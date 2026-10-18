Καναδας: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά στη στρατιωτική βάση του Γουεϊνράιτ

Σοβαρό περιστατικό στην επαρχία Αλμπέρτα, όπου η φωτιά ξέφυγε από τα όρια των εγκαταστάσεων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καναδας: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά στη στρατιωτική βάση του Γουεϊνράιτ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη στρατιωτική βάση του Γουεϊνράιτ στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, με νεκρούς και τραυματίες.
  • Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την εξάπλωση της φωτιάς εκτός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία στην Αλμπέρτα για την πιθανή επιδίωξη ανεξαρτησίας.
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Τραγικό απολογισμό με νεκρούς και τραυματίες αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε στρατιωτική βάση στον δυτικό Καναδά.

Την ύπαρξη θυμάτων επιβεβαίωσαν άμεσα οι κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά που χτύπησε τη στρατιωτική βάση του Γουεϊνράιτ στην επαρχία Αλμπέρτα. «Υπάρχουν θάνατοι και τραυματισμοί», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας την πρώτη εικόνα της καταστροφής. Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, πρόκειται για ένα «σοβαρό περιστατικό» που προκάλεσε την τεράστια κινητοποίηση. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια μεγάλη φωτιά στο εσωτερικό των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Εξάπλωση της φωτιάς εκτός βάσης

Η μάχη των αρχών δυσχεραίνει σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή άλλαξαν γρήγορα τα δεδομένα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε πέρα από τα όρια της βάσης. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την αντιμετώπιση του μετώπου που παραμένει ενεργό.

Παρά τις προσπάθειες περιορισμού των φλογών, το έργο των πυροσβεστών παραμένει εξαιρετικά δύσκολο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης του Καναδά, Πιερ Πουαλιέβρ, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Κάρνεϊ και τον υπουργό Άμυνας, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στους πληγέντες.

«Προσευχηθείτε για το Γουέινραϊτ, όλοι», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης και να αφήνουν τους δρόμους ελεύθερους για τα σωστικά συνεργεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στην επαρχία για την έναρξη διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιδίωξη της ανεξαρτησίας της Αλμπέρτα από τον Καναδά.

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