Πολωνία: Νέα επίθεση σε σχολείο από 15χρονο - Νεκρή μία 37χρονη υπάλληλος

Snapshot Ένας 15χρονος πρώην μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο στην Πολωνία, σκοτώνοντας μία 37χρονη υπάλληλο.

Η επίθεση συνέβη στο σχολείο «Ιωάννης Παύλος Β'» στην πόλη Βίσκουφ, σε προάστιο της Βαρσοβίας.

Ο δράστης τραυμάτισε επίσης έναν δάσκαλο, την επιστάτη και τον διευθυντή, ο οποίος τον ακινητοποίησε μέχρι τη σύλληψη από την αστυνομία.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και οι έρευνες για την επίθεση συνεχίζονται.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε σχολείο στην Πολωνία μέσα σε δύο ημέρες, μετά από επίθεση με ματσέτα που προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα ατόμων. Snapshot powered by AI

Μία 37χρονη υπάλληλος σε δημοτικό σχολείο της Πολωνίας δολοφονήθηκε από έναν 15χρονο πρώην μαθητή που εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι, σε προάστιο της Βαρσοβίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, μόλις μία μέρα μετά τον τραυματισμό εννέα ατόμων σε σχολείο από επίθεση που εξαπέλυσε ένας 19χρονος με ματσέτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 15χρονος εισέβαλε στο σχολείο «Ιωάννης Παύλος Β'» στην πόλη Βίσκουφ και κατάφερε να τραυματίσει έναν δάσκαλο, την επιστάτη και τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει πριν τον συλλάβει η αστυνομία.

«Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν ήταν δυνατό να σωθεί η ζωή μίας 37χρονης υπαλλήλου του σχολείου», ανέφερε η αστυνομία της Μασοβίας στις X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολωνικής αστυνομίας, ο δράστης εισέβαλε στο σχολείο με μαχαίρι κατά τις 9 το πρωί, ενώ η αστυνομία βρέθηκε στο περιστατικό μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Οι έρευνες για τη φονική επίθεση συνεχίζονται.

Τρεις συλλήψεις εφήβων σε δύο μέρες

Η σημερινή σύλληψη του 15χρονου μαθητή έρχεται να προστεθεί σε μία επικίνδυνη λίστα με παρόμοια περιστατικά. Μόλις χθες, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ένας 19χρονος εισέβαλε σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα, η οποία βρίσκεται μόλις 60 χλμ από το Βίσκουφ, με ματσέτα, τραυματίζοντας 9 άτομα.

Πρόκειται για πέντε μαθητές, δύο καθηγητές και δύο περαστικούς, ενώ τραυματίστηκε και ο ίδιος ο δράστης. Η αστυνομία έφτασε στο σχολείο άμεσα και κατάφερε να συλλάβει τον 19χρονο μετά από 20 λεπτά.

Κατά το διάστημα μέχρι τη σύλληψή του οι μαθητές είχαν κρυφτεί μέσα στις σχολικές αίθουσες. Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι μετέφερε ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σακίδιό του. Το κίνητρό του παραμένει ασαφές.

Παράλληλα, η αστυνομία αποκάλυψε στη συνέχεια ότι συνελήφθη επίσης ένας 17χρονος λόγω απειλών ότι θα επιτεθεί στο σχολείο του την Τετάρτη, λίγες ώρες πριν από το περιστατικό στην Οστρολέκα. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμα του εφήβου στην κεντρική πόλη Σιέρπτς, αφού αυτός είχε πει στους συμμαθητές του ότι σχεδίαζε «να κάνει κάτι κακό».

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται: «Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκε μια τσάντα που ανήκε στον 17χρονο, η οποία περιείχε δύο μαχαίρια. Οι ανακριτές κατάσχεσαν επίσης το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο εντόπισαν αναζητήσεις πληροφοριών σχετικά με μία μαζική επίθεση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι δήλωσε ότι από τις συσκευές του εφήβου προέκυψε ότι είχε αναζητήσει πληροφορίες για το πώς να οργανώσει ένα «αιματηρό συμβάν». Ο έφηβος παραμένει υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα του Σιέρπτς, ενώ οι αστυνομικοί ανακρίνουν μάρτυρες.

Πρόκειται για τρεις συλλήψεις εφήβων μέσα σε 2 μόλις μέρες με τα ίδια κίνητρα. Τον Σεπτέμβριο συνελήφθησαν ακόμη δύο έφηβοι, ένας 13χρονος και ένας 11χρονος. Ο πρώτος θεωρήθηκε ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης και εντοπίστηκε πάνω του ένα μαχαίρι, ενώ ο δεύτερος τραυμάτισε συμμαθητή του με τσεκούρι σε δημοτικό σχολείο στο Πτάκι.

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