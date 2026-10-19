Παρίσι: Έπιναν αμέριμνοι το κρασί τους, ενώ δίπλα στο κατάστημα σημειωνόταν άγρια επεισόδια - Βίντεο

Snapshot Στο Παρίσι σημειώνονται έντονα επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους της πόλης τις τελευταίες ημέρες.

Ένα ζευγάρι παραμένει ατάραχο και πίνει κρασί σε βεράντα καφέ κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου.

Στο παρασκήνιο του βίντεο φαίνονται φλεγόμενοι κάδοι απορριμμάτων και οδοφράγματα.

Η αντίθεση μεταξύ της ηρεμίας του ζευγαριού και της βίας στους δρόμους επισημαίνεται στο σχετικό βίντεο του CBS. Snapshot powered by AI

Ψύχραιμοι ή απλά… αναίσθητοι; Το Παρίσι εδώ και ημέρες συγκλονίζεται από άγρια επεισόδια που σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ωστόσο ένα ζευγάρι δεν φαίνεται να πτοείται ιδιαίτερα: Όπως καταγράφεται σε βίντεο του CBS, το ανδόγυνο απολαμβάνει αμέριμνο το κρασί του σε βεράντα ενός καφέ κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, ενώ στο παρασκήνιο φαίνονται φλεγόμενοι κάδοι απορριμμάτων και οδοφράγματα.

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