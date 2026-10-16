Μακελειό σε σχολείο στο Όρεγκον: Τρία παιδιά και ένας δάσκαλος νεκροί από επίθεση 16χρονου ενόπλου

Snapshot Τρία παιδιά ηλικίας 5, 8 και 11 ετών και ένας δάσκαλος σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον από 16χρονο δράστη.

Ένα 7χρονο παιδί και ένας 54χρονος εκπαιδευτικός τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 16χρονος δράστης βρέθηκε νεκρός μέσα στο σχολείο, αφού πυροβολήθηκε από πολίτη που τον ακολούθησε στο εσωτερικό.

Ο ένοπλος χρησιμοποίησε καραμπίνα pump-action που είχε αγοραστεί από τη μητέρα του, και η αστυνομία ερευνά πώς βρέθηκε στην κατοχή του.

Το σχολικό συγκρότημα τέθηκε σε αποκλεισμό, όλα τα σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας Bend-La Pine έκλεισαν την επόμενη ημέρα και ακυρώθηκαν δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Τρία παιδιά και ένας δάσκαλος σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μπεντ του Όρεγκον, με δράστη έναν 16χρονο κάτοικο της περιοχής.

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 5, 8 και 11 ετών. Ένα ακόμη παιδί, 7 ετών, και ένας 54χρονος εκπαιδευτικός τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 16χρονος φερόμενος ως δράστης, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σχολείο λίγο μετά την έναρξη της επίθεσης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, ένας πολίτης που είδε τον ένοπλο να μπαίνει στο σχολικό συγκρότημα τον ακολούθησε στο εσωτερικό και τον πυροβόλησε.

Πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες για να μπει στο σχολείο

Η πρώτη κλήση στην αστυνομία έγινε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν άτομο που βρισκόταν μέσα σε όχημα έξω από το Silver Rail Elementary School ανέφερε ότι κάποιος τον πυροβολούσε με μακρύκαννο όπλο.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν δεκάδες κλήσεις από το εσωτερικό του σχολείου, με τις αρχές να θέτουν αμέσως το συγκρότημα σε κατάσταση αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος κατάφερε να μπει στο σχολείο πυροβολώντας τις κλειδωμένες πόρτες. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο δράστης είχε ήδη πυροβοληθεί.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει εάν ο 16χρονος είχε κάποια σχέση με το σχολείο ή αν είχε φοιτήσει εκεί στο παρελθόν. Το κίνητρό του παραμένει επίσης άγνωστο.

Το όπλο είχε αγοραστεί από τη μητέρα του

Σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών ασφαλείας που ενημερώθηκε για την έρευνα, ο 16χρονος χρησιμοποίησε επαναληπτική καραμπίνα τύπου pump-action, η οποία είχε αγοραστεί από τη μητέρα του.

Η αστυνομία διερευνά πλέον πώς βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του ανήλικου και εξετάζει τις κινήσεις του πριν από την επίθεση.

«Απέτρεψε περισσότερα θύματα»

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, ευχαρίστησε δημόσια τον πολίτη που ακολούθησε τον δράστη στο σχολείο και τον πυροβόλησε.

Όπως ανέφερε, η παρέμβασή του απέτρεψε την απώλεια περισσότερων ατόμων.

Μετά την επίθεση, μαθητές απομακρύνθηκαν σταδιακά από τις αίθουσες και μεταφέρθηκαν σε σημείο όπου μπορούσαν να συναντηθούν με τις οικογένειές τους.

Το Silver Rail Elementary School έχει περίπου 450 μαθητές, από το νηπιαγωγείο έως την πέμπτη τάξη. Όλα τα σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας Bend-La Pine παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή, ενώ ακυρώθηκαν αθλητικές και άλλες δραστηριότητες.

Το Μπεντ βρίσκεται στο κεντρικό Όρεγκον, περίπου 280 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ, και έχει πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων.

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