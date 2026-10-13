ΗΠΑ: Φάλαινα προσέκρουσε σε σκάφος ψαράδων στο Λονγκ Άιλαντ

Snapshot Μια φάλαινα προσέρουσε σε σκάφος ψαράδων κοντά στο Moriches Inlet στο Λονγκ Άιλαντ.

Η φάλαινα ήταν νεαρή και εκτελούσε τη συμπεριφορά «lunge feeding» για να πιάσει κοπάδια ψαριών.

Η προσέκρουση δεν ήταν επίθεση, αλλά αποτέλεσμα του ότι το σκάφος βρέθηκε στην πορεία της φάλαινας.

Κανείς από τους ψαράδες δεν τραυματίστηκε κατά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στο σκάφος ψαράδων προσέκρουσε φάλαινα στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ, και συγκεκριμένα ανοιχτά των ακτών, κοντά στο Moriches Inlet στην κομητεία Suffolk.

Σε βίντεο φαίνονται μικρά ψάρια να πετάγονται ξαφνικά έξω από το νερό, λίγο πριν η φάλαινα αναδυθεί ορμητικά στην επιφάνεια και προσκρούσει στο σκάφος.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η φάλαινα φαίνεται να είναι νεαρή και να επιδίδεται σε μια συμπεριφορά γνωστή ως «lunge feeding» (τροφοληψία με ορμητική κίνηση), κατά την οποία οι φάλαινες κινούνται με ταχύτητα μέσα στο νερό για να πιάσουν κοπάδια ψαριών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φάλαινα δεν επιτίθετο στο σκάφος. Αντιθέτως, το σκάφος βρισκόταν πιθανότατα στην πορεία της φάλαινας καθώς εκείνη κυνηγούσε το θήραμά της.

Κανείς από τους επιβαίνοντες στο σκάφος δεν τραυματίστηκε.

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