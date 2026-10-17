Γερμανία: Μία νεκρή και δύο τραυματίες σε γηροκομείο - Τους επιτέθηκε 72χρονος

Snapshot Ένας 72χρονος τρόφιμος γηροκομείου στην Όλφεν σκότωσε μια 86χρονη και τραυμάτισε δύο άλλες γυναίκες μέσα στην καφετέρια του ιδρύματος.

Οι τραυματίες είναι ηλικίας 83 και 81 ετών και διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένες σε νοσοκομείο.

Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία χωρίς να προβάλλει αντίσταση.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο. Snapshot powered by AI

Ένας 72χρονος τρόφιμος γηροκομείου στην πόλη Όλφεν, κοντά στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, σκότωσε χθες Παρασκευή μια ηλικιωμένη και τραυμάτισε άλλες δύο μέσα στην καφετέρια του ιδρύματος, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου WDR και της εφημερίδας Bild, ο 72χρονος μαχαίρωσε τρεις γυναίκες στον χώρο της καφετέριας. Μια 86χρονη βρήκε τον θάνατο, ενώ άλλες δύο γυναίκες (83 και 81 ετών) τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος δεν προέβαλε αντίσταση. Το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.

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