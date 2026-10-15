Τραγωδία στο Πακιστάν: Στους 34 οι νεκροί από την κατάρρευση οροφής σε σχολείο

Σύμφωνα με στέλεχος των υπηρεσιών διάσωσης της επαρχίας Κιμπέρ Πανκτούνκβα, η τραγωδία σημειώθηκε όταν η οροφή ενός ανώτερου ορόφου του κτηρίου κατέρρευσε πάνω στην οροφή, η οποία με τη σειρά της υποχώρησε, καταπλακώνοντας μαθητές που βρίσκονταν στις αίθουσες διδασκαλίας

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Τραγωδία στο Πακιστάν: Στους 34 οι νεκροί από την κατάρρευση οροφής σε σχολείο
ΚΟΣΜΟΣ
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Τραγωδία σημειώθηκε στο Πακιστάν, όταν η οροφή ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ κατέρρευσε την ώρα που διεξαγόταν μάθημα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 33 μαθητές και μία δασκάλα, ενώ έχουν τραυματιστεί περισσότερα από 50 άτομα, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι ενός τοπικού νοσοκομείου σε νεότερο απολογισμό τους.

Όλα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στο σχολείο Al-Khair ήταν ηλικίας 13 ετών ή μικρότερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading, Μοχάμαντ Ασίμ.

«Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας ότι το νοσοκομείο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι γιατροί περιθάλπουν τους τραυματίες.

Pakistan School Roof Collapse

Διασώστες μεταφέρουν ένα αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε όταν η οροφή ενός ιδιωτικού σχολείο στο Πεσαβάρ του Πακιστάν κατέρρευσε

AP

Σύμφωνα με στέλεχος των υπηρεσιών διάσωσης της επαρχίας Κιμπέρ Πανκτούνκβα, η τραγωδία σημειώθηκε όταν η οροφή ενός ανώτερου ορόφου του κτηρίου κατέρρευσε πάνω στην οροφή, η οποία με τη σειρά της υποχώρησε, καταπλακώνοντας μαθητές που βρίσκονταν στις αίθουσες διδασκαλίας.

Λίγες ώρες μετά την κατάρρευση, αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης ανακοίνωσαν ότι όλοι όσοι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια έχουν διασωθεί και ότι οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στην απομάκρυνση των συντριμμιών.

Pakistan School Roof Collapse

Γονείς στέκονται δίπλα στις σορούς των παιδιών τους, που έχασαν τη ζωή τους όταν η οροφή ενός ιδιωτικού σχολείο στο Πεσαβάρ του Πακιστάν κατέρρευσε

AP

«Ήταν σαν να έπεσε ο ουρανός»

Μιλώντας στο Associated Press, η Μαχβίς Ζαμάν, μια δασκάλα η οποία τραυματίστηκε στο περιστατικό, είπε ότι το σχολείο είναι τριώροφο και φιλοξενεί περίπου 1.200 μαθητές, από το νηπιαγωγείο έως την πέμπτη δημοτικού.

«Βρισκόμουν στην τάξη μου όταν κατέρρευσε η οροφή. Ήταν σαν να έπεσε ο ουρανός», είπε η ίδια, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Κάτοικοι της περιοχής ήταν εκείνοι που έφτασαν πρώτοι στο σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά στο κέντρο του Πεσαβάρ. Οι διασώστες έφτασαν λίγα λεπτά αφού ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό, σύμφωνα με μαρτυρίες από τον τόπο του συμβάντος.

APTOPIX Pakistan School Roof Collapse

Μία μητέρα θρηνεί το παιδί της, το οποίο έχασε τη ζωή του όταν η οροφή ενός ιδιωτικού σχολείο στο Πεσαβάρ του Πακιστάν κατέρρευσε

AP

Ο Σαμιουλάχ Χαν, ο γιος του οποίου βρισκόταν στο σχολείο την στιγμή της κατάρρευσης, είπε στο αμερικανικό μέσο ότι κατευθύνθηκε προς το κτήριο μόλις έμαθε για την κατάρρευση και βοήθησε στη διάσωση τριών κοριτσιών. «Ο γιος μου επέζησε επειδή είχε βγει από την τάξη του για να πιει νερό», είπε.

Από την πλευρά του, ένας κάτοικος της περιοχής, ο Μοχάμαντ Χαν, δήλωσε ότι οι διασώστες απομάκρυναν προσεκτικά τα συντρίμμια, προσπαθώντας να φτάσουν στα παιδιά και το προσωπικό του σχολείο που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Έξω από το σχολείο και στο κρατικό νοσοκομείο Lady Reading, τρομαγμένοι γονείς περίμεναν νέα για τα παιδιά τους, αβέβαιοι για το εάν είχαν επιβιώσει.

Pakistan School Roof Collapse

Διασώστες και γονείς στέκονται στο σχολείο, όπου έχασαν τη ζωή τους 33 παιδιά και μια δασκάλα όταν η οροφή κατέρρευσε

AP

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σχολείου

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Κιμπέρ Πανκτούνκβα, Φαϊσάλ Καρίμ Κούντι, εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία και ζήτησε να πραγματοποιηθούν έρευνες από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το τι προκάλεσε την κατάρρευση. Παράλληλα, διέταξε τους αξιωματούχους να παράσχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη στα τραυματισμένα παιδιά.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Πεσαβάρ, Σαΐντ Αχμέτ, δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης του σχολείου είχε συλληφθεί. «Το κτίριο παρουσίαζε αδύναμη κατασκευαστική δομή. Η οροφή ήταν υπερβολικά βαριά για μια τόσο αδύναμη κατασκευή, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει», είπε.

Pakistan School Roof Collapse

Διασώστες ψάχνουν στα ερείπια στο σημείο όπου κατέρρευσε η οροφή ενός ιδιωτικού σχολείου, στο Πεσαβάρ του Πακιστάν

AP

Η περιφερειακή κυβέρνηση ανέφερε ότι το σχολείο στεγαζόταν σε τριώροφο κτίριο και έχει συσταθεί επιτροπή για τη διερεύνηση της αιτίας της κατάρρευσης της οροφής.

Η εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, Σαμάρ Χαρούν Μπιλούρ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έδωσε εντολή στους υπεύθυνους του νοσοκομείου να παράσχουν άμεση ιατρική περίθαλψη στα τραυματισμένα παιδιά και εξήρε τους διασώστες για την άμεση αντίδρασή τους.

«Η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να μεταφέρει σε ασφαλές μέρος όσους είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια», τόνισε.

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