Αίγυπτος: Αναβλήθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή για την παροχή αμυντικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Η ψηφοφορία στη Βουλή της Αιγύπτου για την παροχή αμυντικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία αναβλήθηκε.

Η αναβολή αφορά το αίτημα του προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι για υποστήριξη στον πόλεμο κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Η νέα ημερομηνία για την ψηφοφορία ορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου.

Η απόφαση για αναβολή λήφθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής κατά τη διάρκεια της δεύτερης κοινοβουλευτικής συνεδρίασης. Snapshot powered by AI

Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου ανέβαλε για την επόμενη εβδομάδα την ψηφοφορία επί του αιτήματος του προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι για την παροχή αμυντικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία, στον πόλεμό της με τους Χούθι της Υεμένης, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο πρόεδρος της Βουλής (…) ανέβαλε τη δεύτερη κοινοβουλευτική συνεδρίαση που ήταν αφιερωμένη στην εξέταση των αναγκαίων μέτρων για την παροχή βοήθειας στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας» ανέφερε η εφημερίδα Al-Akhbar.

Η ψηφοφορία ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα, όμως αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου.