Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κέιτι Ζακαράια να αποχωρήσει από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου μετά από μόλις μία εβδομάδα.

Η αποχώρηση της Ζακαράια σχετίζεται με την αρνητική αντιμετώπιση από τα μέσα ενημέρωσης και αμφιβολίες για τα επαγγελματικά της προσόντα.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η Ζακαράια δεν είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει και ότι θα συζητήσουν για το μέλλον της όταν επιστρέψει.

Ο πρόεδρος σκοπεύει να διατηρήσει τη Ζακαράια σε κάποια θέση στην κυβέρνησή του, αλλά πιθανώς σε πιο ευχάριστο ρόλο.

Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να είναι ευτυχισμένη και να μην υποφέρει από την πίεση των μέσων ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Ακριβώς μία εβδομάδα αφότου ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνει την τηλεοπτική σχολιάστρια Κέιτι Ζακαράια ως νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εκείνη «θα πρέπει να ξανασκεφτεί» αν θα παραμείνει στη θέση.

Η Ζακαράια ξεκίνησε τη Δευτέρα και τώρα θα «αποχωρήσει» από τον ρόλο της, σύμφωνα με το Fox News.

Είχε προηγηθεί η απογοητευτική εμφάνισή της στην πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων και, στη συνέχεια, επί ημέρες διατυπώνονταν ερωτήματα για το αν είχε πει ψέματα ότι διαθέτει άδεια άσκησης δικηγορίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για συγκέντρωση στην Τζόρτζια, καθ’ οδόν προς την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο για το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος παραπονέθηκε ότι τα μέσα ενημέρωσης είχαν αντιμετωπίσει την άπειρη εκπρόσωπό του «πάρα πολύ άσχημα, πολύ άδικα». Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πιεστικές ερωτήσεις που της έθεσε το προηγούμενο βράδυ ο παρουσιαστής του Fox News, Σον Χάνιτι.

Ο Τραμπ είπε ότι συζήτησε μαζί της αν επιθυμεί να παραμείνει υπό τόσο αυστηρό δημοσιογραφικό έλεγχο.

«Η Κέιτι έχει αντιμετωπιστεί πολύ άσχημα από τα μέσα ενημέρωσης. Πολύ, πολύ άσχημα, πολύ άδικα, νομίζω. Και μόλις της μίλησα γι' αυτό. Είπα στην Κέιτι μόλις πριν από δύο λεπτά: “Κέιτι, ξέρεις, δεν είσαι υποχρεωμένη να το κάνεις αυτό”… Τα μέσα ενημέρωσης της έχουν φερθεί τόσο άσχημα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και της είπα, της είπα ειλικρινά: “Αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν. Σκέψου το, αλλά εγώ δεν θα το ξανασκεφτόμουν”. Έχει έναν υπέροχο σύζυγο και μια υπέροχη οικογένεια".

Ερωτηθείς τι θα ήθελε να κάνει στη συνέχεια η Ζακαράια, απάντησε:

«Θέλω απλώς να είναι ευτυχισμένη».

Ερωτηθείς αν θα διατηρήσει τη Ζακαράια στον ρόλο της, ο Τραμπ απάντησε:

«Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα την αφήσω να πάρει την απόφαση. Όταν επιστρέψω, θα μιλήσουμε. Επειδή δεν νομίζω ότι η Κέιτι πρέπει να υποφέρει όπως υποφέρει στα χέρια του Τύπου. Οπότε θα της μιλήσω μόλις επιστρέψω», είπε σε έναν άλλο δημοσιογράφο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να κρατήσει τον Ζακαράια στην κυβέρνησή του «με κάποια μορφή, αλλά ίσως με πιο ευχάριστη».

«Πολλοί άνθρωποι θέλουν τη δουλειά. Στοιχηματίζω ότι θα την θέλατε κι εσείς αν της την πρόσφερα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

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