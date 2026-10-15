Πυρκαγιές στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση θα ρίξει ξηρό πάγο για να αντιμετωπίσει το τοξικό νέφος

«Αυτή η δοκιμή διασποράς ξηρού πάγου διεξάγεται κατόπιν άμεσης εντολής του προέδρου, με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση του νέφους στη Νότια Σουμάτρα», ανέφερε ο υπουργός ασφαλείας της Ινδονησίας Ντούντουνγκ Αμπντουραχμάν

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Πυρκαγιές στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση θα ρίξει ξηρό πάγο για να αντιμετωπίσει το τοξικό νέφος
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να πλήττουν την Ινδονησία, εκπέμποντας ένα τοξικό νέφος που έχει προκαλέσει την οργή των κατοίκων, η κυβέρνηση αποφάσισε να δοκιμάσει μια ασυνήθιστη νέα προσέγγιση για να αντιμετωπίσει την ομίχλη που πνίγει ολόκληρες πόλεις: Τον ξηρό πάγο.

Αφού δοκίμασε την τεχνητή σπορά νεφών, τις ρίψεις νερού από αέρος και την αποστολή στρατιωτικού προσωπικού για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ο υπουργός ασφαλείας της Ινδονησίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα πραγματοποιηθεί ρίψη ξηρού πάγου στην επαρχία της Νότιας Σουμάτρας.

«Αυτή η δοκιμή διασποράς ξηρού πάγου διεξάγεται κατόπιν άμεσης εντολής του προέδρου, με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση του νέφους στη Νότια Σουμάτρα», ανέφερε ο υπουργός Ντούντουνγκ Αμπντουραχμάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara. «Πρώτα, θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και, αν αποδειχθεί αποτελεσματική, υπάρχει η πιθανότητα αυτή η μέθοδος να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές».

Από τον Ιανουάριο, οι φωτιές έχουν καταστρέψει σχεδόν 900.000 εκτάρια γης σε ολόκληρη την Ινδονησία, σε μια από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών της τελευταίας δεκαετίας.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από το φαινόμενο El Niño, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «Godzilla» καθώς και από τη συνέχιση της εφαρμογής της πρακτικής της καύσης δασικών εκτάσεων για την απομάκρυνση της βλάστησης από τη γη, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για καλλιέργειες, όπως το φοινικέλαιο.

Εδώ και μήνες, εκατομμύρια Ινδονήσιοι ζουν αντιμέτωποι με έναν πυκνό καπνό και ένα αποπνικτικό πορτοκαλί νέφος, το οποίο θυμίζει εικόνες Αποκάλυψης. Την ίδια στιγμή, οι επικρίσεις για την αντίδραση της κυβέρνησης εντείνονται, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε μια συλλογική αγωγή που την κατηγορεί για «βαριά αμέλεια».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ζητήσει ιατρική περίθαλψη για αναπνευστικές παθήσεις που συνδέονται με το τοξικό νέφος. Η ποιότητα του αέρα έχει επίσης επιδεινωθεί δραματικά στις γειτονικές χώρες, με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία, να ακυρωθούν πτήσεις, ενώ έχει σημειωθεί μια κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών αναπνευστικών προβλημάτων.

Προβλήματα και σε γειτονικές χώρες

Το τοξικό νέφος έχει φτάσει στη γειτονική Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και ακόμη και στις Φιλιππίνες. Το Ανατολικό Τιμόρ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα για τρεις ημέρες από την Πέμπτη και προέτρεψε τις οικογένειες να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι ή να χρησιμοποιούν «μέσα αναπνευστικής προστασίας» αν βγουν έξω.

Η Σιγκαπούρη θέσπισε από την Δευτέρα επιδοτήσεις για ιατρική περίθαλψη που σχετίζεται με το νέφος, ένα μέτρο που είχε ενεργοποιηθεί για τελευταία φορά το 2015, όταν είχαν σημειωθεί παρόμοιες πυρκαγιές. Οι αρχές της χώρας έχουν, επίσης, αρχίσει να διανέμουν μάσκες N95 στους δικαιούχους κατοίκους.

