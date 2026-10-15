Τραγωδία σε σχολείο στο Πακιστάν: Κατέρρευσε οροφή - 21 μαθητές και μια καθηγήτρια νεκροί

Snapshot Κατέρρευσε η οροφή ιδιωτικού σχολείου στην περιοχή Dir Colony της Πεσάβαρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 μαθητές και μία δασκάλα.

Περισσότερα από 40 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Οι αρχές και οι νοσοκομειακοί φορείς εργάζονται για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την επιτάχυνση των επιχειρήσεων διάσωσης.

Ο Πρωθυπουργός Shehbaz Sharif και άλλοι αξιωματούχοι εξέφρασαν λύπη και κάλεσαν σε μέτρα για την καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών της τραγωδίας. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 21 παιδιά και μία γυναίκα δασκάλα έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην περιοχή Dir Colony της Πεσάβαρ στο Πακιστάν, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι νοσοκομείων την Πέμπτη.

Δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό μαθητών και προσωπικού που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Lady Reading (LRH) αρχικά ανέφερε τέσσερις νεκρούς, όμως στη συνέχεια επιβεβαίωσε πως 21 παιδιά μεταφέρθηκαν νεκρά στο νοσοκομείο μετά το τραγικό συμβάν. Επιπλέον, 20 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ το πτώμα μιας δασκάλας μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

#Breaking 🚨At least 17 pupils & a teacher were killed when a school roof collapsed in #Peshawar, Pakistan. ▪️Over 40 were injured; rescue is ongoing. Officials fear the toll may rise as more remain trapped now. ▪️Many are still feared buried. #KPK #Pakistan https://t.co/HZrp36WyRd — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 15, 2026

Ο Αστυνομικός Διοικητής της Πρωτεύουσας (CCPO), Δρ. Mian Saeed, ανέφερε ότι πάνω από 40 άτομα έχουν τραυματιστεί, αν και οι αριθμοί των τραυματιών διαφέρουν καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια για παιδιά και προσωπικό που παραμένουν παγιδευμένοι, με στόχο την ανάσυρση των θυμάτων και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Ο Πρωθυπουργός Shehbaz Sharif εξέφρασε βαθιά λύπη για την τραγωδία, προσευχόμενος για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. Παράλληλα, έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και να επιταχύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και ανακούφισης στην περιοχή.

Η σύμβουλος του Κυβερνήτη του Khyber Pakhtunkhwa, Samar Haroon Bilour, επίσης εξέφρασε τη λύπη της για το δυστύχημα και κάλεσε τις αρχές να εξασφαλίσουν την παροχή άριστων ιατρικών υπηρεσιών στα τραυματισμένα παιδιά.