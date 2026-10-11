Γιατί δίνουν συμβουλές στους άνδρες της Gen Z να σταματήσουν να πλένονται;⁠⁠ Το «pheromone maxxing»

Snapshot Η τάση «pheromone maxxing» προτείνει στους άνδρες να σταματήσουν να πλένονται για να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους προς τις γυναίκες.

Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας ισχυρίζονται ότι το φυσικό άρωμα του σώματος είναι πλεονέκτημα και ότι το πλύσιμο το καταστρέφει.

Μερικοί ακραίοι υποστηρικτές συστήνουν ακόμα και το να πίνουν ούρα πριν βγουν έξω για να βρουν σύντροφο.

Η πρακτική περιλαμβάνει την αποφυγή καθαρισμού, αφήνοντας ιδρώτα να στεγνώσει και να συσσωρευτεί για μέρες.

Η θεωρία είναι ψευδής και μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα όπως άσχημη αναπνοή και κακή υγιεινή. Snapshot powered by AI

Στην τελευταία από μια μακρά λίστα πραγματικά απαράδεκτων συμβουλών που παρέχονται στους νέους άνδρες στα κοινωνικά δίκτυα, η νέα «δημοφιλής» συμβουλή είναι: για να προσελκύσεις γυναίκες, σταμάτα να πλένεσαι.⁠⁠

Αυτό αναφέρουν οι Times.

Μερικοί από τους πιο ακραίους υποστηρικτές αυτής της τάσης συνιστούν σε έναν νεαρό που ετοιμάζεται να βγει για να βρει γυναίκα να ξεκινήσει τη βραδιά του πίνοντας ένα ποτήρι ούρα.⁠⁠

Η θεωρία ονομάζεται «pheromone maxxing» (μέγιστη ενίσχυση φερομονών), και η (ψευδής) ιδέα είναι ότι, καθαρίζοντας ή καλύπτοντας το «φυσικό άρωμα του σώματός» του, ένας άνδρας που επιθυμεί να εξασφαλίσει γυναικεία συντροφιά, πετάει το κύριο πλεονέκτημά του.

⁠⁠Απλώς άσε τον ιδρώτα να τρέχει ελεύθερα και μετά άφησέ τον να στεγνώσει και να ξεραθεί για μερικές μέρες, λέει το επιχείρημα, και θα γίνεις ακαταμάχητος.

Πρόσθεσε λιπαρά μαλλιά και άσχημη αναπνοή και θα τις διώχνεις με το στικ βουτηγμένο στα περιττώματα⁠, προστίθεται....

https://www.instagram.com/p/DePXdpoFBVq/

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