Την περασμένη εβδομάδα, η Σιγκαπούρη, ένα χρηματοοικονομικό κέντρο της Ασίας, κατατάχθηκε μεταξύ των πιο μολυσμένων πόλεων παγκοσμίως. Η Κουάλα Λουμπούρ, η οποία έχει επίσης πληγεί σοβαρά, κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Την Πέμπτη, ένα αεροσκάφος Cessna αναμένεται, σύμφωνα με τον Guardian, να διασκορπίσει 1,5 τόνο ξηρού πάγου πάνω από την πόλη Παλέμπανγκ της Νότιας Σουμάτρας, μια κίνηση που η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα μειώσει τον καπνό και θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα.

Το 1940 η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τεχνική

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1940, με στόχο να ενισχυθεί ο σχηματισμός παγοκρυστάλλων στα σύννεφα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ωστόσο, ειδικοί αναφέρουν ότι η χρήση ξηρού πάγου, ή στερεού διοξειδίου του άνθρακα, ενδέχεται να προσφέρει μόνο τοπική και περιορισμένη ανακούφιση. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια προοπτική να προσφέρει τοπική ανακούφιση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει για λίγο», δήλωσε ο Ρικ ΜακΡέι, αναπληρωτής καθηγητής της ερευνητικής ομάδας για τις δασικές πυρκαγιές του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας (UNSW).

«Όλα τα μετεωρολογικά συστήματα κινούνται από ανατολικά προς δυτικά. Επομένως, αν βρίσκεσαι σε μια πόλη που καλύπτεται από το νέφος και καταφέρεις να απομακρύνεις τον καπνό, θα συνεχίζει να έρχεται συνεχώς περισσότερο», εξήγησε, συμπληρώνοντας, ότι «πρόκειται για μια συνεχής διαδικασία. Δεν θα είναι απλό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μόνιμη λύση».

Την Τετάρτη, ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ISPU στην επαρχία του Κεντρικού Καλιμαντάν ξεπέρασε τις 1.200 μονάδες – δηλαδή το τετραπλάσιο του «επικίνδυνου» επιπέδου των 300 – σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Πλάνα που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν πυκνό καπνό να καλύπτει την πόλη Παλάνγκα Ράγια, περιορίζοντας την ορατότητα για τους οδηγούς στο ελάχιστο.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, διέταξε την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης και ζήτησε τη λήψη αυστηρών μέτρων κατά όσων θεωρούνται ύποπτοι ότι προκάλεσαν τις πυρκαγιές.

Ωστόσο, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, οι χειρότερες από τις οποίες εκδηλώνονται σε περιοχές με τυρφώνες, όπου μπορούν να καίνε για εβδομάδες υπογείως και είναι δύσκολο να κατασβεστούν.

«Καθώς περνάει ο καιρός και η κλιματική αλλαγή γίνεται αισθητή, πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα, και όχι απλώς σε μια ένα ζήτημα που θα πρέπει να βρει λύση μόνο μια μεμονωμένη χώρα», δήλωσε ο ΜακΡέι, αναφερόμενος στη διεύρυνση του προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή. «Υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση σε παγκόσμια κλίμακα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Θα απαγορευθούν οι υπομισθώσεις διαμερισμάτων σε δεκάδες αλλοδαπούς ταυτόχρονα - Θα τους πετάξουμε έξω»

13:42ANNOUNCEMENTS

Τα μεγάλα ρεφρέν στο Christmas Theater στις 23 Νοεμβρίου

13:37ΚΟΣΜΟΣ

«Την επόμενη φορά που την είδα, ήταν στο νεκροτομείο»: Η τραγωδία της 21χρονης Έιμι που αυτοκτόνησε με δηλητήριο που έλαβε ταχυδρομικά

