ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον – Ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκε ο δράστης

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο Silver Rail Elementary School, στην πόλη Μπεντ. Τρία παιδιά και ένας ενήλικας έχασαν τη ζωή τους, ενώ νεκρός είναι και ο δράστης.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον – Ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκε ο δράστης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρία παιδιά και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου στο Rail Elementary School στην πόλη Μπεντ του Όρεγκον.
  • Ο δράστης είναι επίσης νεκρός, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε πέντε.
  • Η επίθεση ξεκίνησε με πυροβολισμούς έξω από το σχολείο και συνεχίστηκε μέσα στο κτίριο, που εκκενώθηκε και τέθηκε σε lockdown.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος πυροβόλησε τον δράστη, ενώ η ταυτότητα και τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.
  • Στις έρευνες συμμετέχουν το FBI, η ομοσπονδιακή υπηρεσία ATF και οι τοπικές αστυνομικές αρχές.
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Τρία παιδιά και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μπεντ, στο κεντρικό Όρεγκον, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Silver Rail Elementary School, όπου φοιτούν περίπου 450 παιδιά από το νηπιαγωγείο έως και την πέμπτη τάξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης από πηγές των αρχών ασφαλείας, οι νεκροί από την επίθεση είναι τρία παιδιά και ένας ενήλικας. Νεκρός είναι και ο δράστης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους πέντε.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τις ταυτότητες ή τις ηλικίες των θυμάτων, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ο συνολικός αριθμός των τραυματιών.

Η πρώτη κλήση για πυροβολισμούς

Η πρώτη κλήση στην αστυνομία έγινε στις 12:59 το μεσημέρι, τοπική ώρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αρχική αναφορά αφορούσε άτομο που πυροβολούσε προς αυτοκίνητο έξω από το σχολείο. Περίπου ένα λεπτό αργότερα ακολούθησαν νέες κλήσεις στο 911, αυτή τη φορά με πληροφορίες ότι ο ένοπλος είχε μπει στο σχολικό κτίριο και είχε αρχίσει να πυροβολεί.

Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου τρία λεπτά. Λίγο αργότερα ενημερώθηκαν ότι ο δράστης είχε πέσει νεκρός μέσα στο σχολείο.

Εκκενώθηκε το σχολείο

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς το Silver Rail Elementary τέθηκε σε lockdown, ενώ οι αστυνομικοί άρχισαν να ελέγχουν και να εκκενώνουν το κτίριο αίθουσα προς αίθουσα.

Για τις οικογένειες των μαθητών δημιουργήθηκε ειδικό σημείο συγκέντρωσης σε κοντινή εκκλησία, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος πυροβόλησε τον δράστη

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τον ένοπλο.

Αρχικά έγινε λόγος ακόμη και για το ενδεχόμενο να τον πυροβόλησε άνθρωπος που βρισκόταν στο σημείο. Πηγές των αρχών που επικαλείται το CBS αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να ήταν έφηβος και ότι πυροβολήθηκε από πολίτη, ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από την αστυνομία.

Η ταυτότητα του δράστη και τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Στην έρευνα συνδράμει και το FBI.

Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης το FBI και η ομοσπονδιακή υπηρεσία ATF, μαζί με τις τοπικές και πολιτειακές αρχές.

Το Silver Rail Elementary School έχει περίπου 460 μαθητές και φιλοξενεί παιδιά από το νηπιαγωγείο έως και την πέμπτη τάξη.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη ή τα κίνητρά του, ενώ αναμένεται νέα ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό και την κατάσταση των θυμάτων.

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