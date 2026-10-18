Αίγυπτος: Έτοιμος ο Σίσι να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία από τους Χούθι

Την πλήρη ετοιμότητα της Αιγύπτου να προστατεύσει τη Σαουδική Αραβία εξέφρασε ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στον απόηχο των κλιμακούμενων επιθέσεων των Χούθι.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος ξεκαθάρισε το Σάββατο πως το Κάιρο θα συνδράμει στρατιωτικά το Ριάντ σε περίπτωση που δεχτεί σχετικό αίτημα. Μιλώντας κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στη στρατιωτική ακαδημία της χώρας, σημείωσε πως η Αίγυπτος δεν αναζητά ενεργό ρόλο σε περιφερειακές συγκρούσεις. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως είναι αδιανόητο να επιτραπεί η παραμικρή βλάβη στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σαουδικής Αραβίας.

«Η Αίγυπτος, φυσικά, με τις οδηγίες της Αυτού Μεγαλειότητας Βασιλιά Σαλμάν και του Πρίγκιπα Διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα λάβει κάθε μέτρο για να σας προστατεύσει ή να σας υπερασπιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σίσι. Ο ίδιος φρόντισε να διευκρινίσει τη φύση μιας ενδεχόμενης εμπλοκής. «Δεν μιλάω για μάχη εναντίον κανενός ούτε για επίθεση σε κανέναν. Μιλάμε μόνο για άμυνα», εξήγησε.

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Έκτακτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου

Η συγκεκριμένη στρατιωτική δέσμευση απαιτεί θεσμικές διαδικασίες στο εσωτερικό της χώρας. Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο, απαιτείται η τυπική έγκριση του αιγυπτιακού κοινοβουλίου. «Ζητώ να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση ώστε να μας δοθεί αυτή η εξουσιοδότηση αν μας ζητηθεί», τόνισε ο Αιγύπτιος ηγέτης. Η εν λόγω κρίσιμη συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανή ανάπτυξη δυνάμεων για την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας.

Η σύγκρουση με τους Χούθι και τα οικονομικά πλήγματα

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης έχουν αυξήσει δραματικά τα χτυπήματά τους εναντίον σαουδαραβικών στόχων. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και το διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ. Πριν από μία εβδομάδα, μια από αυτές τις επιθέσεις άφησε πίσω της 13 νεκρούς, συνιστώντας το πιο θανατηφόρο χτύπημα στο εσωτερικό της χώρας εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Κι όμως, η ένταση με τους Χούθι δεν είναι τωρινή, αφού οι δύο πλευρές συγκρούονται από το 2015, όταν το βασίλειο ηγήθηκε ενός στρατιωτικού συνασπισμού εναντίον των ανταρτών.

Η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία διατηρούν ισχυρούς στρατηγικούς και οικονομικούς δεσμούς. Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα της σύρραξης, το Κάιρο συμμετείχε στον συνασπισμό υπό σαουδαραβική ηγεσία που παρενέβη στην Υεμένη για να στηρίξει την κυβέρνηση. Οι συνέπειες των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλούν πλέον σοβαρές αναταράξεις ευρύτερα, πλήττοντας άμεσα την αιγυπτιακή οικονομία λόγω της δραστικής μείωσης των εσόδων από τη ναυσιπλοΐα στη Διώρυγα του Σουέζ.

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