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε κατοικία

13:27ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να έπεσε ο ουρανός»: Στους 34 οι νεκροί από την κατάρρευση οροφής σε σχολείο στο Πακιστάν - Ανάμεσά τους 33 μαθητές και μια δασκάλα

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Ε.Ε.: Δύσκολες οι συνομιλίες των ηγετών για τον προϋπολογισμό – Απαιτούνται περικοπές, λέει ο Μερτς 

13:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένταση στο ελληνικό μπάσκετ: Καταγγελίες κριτών για πιέσεις και απειλές - Καταγγελία για αλαζονική στάση Κορομηλά

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 52χρονου από πηγάδι βάθους 15 μέτρων

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Διασώστες σώζουν 92χρονη που ήθελε να αυτοκτονήσει μετά από τηλεφωνική απάτη

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για υποκίνηση των διαδηλώσεων - «Παρεμποδίζουν την πορεία της Αλβανίας προς την ΕΕ»

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Τα θαλάσσια ρεύματα του Ατλαντικού μπορεί να ανακάμψουν – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έπαιρνε βαριά φάρμακα, σεβαστείτε μας»: Η έκκληση της οικογένειας του άνδρα που σκοτώθηκε από τίγρη

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κατέρρευσε μπαλκόνι εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κίσσαμο - Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξανανοίγουν οι σκασμένες φτέρνες; Το λάθος που εμποδίζει την επούλωσή τους

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταξουργείο: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι σε μαθητή εσπερινού σχολείου

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοαμερικανός 19 ετών κατηγορείται για σχέδιο μαζικής ένοπλης επίθεσης στο Ιλινόις

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές Αποκάλυψης στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει ρίψη ξηρού πάγου για να αντιμετωπίσει τοξικό νέφος που πνίγει ολόκληρες πόλεις

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 1,55 ευρώ το λίτρο η πρεμιέρα – «Δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά», προειδοποιεί η Μαρία Ζάγκα

12:09ANNOUNCEMENTS

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχό της για την κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Σάλεχ

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Διασώστες σώζουν 92χρονη που ήθελε να αυτοκτονήσει μετά από τηλεφωνική απάτη

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε τμήμα όλμου στον Πειραιά - Διακοπή κυκλοφορίας

12:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έπαιρνε βαριά φάρμακα, σεβαστείτε μας»: Η έκκληση της οικογένειας του άνδρα που σκοτώθηκε από τίγρη

09:34ΥΓΕΙΑ

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα: Γιατί η περίπτωση του Πάπα Λέοντα αποτελεί πρόκληση για την Ογκολογία

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταξουργείο: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι σε μαθητή εσπερινού σχολείου

10:54LIFESTYLE

Φίλιππος Σοφιανός: «Η Βάνα Μπάρμπα ζητούσε 1 εκατ. δραχμές για ένα επεισόδιο και έτσι έσπασε την πιάτσα»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Η Γκίλφοϊλ ήξερε την ημέρα που ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ότι είναι θέμα χρόνου να απομακρυνθεί – Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει η νέα κακοκαιρία - Πρόγνωση Μαρουσάκη για «αέρια ψυχρή μάζα»

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Παντρεμένος, πολύτεκνος και με εγγόνια ο 70χρονος ιερέας που κατηγορείται για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

11:49LIFESTYLE

Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ: Τι τηλεθέαση έκανε ο αγώνας στο MEGA

13:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένταση στο ελληνικό μπάσκετ: Καταγγελίες κριτών για πιέσεις και απειλές - Καταγγελία για αλαζονική στάση Κορομηλά

08:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 73 ετών ο David Surkamp, ιδρυτής των Pavlov’s Dog

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την κλινική Χανίων: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;»

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην ακρίβεια των καυσίμων - Δεν δεχόμαστε άλλες περικοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