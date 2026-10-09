Την Κέιτι Ζακαράια, «φλερτάρει» ο Λευκός Οίκος για εκπρόσωπο Τύπου

Snapshot Η Κέιτι Ζακαρά έχει λάβειταση για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν την αποδέχθηκε.

Η Ζακαράια εργάζεται στο «Fix California», έναν οργανισμό που ιδρύθηκε από τον Ρικ Γκρένελ και προωθεί την κυβερνητική ατζέντα στην Καλιφόρνια.

Εργάστηκε για περίπου τρεις μήνες στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας το 2026 και είχε στενές σχέσεις με την υπουργό Κρίστι Νοέμ και τον σύμβουλο Κόρι Λεβαντόφσκι.

Η τοποθέτηση της Ζακαράια θα μπορούσε να αλλάξει τη δυναμική στον στενό κύκλο του Τραμπ λόγω της αντιπαλότητας μεταξύ Λεβαντόφσκι και Γκρένελ με την επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Η Ζακαράια έχει μακρά εμπειρία στην πολιτική των Ρεπουμπλικάνων, με πρακτική στην Εθνική Επιτροπή και εργασία στο Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου κατά τη δεύτερη θητεία του Τζορτζ Μπους. Snapshot powered by AI

Η Κέιτι Ζακαράια, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, έλαβε πρόταση για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Ζακαράια, εργάζεται επί του παρόντος στο «Fix California», έναν οργανισμό που ιδρύθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Ρικ Γκρένελ, και έχει ως στόχο την προώθηση της κυβρνητικής ατζέντας στην εν λόγω πολιτεία.

BREAKING: Katie Zacharia has been offered the White House press secretary role. It is not yet clear whether she has accepted the offer. @AmericaRpts @JacquiHeinrich https://t.co/yEPhr5F0J3 — Fox News (@FoxNews) October 9, 2026

Ο Ζακαράια εργάστηκε για περίπου τρεις μήνες στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στις αρχές του 2026, αποχωρώντας από την υπηρεσία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υπουργού από τον Μάρκγουεϊν Μούλιν. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο DHS, φέρεται να είχε στενές σχέσεις με την τότε υπουργό Κρίστι Νοέμ και τον ειδικό σύμβουλό της Κόρι Λεβαντόφσκι.

Αν η Ζακαράια πάρει τη θέση, αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει τη δυναμική του στενού κύκλου του Τραμπ, λόγω της μακροχρόνιας αντιπάθειας των Λεβαντόφσκι και Γκρένελ προς την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Η Ζακαράια, μητέρα τεσσάρων παιδιών, απέδωσε την αποχώρησή της από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) στη μακρά διαδρομή από την Καλιφόρνια, κάτι που όπως είχε υποστηρίξει τότε ασκούσε πίεση στην οικογένειά της.

Η υποψήφια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου διαθέτει μακρά πορεία στην πολιτική των Ρεπουμπλικάνων, καθώς είχε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικάνων κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο πανεπιστήμιο και εργάστηκε στο Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τζορτζ Μπους.