Πυρκαγιές στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση θα ρίξει ξηρό πάγο για να αντιμετωπίσει το τοξικό νέφος

Καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να πλήττουν την Ινδονησία, εκπέμποντας ένα τοξικό νέφος που έχει προκαλέσει την οργή των κατοίκων, η κυβέρνηση αποφάσισε να δοκιμάσει μια ασυνήθιστη νέα προσέγγιση για να αντιμετωπίσει την ομίχλη που πνίγει ολόκληρες πόλεις: Τον ξηρό πάγο.

Αφού δοκίμασε την τεχνητή σπορά νεφών, τις ρίψεις νερού από αέρος και την αποστολή στρατιωτικού προσωπικού για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ο υπουργός ασφαλείας της Ινδονησίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα πραγματοποιηθεί ρίψη ξηρού πάγου στην επαρχία της Νότιας Σουμάτρας.

«Αυτή η δοκιμή διασποράς ξηρού πάγου διεξάγεται κατόπιν άμεσης εντολής του προέδρου, με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση του νέφους στη Νότια Σουμάτρα», ανέφερε ο υπουργός Ντούντουνγκ Αμπντουραχμάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara. «Πρώτα, θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και, αν αποδειχθεί αποτελεσματική, υπάρχει η πιθανότητα αυτή η μέθοδος να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές».

Από τον Ιανουάριο, οι φωτιές έχουν καταστρέψει σχεδόν 900.000 εκτάρια γης σε ολόκληρη την Ινδονησία, σε μια από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών της τελευταίας δεκαετίας.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από το φαινόμενο El Niño, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «Godzilla» καθώς και από τη συνέχιση της εφαρμογής της πρακτικής της καύσης δασικών εκτάσεων για την απομάκρυνση της βλάστησης από τη γη, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για καλλιέργειες, όπως το φοινικέλαιο.

Εδώ και μήνες, εκατομμύρια Ινδονήσιοι ζουν αντιμέτωποι με έναν πυκνό καπνό και ένα αποπνικτικό πορτοκαλί νέφος, το οποίο θυμίζει εικόνες Αποκάλυψης. Την ίδια στιγμή, οι επικρίσεις για την αντίδραση της κυβέρνησης εντείνονται, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε μια συλλογική αγωγή που την κατηγορεί για «βαριά αμέλεια».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ζητήσει ιατρική περίθαλψη για αναπνευστικές παθήσεις που συνδέονται με το τοξικό νέφος. Η ποιότητα του αέρα έχει επίσης επιδεινωθεί δραματικά στις γειτονικές χώρες, με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία, να ακυρωθούν πτήσεις, ενώ έχει σημειωθεί μια κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών αναπνευστικών προβλημάτων.

Προβλήματα και σε γειτονικές χώρες

Το τοξικό νέφος έχει φτάσει στη γειτονική Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και ακόμη και στις Φιλιππίνες. Το Ανατολικό Τιμόρ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα για τρεις ημέρες από την Πέμπτη και προέτρεψε τις οικογένειες να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι ή να χρησιμοποιούν «μέσα αναπνευστικής προστασίας» αν βγουν έξω.

Η Σιγκαπούρη θέσπισε από την Δευτέρα επιδοτήσεις για ιατρική περίθαλψη που σχετίζεται με το νέφος, ένα μέτρο που είχε ενεργοποιηθεί για τελευταία φορά το 2015, όταν είχαν σημειωθεί παρόμοιες πυρκαγιές. Οι αρχές της χώρας έχουν, επίσης, αρχίσει να διανέμουν μάσκες N95 στους δικαιούχους κατοίκους.

Την περασμένη εβδομάδα, η Σιγκαπούρη, ένα χρηματοοικονομικό κέντρο της Ασίας, κατατάχθηκε μεταξύ των πιο μολυσμένων πόλεων παγκοσμίως. Η Κουάλα Λουμπούρ, η οποία έχει επίσης πληγεί σοβαρά, κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Την Πέμπτη, ένα αεροσκάφος Cessna αναμένεται, σύμφωνα με τον Guardian, να διασκορπίσει 1,5 τόνο ξηρού πάγου πάνω από την πόλη Παλέμπανγκ της Νότιας Σουμάτρας, μια κίνηση που η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα μειώσει τον καπνό και θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα.

Το 1940 η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τεχνική

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1940, με στόχο να ενισχυθεί ο σχηματισμός παγοκρυστάλλων στα σύννεφα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ωστόσο, ειδικοί αναφέρουν ότι η χρήση ξηρού πάγου, ή στερεού διοξειδίου του άνθρακα, ενδέχεται να προσφέρει μόνο τοπική και περιορισμένη ανακούφιση. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια προοπτική να προσφέρει τοπική ανακούφιση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει για λίγο», δήλωσε ο Ρικ ΜακΡέι, αναπληρωτής καθηγητής της ερευνητικής ομάδας για τις δασικές πυρκαγιές του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας (UNSW).

«Όλα τα μετεωρολογικά συστήματα κινούνται από ανατολικά προς δυτικά. Επομένως, αν βρίσκεσαι σε μια πόλη που καλύπτεται από το νέφος και καταφέρεις να απομακρύνεις τον καπνό, θα συνεχίζει να έρχεται συνεχώς περισσότερο», εξήγησε, συμπληρώνοντας, ότι «πρόκειται για μια συνεχής διαδικασία. Δεν θα είναι απλό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μόνιμη λύση».

Την Τετάρτη, ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ISPU στην επαρχία του Κεντρικού Καλιμαντάν ξεπέρασε τις 1.200 μονάδες – δηλαδή το τετραπλάσιο του «επικίνδυνου» επιπέδου των 300 – σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Πλάνα που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν πυκνό καπνό να καλύπτει την πόλη Παλάνγκα Ράγια, περιορίζοντας την ορατότητα για τους οδηγούς στο ελάχιστο.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, διέταξε την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης και ζήτησε τη λήψη αυστηρών μέτρων κατά όσων θεωρούνται ύποπτοι ότι προκάλεσαν τις πυρκαγιές.

Ωστόσο, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, οι χειρότερες από τις οποίες εκδηλώνονται σε περιοχές με τυρφώνες, όπου μπορούν να καίνε για εβδομάδες υπογείως και είναι δύσκολο να κατασβεστούν.

«Καθώς περνάει ο καιρός και η κλιματική αλλαγή γίνεται αισθητή, πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα, και όχι απλώς σε μια ένα ζήτημα που θα πρέπει να βρει λύση μόνο μια μεμονωμένη χώρα», δήλωσε ο ΜακΡέι, αναφερόμενος στη διεύρυνση του προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή. «Υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση σε παγκόσμια κλίμακα».

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