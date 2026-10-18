Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση - Άγνωστα τα αίτια

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα νοσοκομεία στο Έντμοντον

Δημήτρης Δρίζος

Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση - Άγνωστα τα αίτια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη στρατιωτική βάση CFB Wainwright στην Αλμπέρτα, προκαλώντας νεκρούς και τραυματίες από ένα σοβαρό περιστατικό.
  • Η πυρκαγιά ήταν υπό έλεγχο το βράδυ του Σαββάτου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια και οι προσπάθειες των συνεργείων πυρόσβεσης.
  • Τα νοσοκομεία στο Έντμοντον ενεργοποίησαν τον κωδικό έκτακτης ανάγκης λόγω υπερφόρτωσης από τους τραυματίες του περιστατικού.
  • Οι αρχές δεν έχουν εκδώσει εντολή εκκένωσης αλλά καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή και να κρατούν τους δρόμους ελεύθερους για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
  • Η ομοσπονδιακή και επαρχιακή κυβέρνηση συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την υποστήριξη των εμπλεκόμενων μονάδων και πολιτών.
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Μεγάλη πυρκαγιά σε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις του Καναδά προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς το Σάββατο, έπειτα από ένα απροσδιόριστο «σοβαρό περιστατικό».

Η φωτιά ξέσπασε στη στρατιωτική βάση της πόλης Wainwright, στην ανατολική επαρχία της Αλμπέρτα, και επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής δημοτικής αρχής στο Facebook το βράδυ του Σαββάτου. Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) του Wainwright ανέφερε ότι η κλήση για παροχή βοήθειας έγινε περίπου στις 16:00.

Ο υπουργός Άμυνας του Καναδά, David McGuinty, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι «υπήρξαν τόσο νεκροί όσο και τραυματίες ως αποτέλεσμα περιστατικού στη βάση».

Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων ή για τα αίτια που προκάλεσαν την αρχική εστία της φωτιάς. Χαρακτήρισε, ωστόσο, την κατάσταση «ενεργή και λεπτή» και ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσει έρευνα.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η δημοτική αρχή ανέφερε ότι η πυρκαγιά «βρισκόταν υπό έλεγχο», διευκρινίζοντας ότι τα συνεργεία της πυροσβεστικής θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την περιοχή.

Η στρατιωτική βάση CFB Wainwright βρίσκεται περίπου 210 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Έντμοντον, πρωτεύουσας της επαρχίας Αλμπέρτα. Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της καναδικής κυβέρνησης, αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες βάσεις του Στρατού της χώρας.

Στις εγκαταστάσεις της λειτουργούν το Καναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελιγμών και το Κέντρο Εκπαίδευσης της 3ης Καναδικής Μεραρχίας. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως πεδίο εκπαίδευσης για μονάδες του Στρατού που εδρεύουν στο Έντμοντον.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Mark Carney, επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα «σοβαρό περιστατικό», χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς συνέβη.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα νοσοκομεία στο Έντμοντον

Σύμφωνα με το CBC, συνεργάτη του CNN στον Καναδά, στο Έντμοντον ενεργοποιήθηκε ο λεγόμενος «κωδικός πορτοκαλί» (Code Orange), ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζεται όταν αναμένεται μεγάλος αριθμός ασθενών.

Ο γιατρός Warren Thirsk, από το νοσοκομείο Royal Alexandra του Έντμοντον, περιέγραψε το περιστατικό ως καταστροφή που συμβαίνει μία φορά κάθε 15 έως 25 χρόνια.

Όπως δήλωσε, οι υγειονομικές δομές του Wainwright έχουν υπερφορτωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μεταφέρονται πλέον σε νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές του Έντμοντον.

Το CNN ανέφερε ότι επικοινώνησε με το Royal Alexandra Hospital, άλλες υγειονομικές δομές της πόλης και τις Υπηρεσίες Υγείας της Αλμπέρτα, ζητώντας σχόλια για το περιστατικό. Επικοινώνησε επίσης με τη στρατιωτική βάση, την πυροσβεστική υπηρεσία του Wainwright, το γραφείο της πρωθυπουργού της Αλμπέρτα και τη δημοτική αρχή.

Οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι επαρχιακές και τοπικές αρχές συνεργάζονται για την κινητοποίηση όλων των απαραίτητων μέσων και την αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Danielle Smith, χαρακτήρισε την καταστροφή «σοβαρή και τραγική», σημειώνοντας ότι επηρεάζει πολλούς από τους στρατιωτικούς της χώρας.

Δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν εκδώσει εντολή εκκένωσης της περιοχής. Έχουν, ωστόσο, καλέσει τους κατοίκους να αποφεύγουν το σημείο του περιστατικού, να διατηρούν τους δρόμους ελεύθερους για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να μην επισκέπτονται το Κέντρο Υγείας του Wainwright, εκτός εάν αντιμετωπίζουν επείγον ιατρικό πρόβλημα.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι τέτοιο, τουλάχιστον κατά τη σύντομη θητεία μου ως υπουργός. Δεν θυμάμαι κάποιο παρόμοιο περιστατικό στο πρόσφατο παρελθόν», δήλωσε ο McGuinty σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Pierre Poilievre, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι είχε συνομιλήσει με τον υπουργό Άμυνας και τον πρωθυπουργό για την πυρκαγιά. Ευχαρίστησε τους διασώστες για τις προσπάθειές τους και κατέληξε γράφοντας: «Προσευχηθείτε όλοι για το Wainwright».

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