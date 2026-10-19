Σκάνδαλο στον Λευκό Οίκο: Σύμβουλος του Τραμπ ζητούσε δεκάδες εκατομμύρια από Τούρκο μεγιστάνα

Snapshot Ο σύμβουλος του Τραμπ, Ρικ Γκρενέλ, κατηγορείται ότι ζήτησε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τον Τούρκο δισεκατομμυριούχο Τουρχάν Μίλντον για να εξασφαλίσει πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο.

Ο Μίλντον κατέθεσε 17,6 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρεία που συνδέεται με το Κονγκό, εκ των οποίων σχεδόν 6 εκατομμύρια προορίζονταν για δωρεά στο Κέντρο Κένεντι, αλλά τα χρήματα δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

Η σύζυγος του Μίλντον, σύμβουλος του Τραμπ, κατήγγειλε ότι ο Γκρενέλ εξαπάτησε τον Μίλντον σχετικά με τη δωρεά, ενώ ο Γκρενέλ αρνείται τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει το μήνυμα ως ψευδές.

Ο Λευκός Οίκος διεξάγει έρευνα για τον Γκρενέλ σχετικά με την καταχρηστική διαχείριση της δωρεάς και την πιθανή παραβίαση εμπιστοσύνης προς τον πρόεδρο.

Η υπόθεση περιλαμβάνει ασαφείς οικονομικές συμφωνίες και σύνδεση με συμβόλαια λογισμικού σε εταιρεία άμυνας στο Χιούστον και το Κονγκό, με σημαντικό υλικό να έχει παραδοθεί στον Λευκό Οίκο. Snapshot powered by AI

Ένα σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται δύο προεδρικοί σύμβουλοι και ένας Τούρκος δισεκατομμυριούχος συνταράσσει τον Λευκό Οίκο λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Axios, ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ, ο Ρικ Γκρενέλ έδωσε μία «προσφορά» σε Τούρκο δισεκατομμυριούχο πέρσι προκειμένου να καταθέσει δωρεές για να του εξασφαλίσει πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση και τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε γραπτό μήνυμα που έστειλε ο Γκρενέλ στον Τούρκο μεγιστάνα Τουρχάν Μίλντον στις 3 Μαΐου του 2025 γράφει: «Μόλις τα χρήματα έρθουν στην εταιρεία εδώ θα κανονίσει την δωρεά στο Κέντρο Κένεντι και θα συμμετέχεις σε εκδηλώσεις VIP και θα είσαι κοντά με την κυβέρνηση ακόμη και με τον POTUS (σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Ο Τουρχάν Μίντον πρόσφατα παντρεύτηκε μία άλλη σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, την Αλί Χάμπα. Το Axios μετέδωσε πριν από μερικές ημέρες ότι η Χάμπα εισέβαλε στο Οβάλ Γραφείο στις 9 Οκτωβρίου και είπε στον Τραμπ ότι ο Γκρενέλ εξαπάτησε τον σύζυγό της ώστε να κάνει μια δωρεά στο Κέντρο Κένεντι, η οποία δεν έφτασε ποτέ.

Ο Γκρένελ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ψέματα» και αρνήθηκε ότι έστειλε το μήνυμα. Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι το κείμενο αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο στην έρευνα του Λευκού Οίκου — η οποία διεξάγεται κατόπιν εντολής του Τραμπ — σχετικά με το αν ο Γκρενέλ καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του Αμερικανού προέδρου και μία δωρεά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων προς το Κέντρο Κένεντι, το οποίο διηύθυνε ο Γκρένελ εκείνη την εποχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αλάσκα. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 AP

Ο Γκρενέλ υπηρέτησε επίσης ως ειδικός απεσταλμένος του προέδρου στη Βενεζουέλα, όπου ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μίλντον είχε αναλάβει έργα. «Πρέπει να σε κάνουμε το “αμερικανικό πρόσωπο” εκεί στη Β», φέρεται να έγραψε ο Γκρενέλ στο ίδιο μήνυμα κειμένου του 2025 προς τον Μίλντον. Οι δικηγόροι του Τούρκου μεγιστάνα έστειλαν το μήνυμα του Γκρενέλ, τουλάχιστον ένα οικονομικό έγγραφο και αλληλογραφία στο γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για την έρευνα.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια οικονομική συναλλαγή που αφορά λογισμικό μιας ιδιωτικής εταιρείας του τομέα της άμυνας με έδρα το Χιούστον και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι των Χάμπα και Μίλντον στο Λευκό Οίκο.

Ο Μίλντον ισχυρίζεται ότι, κατόπιν οδηγιών του Γκρενέλ κατέθεσε 17,6 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία Texas Armament & Technology. Ανέφερε ότι τα χρήματα επρόκειτο να μοιραστούν σε δύο μέρη. Ένα τμήμα των χρημάτων θα πήγαινε σε συμφωνία με το Κονγκό και σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για το Κέντρο Κένεντι.Για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του, ο Μίλντον παρέθεσε το μήνυμα του 2025 στο οποίο αναφερόταν η δωρεά στο Κέντρο Κένεντι και το «λογισμικό» του Κονγκό.

Στο μήνυμα προς τον Μίλντον, ο αποστολέας αναφέρει επίσης: «Υπάρχει ένα e-mail που σου έχει σταλεί, μπορείς σε παρακαλώ να το ρίξεις μια ματιά για μένα;». Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα διαβιβάστηκε επίσης στον Λευκό Οίκο, όπως και ένα οικονομικό έγγραφο της 29ης Μαΐου 2025, από το οποίο προκύπτει ότι μεταφέρθηκαν 17,6 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, γνωστή με τα αρχικά TXAT, σύμφωνα με πηγές.

«Θα περνούσαν 17 μήνες μέχρι ο Μίλντον να μάθει ότι το Κέντρο Κένεντι δεν έλαβε ποτέ τα χρήματα που νόμιζε ότι περιλαμβάνονταν στην τραπεζική μεταφορά που έστειλε κατόπιν οδηγιών του Γκρενέλ», φέρεται να είπε η Χάμπα στον Τραμπ.

Εδώ είναι που η ιστορία γίνεται μυστηριώδης. Δεν είναι σαφές ποιος ήταν ο σκοπός της σύμβασης με το Κονγκό, πώς σχετιζόταν με το Κέντρο Κένεντι ή ποιες ήταν οι οικονομικές λεπτομέρειες.Το κείμενο δεν αναφέρει κανένα οικονομικό στοιχείο, ούτε για την TXAT ούτε για το Κέντρο Κένεντι. Ωστόσο, πηγή που γνωρίζει την κατάσταση ανέφερε ότι αλληλογραφία που παραδόθηκε στον Λευκό Οίκο περιέχει πράγματι οικονομικές λεπτομέρειες.