Κέιτι Ζακαράια: Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου παραδέχθηκε ότι απέτυχε στις εξετάσεις

Η Ζακαράια, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι εργαζόταν ως δικηγόρος πριν ασχοληθεί με την πολιτική

Μίλτος Τσεκούρας

Κέιτι Ζακαράια: Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου παραδέχθηκε ότι απέτυχε στις εξετάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κέιτι Ζακαράια παραδέχθηκε ότι απέτυχε στις εξετάσεις για άδεια άσκησης δικηγορίας και δεν προσπάθησε να τις δώσει ξανά.
  • Παρότι είχε παρουσιαστεί ως δικηγόρος, δεν έχει επίσημη άδεια άσκησης του επαγγέλματος.
  • Η Ζακαράια αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2011, αλλά το πτυχίο δεν εξασφαλίζει αυτόματα άδεια δικηγορίας.
  • Η πρώτη ενημέρωση Τύπου της Ζακαράια προκάλεσε επικρίσεις λόγω του περιορισμένου χρόνου και των λίγων δημοσιογράφων που συμμετείχαν.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την παρουσία της και την απόδοσή της κατά την πρώτη εμφάνιση στον Λευκό Οίκο.
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Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, παραδέχθηκε την Πέμπτη ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας, μετά τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με το επαγγελματικό της υπόβαθρο.

Η Ζακαράια, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι εργαζόταν ως δικηγόρος πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Ως δικηγόρο την είχε παρουσιάσει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το ζήτημα τέθηκε ευθέως κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή Hannity του Fox News, το βράδυ της Πέμπτης. Όταν ο παρουσιαστής Σον Χάνιτι τη ρώτησε εάν είχε αποτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, εκείνη απάντησε καταφατικά. Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι δεν είχε επιχειρήσει να τις δώσει για δεύτερη φορά, απαντώντας αρνητικά σε σχετική ερώτηση.

Η Ζακαράια αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιδρύματος. Ωστόσο, η κατοχή πτυχίου Νομικής δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αποκτήσει κάποιος άδεια δικηγορίας, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της αρμόδιας δικαιοδοσίας, οι οποίες κατά κανόνα περιλαμβάνουν επιτυχία στις προβλεπόμενες εξετάσεις και ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στον αντίστοιχο δικηγορικό σύλλογο.

Κριτική για την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρώτη ενημέρωση της Ζακαράια προς τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Κατά τη διάρκειά της, δόθηκε ο λόγος σε μόλις τρεις δημοσιογράφους, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις από σχολιαστές και πολιτικούς αναλυτές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, υπερασπίστηκε την παρουσία της, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως τα πήγε «πολύ καλά».

Ερωτηθείσα από τον Χάνιτι για την πρώτη της εμφάνιση στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου, η Ζακαράια υποστήριξε ότι ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της, επισημαίνοντας ότι είχε στη διάθεσή της ελάχιστο χρόνο για να προετοιμαστεί.

Η παραδοχή της σχετικά με τις εξετάσεις επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το επαγγελματικό της προφίλ, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν η νομική της ιδιότητα.

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07:49ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτι Ζακαράια: Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου παραδέχθηκε ότι απέτυχε στις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας

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