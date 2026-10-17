«Είναι λίγο ευαίσθητοι οι Αμερικανοί»: Αποθέωση Carney στην Αλμπέρτα και... «Forever Canadian»

Snapshot Ο Καναδός πρωθυπουργός Mark Carney υποδέχθηκε θερμά το κοινό στην εκδήλωση «Forever Canadian» στο Κάλγκαρι, με επίκεντρο τη συζήτηση για το μέλλον της Alberta.

Ο Carney τόνισε την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης του Καναδά από την αμερικανική αγορά ενέργειας μέσω του σχεδιαζόμενου αγωγού Pacific Link, που αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 140.000 θέσεις εργασίας.

Η φράση του Carney περί ευαισθησίας των ΗΠΑ προκάλεσε έντονες επευφημίες και αντικατοπτρίζει την επιθυμία για οικονομική και ενεργειακή αυτονομία του Καναδά.

Η εκδήλωση υπογράμμισε τη σημασία της παραμονής της Alberta στον Καναδά, εν μέσω εντάσεων για τις αρμοδιότητες και τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων της επαρχίας.

Η ομιλία του Carney συνδύασε την εθνική ενότητα με την οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών και τη διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων. Snapshot powered by AI

Θερμή υποδοχή και έντονες επευφημίες επιφύλαξε το κοινό στον Καναδό πρωθυπουργό Mark Carney, κατά την ομιλία του στη συγκέντρωση «Forever Canadian» στο Κάλγκαρι, με φόντο τη συζήτηση για το μέλλον της Alberta και τις σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην παραμονή της Alberta στον Καναδά, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυτονομιστικό κίνημα της επαρχίας βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ατάκα που προκάλεσε ενθουσιασμό

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του Carney αφορούσε την ενεργειακή πολιτική του Καναδά και την ανάγκη να περιοριστεί η εξάρτηση από την αμερικανική αγορά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον σχεδιαζόμενο αγωγό Pacific Link, ο οποίος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες από 140.000 θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τις δυνατότητες του Καναδά να διαθέτει την ενέργειά του σε περισσότερες αγορές.

Οι αναφορές του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από το κοινό. Ο Carney συνέχισε με μια αιχμηρή αναφορά στις ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι Αμερικανοί ενδέχεται να θεωρήσουν τις δηλώσεις του παρέμβαση στις εκλογές τους, προσθέτοντας ότι «είναι λίγο ευαίσθητοι εκεί κάτω».

Η φράση προκάλεσε νέες επευφημίες, καθώς αποτύπωσε το κλίμα που επικρατεί στον Καναδά γύρω από την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής και ενεργειακής αυτονομίας της χώρας.

https://www.instagram.com/reel/DekQuFulSrA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το διακύβευμα για την Alberta

Η συγκέντρωση «Forever Canadian» είχε ως κεντρικό μήνυμα την παραμονή της Alberta στην καναδική ομοσπονδία. Η επαρχία, που αποτελεί σημαντικό κέντρο της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα συζήτηση για τη σχέση της με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η αντιπαράθεση αφορά τόσο τις πολιτικές και οικονομικές αρμοδιότητες της επαρχίας όσο και τη διαχείριση των ενεργειακών της πόρων. Οι υποστηρικτές της παραμονής στον Καναδά επιχειρούν να αναδείξουν τα οφέλη της εθνικής ενότητας, ενώ οι αυτονομιστικές φωνές εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη στάση της Οτάβα σε ζητήματα που αφορούν την Alberta.

Ο Carney επιχείρησε να συνδέσει το ζήτημα της εθνικής ενότητας με την οικονομική προοπτική της χώρας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών και στη διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων του Καναδά.

Η έντονη αντίδραση του κοινού στην ομιλία του ανέδειξε, παράλληλα, τη σημασία που αποκτά η ενεργειακή ανεξαρτησία στις πολιτικές συζητήσεις της χώρας, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον.