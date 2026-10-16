Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του, Κέιτι Ζαχαράια ενδέχεται να μην παραμείνει στη θέση για πολύ ακόμη

Δημήτρης Μάνωλης

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κέιτι Ζακαράια να αποχωρήσει από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου μετά από μόλις μία εβδομάδα.
  • Η αποχώρηση της Ζακαράια σχετίζεται με την αρνητική αντιμετώπιση από τα μέσα ενημέρωσης και αμφιβολίες για τα επαγγελματικά της προσόντα.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι η Ζακαράια δεν είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει και ότι θα συζητήσουν για το μέλλον της όταν επιστρέψει.
  • Ο πρόεδρος σκοπεύει να διατηρήσει τη Ζακαράια σε κάποια θέση στην κυβέρνησή του, αλλά πιθανώς σε πιο ευχάριστο ρόλο.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να είναι ευτυχισμένη και να μην υποφέρει από την πίεση των μέσων ενημέρωσης.
Snapshot powered by AI

Ακριβώς μία εβδομάδα αφότου ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνει την τηλεοπτική σχολιάστρια Κέιτι Ζακαράια ως νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εκείνη «θα πρέπει να ξανασκεφτεί» αν θα παραμείνει στη θέση.

Η Ζακαράια ξεκίνησε τη Δευτέρα και τώρα θα «αποχωρήσει» από τον ρόλο της, σύμφωνα με το Fox News.

Είχε προηγηθεί η απογοητευτική εμφάνισή της στην πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων και, στη συνέχεια, επί ημέρες διατυπώνονταν ερωτήματα για το αν είχε πει ψέματα ότι διαθέτει άδεια άσκησης δικηγορίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για συγκέντρωση στην Τζόρτζια, καθ’ οδόν προς την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο για το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος παραπονέθηκε ότι τα μέσα ενημέρωσης είχαν αντιμετωπίσει την άπειρη εκπρόσωπό του «πάρα πολύ άσχημα, πολύ άδικα». Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πιεστικές ερωτήσεις που της έθεσε το προηγούμενο βράδυ ο παρουσιαστής του Fox News, Σον Χάνιτι.

Ο Τραμπ είπε ότι συζήτησε μαζί της αν επιθυμεί να παραμείνει υπό τόσο αυστηρό δημοσιογραφικό έλεγχο.

«Η Κέιτι έχει αντιμετωπιστεί πολύ άσχημα από τα μέσα ενημέρωσης. Πολύ, πολύ άσχημα, πολύ άδικα, νομίζω. Και μόλις της μίλησα γι' αυτό. Είπα στην Κέιτι μόλις πριν από δύο λεπτά:

“Κέιτι, ξέρεις, δεν είσαι υποχρεωμένη να το κάνεις αυτό”… Τα μέσα ενημέρωσης της έχουν φερθεί τόσο άσχημα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και της είπα, της είπα ειλικρινά: “Αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν. Σκέψου το, αλλά εγώ δεν θα το ξανασκεφτόμουν”. Έχει έναν υπέροχο σύζυγο και μια υπέροχη οικογένεια".

Ερωτηθείς τι θα ήθελε να κάνει στη συνέχεια η Ζακαράια, απάντησε:

«Θέλω απλώς να είναι ευτυχισμένη».

Ερωτηθείς αν θα διατηρήσει τη Ζακαράια στον ρόλο της, ο Τραμπ απάντησε:

«Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα την αφήσω να πάρει την απόφαση. Όταν επιστρέψω, θα μιλήσουμε. Επειδή δεν νομίζω ότι η Κέιτι πρέπει να υποφέρει όπως υποφέρει στα χέρια του Τύπου. Οπότε θα της μιλήσω μόλις επιστρέψω», είπε σε έναν άλλο δημοσιογράφο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να κρατήσει τον Ζακαράια στην κυβέρνησή του «με κάποια μορφή, αλλά ίσως με πιο ευχάριστη».

«Πολλοί άνθρωποι θέλουν τη δουλειά. Στοιχηματίζω ότι θα την θέλατε κι εσείς αν της την πρόσφερα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφεριακή Οδό - Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήση πάνω από τη Βαλτική - Βίντεο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Φορτηγό πλοίο μπλόκαρε το λιμάνι της Καμείρου Σκάλας - Δεν μπορεί να προσεγγίσει επιβατηγό με 120 επιβάτες

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 10 εκατ. ευρώ

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Χιονόπτωση στο Ανήλιο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Χιονοδρομικό Κέντρο

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Απειλή για τον Τραμπ στην Αλάσκα; Viral βίντεο με την αντίδραση των πρακτόρων των Μυστικών Υπηρεσιών

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τριμελές κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά νέες αυτοψίες στα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογράφος της Washington Post ξυλοκοπήθηκε στη Δυτική Όχθη κατά τη συγκομιδή της ελιάς

20:35ΚΟΣΜΟΣ

99χρονη δέθηκε στα φτερά ενός αεροπλάνου και έσπασε κάθε ρεκόρ: Τι είναι το wingwalking;

20:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center με Γιανάι ο Γιαννακόπουλος - Αποθεώθηκε από τον κόσμο

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Αύξηση στο 3,8% στην Ευρωζώνη - Στο 5,1% διαμορφώθηκε στην Ελλάδα

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ξεκόλλησε η πόρτα αεροσκάφους σε ύψος 3.500 ποδιών

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στο Ηράκλειο: Πριν από το τέλος του 2026 οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Τέταρτη μέρα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και βίαιων συγκρούσεων με την αστυνομία – Περισσότερες από 400 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματίες

19:55ΕΥ ΖΗΝ

Κακώς τρώμε ολοένα και λιγότερο από αυτόν τον αποξηραμένο καρπό: Σώζει οστά και έντερο

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ημιμαραθώνιο της Σεούλ: 25χρονη influencer καταρρέει και πεθαίνει 800 μέτρα πριν τον τερματισμό

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο με ανατροπή οχήματος

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα ενόψει εκλογών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περισσότεροι από 77.000 μαθητές κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Με απέλυσαν επειδή κοιμήθηκα στη σάουνα, τώρα ζητώ αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών»

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Όλα έγιναν λευκά στη Νέα Ζίχνη από ισχυρή χαλαζόπτωση

19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τρόπο που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με την... Γκρέτα Τούνμπεργκ»: Δημοσιογράφος στο Fox News αποκαλύπτει για την Γκίλφοϊλ

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε γκαράζ πλοίου

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες χρηματισμού ο οφθαλμίατρος - Η δήλωση των δικηγόρων

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Με 151,83 χλμ/ώρα πάνω σε skateboard: Κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

17:29ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μια τρύπα στα σύννεφα - Πώς εξηγείται το φαινόμενο Fallstreak Hole

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν στέλνει «μαύρους Ρώσους» στη Βαλτική - Εισβάλλουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ

17:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο: Η γραβάτα του Μητσοτάκη που… έκανε εντύπωση στον Αντόνιο Κόστα

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: 24ωρο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα ενόψει εκλογών»

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ξεκόλλησε η πόρτα αεροσκάφους σε ύψος 3.500 ποδιών

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου: Σοβαρά τραυματίας οδηγός ΙΧ - Περιορισμένη η κυκλοφορία στο ύψος του Ασπρόπυργου

15:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξοργιστικό βίντεο: Αλλοδαποί στον Άγιο Παντελεήμονα επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο για να του κλέψουν την αλυσίδα, τον χτύπησαν στο πρόσωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