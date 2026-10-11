Πολωνία: Τρίτη επίθεση σε σχολείο σε μία εβδομάδα - 21χρονη μαχαίρωσε τρεις γυναίκες

Το περιστατικό συνέβη μια μέρα αφού χιλιάδες αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε σχολεία σε ολόκληρη την Πολωνία, σε συνέχεια δύο επιθέσεων με μαχαίρι που είχαν σημειωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σε μια από τις οποίες έχασε την ζωή της μια 37χρονη επιστάτρια

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Πολωνία: Τρίτη επίθεση σε σχολείο σε μία εβδομάδα - 21χρονη μαχαίρωσε τρεις γυναίκες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 21χρονη συνελήφθη στη Βαρσοβία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο, τραυματίζοντας τρεις γυναίκες ηλικίας 17 και 24τών.
  • Η επίθεση σημειώθηκε μια μέρα μετά από αστυνομικούς ελέγχους που σημειώθηκαν σε σχολεία της Πολωνίας, λόγω δύο προηγούμενων επιθέσεων με μαχαίρι εντός της εβδομάδας.
  • Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν η τελευταία επίθεση συνδέεται με τις δύο προηγούμενες, ενώ τα θύματα φέρουν ελαφρά τραύματα και νοσηλεύονται.
  • Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιθέσεις μπορεί να σχετίζονται με διαδικτυακό «challenge», σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας.
  • Στο πλαίσιο της αυξημένης ασφάλειας, έχουν συλληφθεί πολλοί ύποπτοι, μεταξύ των οποίων και ένας 17χρονος που ομολόγησε σχέδιο επικίνδυνης πράξης σε σχολείο.
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Μια 21χρονη γυναίκα συνελήφθη στην Βαρσοβία, αφού τραυμάτισε τρία άτομα σε ένα σχολείο, στην τρίτη επίθεση που καταγράφεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Πολωνίας σε διάστημα μίας εβδομάδας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η 21χρονη χρησιμοποίησε ένα «επικίνδυνο αντικείμενο» για να επιτεθεί σε μια 17χρονη μαθήτρια σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Βαρσοβία, ενώ παράλληλα τραυμάτισε δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 17 και 24 ετών, όπως δήλωσε ο Τζακούμπ Φιλιπιάκ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βαρσοβίας, στο Associated Press.

Το περιστατικό συνέβη μια μέρα αφού χιλιάδες αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε σχολεία σε ολόκληρη την Πολωνία, σε συνέχεια δύο επιθέσεων με μαχαίρι που είχαν σημειωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σε μια από τις οποίες έχασε την ζωή της μια 37χρονη επιστάτρια.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βαρσοβίας δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να επιβεβαιώσουν αν το τελευταίο περιστατικό συνδέεται με τις δύο προηγούμενες επιθέσεις.

Οι αρχές δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι, η 17χρονη που τραυματίστηκε το Σάββατο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δύο άλλες γυναίκες, ηλικίας 17 και 24 ετών, οι οποίες είχαν πάει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να υποβάλουν έγγραφα εγγραφής, τραυματίστηκαν επίσης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Πολωνίας. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία ανέφερε πώς η 21χρονη δράστης ήταν φοιτήτρια της σχολής, ενώ τα πρώτα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι δεν γνώριζε τα τρία θύματα.

Φόβοι για διαδικτυακό «challenge»

Τα σχολεία στην Πολωνία είχαν ήδη αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στις 7 και 8 Οκτωβρίου. Η πολωνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην σύλληψη 76 ατόμων, στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχειρησιακής ανάπτυξης δυνάμεων της σε σχολεία σε όλη τη χώρα.

«Όταν πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών και την ηρεμία στα σχολεία μας, δεν υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμούς», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, πριν από την έναρξη της επιχείρησης.

Παράλληλα, τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα εκπρόσωπο της αστυνομίας, μετέδωσαν ότι οι αρχές διαθέτουν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι τα περιστατικά αυτής της εβδομάδας ενδέχεται να σχετίζονται με κάποιο «challenge» στο διαδίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, ένας 19χρονος μαθητής επιτέθηκε και τραυμάτισε εννέα άτομα σε σχολή της πόλης Οστρολέκα στην κεντρική Πολωνία. Μια μέρα αργότερα, μια 37χρονη υπάλληλος σκοτώθηκε, όταν ένας 15χρονος εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο στο Leszczydół-Nowiny, στην κομητεία Βίσκουφ βορειοανατολικά της Βαρσοβίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ανακοίνωσε, επίσης, ότι συνελήφθη ένας 17χρονος στην πόλη Σιέρπτς, βορειοδυτικά της Βαρσοβίας, αφού φέρεται να δήλωσε «εντός σχολικού χώρου ότι σχεδίαζε να κάνει κάτι... επικίνδυνο για να βλάψει κάποιον».

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