχεραίνει τις προσπάθειες εντοπισμού εγκλωβισμένων. Τα συνεργεία εισέρχονται ελεγχόμενα στο κτίριο, χρησιμοποιώντας και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από γειτονικά κτίρια που κρίθηκαν επικίνδυνα. Ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανέφερε ότι η πολυκατοικία κατασκευάστηκε το 1987 και ότι οι ένοικοί της θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο με μέριμνα της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD).

Σε προηγούμενη ενημέρωση για τους τραυματίες που είχαν ήδη διασωθεί, δήλωσε: «Κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο».

Έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες

Η αρμόδια εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα. Παράλληλα δύο διοικητικοί επιθεωρητές εξετάζουν πιθανές παραλείψεις δημοσίων λειτουργών στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις μετατροπές του κτιρίου, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών.

Η κατάρρευση των τριών ορόφων της επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε επανέφερε στο προσκήνιο την ασφάλεια των κατασκευών στην πόλη. Συνολικά 1.238 κτίρια στην Κωνσταντινούπολη κινδυνεύουν να καταρρεύσουν ακόμη και χωρίς σεισμό, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Κωνσταντινούπολης.

Οι έλεγχοι του δήμου καταγράφουν εκτεταμένα προβλήματα στα πιο παλιά κτίρια. Από τις κατασκευές πριν από το 1999 που ελέγχθηκαν, 18.800 κατατάχθηκαν στις κατηγορίες υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου.

Οι έλεγχοι παρέχουν μια πρώτη εκτίμηση της σεισμικής ασφάλειας, εξετάζοντας τα υλικά και τη συμμόρφωση της κατασκευής με το σχέδιο.

Κατά πρώτον, ελέγχεται εάν ο χάλυβας, το σκυρόδεμα, η ποιότητα και η κατασκευή του κτιρίου συμμορφώνονται με το σχέδιο. Χρησιμοποιείται επίσης λογισμικό για να αξιολογηθεί η αντισεισμική του ασφάλεια. Ο έλεγχος δεν συνιστά από μόνος του νομικά δεσμευτικό χαρακτηρισμό επικινδυνότητας, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε λεπτομερέστερη διερεύνηση.

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